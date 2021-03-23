FAW Bestune T77: аутсайдер китайского рынка летом начнёт продаваться в России

Пресс-служба китайской компании FAW сообщила о завершении сертификации в нашей стране компактного кроссовера Bestune T77 и намерении ближайшим летом запустить его в продажу. У себя на родине модель успеха не добилась, но может на скудеющем российском автомобильном ландшафте ей повезёт?

В Китае FAW Bestune T77 дебютировал в 2018 году. Главной «фишкой» этой модели стал двухэкранный щиток приборов в стиле Мерседесов и голографический цифровой помощник в виде девочки-аниме (доступны и альтернативные образы). В первый полный год продаж — 2019-й — кроссовер, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся тиражом 45 908 экземпляров, а в 2020-м спрос на него рухнул на 38,2% до 28 349 единиц. Влияние пандемии COVID-19 тут невелико, ведь в целом продажи легковых автомобилей компании FAW за прошлый год в Китае выросли на 21,5% до 269 995 единиц, а её лакшери-бренд Hongqi прибавил сразу 98% и реализовал 196 684 автомобилей.

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Для сравнения скажем, что Changan CS75, сопоставимый с FAW Bestune T77 по размерам и основным потребительским характеристикам, в 2020 году разошёлся в Китае тиражом 266 824 (+38,1%), а Geely Boyue, известный в РФ под именем Atlas, привлёк 240 811 китайских покупателей (+3,7%). В общем, просто не зашёл в Китае FAW Bestune T77 и теперь едет искать счастья в Россию.



В нашей стране FAW Bestune T77 будет предлагаться только с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 169 л.с. (максимальный крутящий момент — 258 Нм), хотя в Китае этот кроссовер можно купить также с младшим 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). Привод — только передний, полного не предусмотрено в принципе. Задняя подвеска у Bestune T77 простенькая, полузависимая, с поперечной торсионной балкой. Габаритная длина кроссовера — 4525 мм, колёсная база — 2700 мм.



Российские цены и комплектации пока не объявлены, но судя по тому, что в локальной модельной линейке он разместится между Besturn X40 и Besturn X80, можно ожидать базовый ценник в районе 1,2 млн рублей. В присланной из российского пресс-офиса фотографии салона не видно постамента с виртуальным помощником — скорее всего, его у нас не будет, так как русифицировать этот девайс сложно (он должен понимать голосовые команды), а практическая польза от него невелика.



Ассортимент новых автомобилей в России тает на глазах, и только китайские бренды не сокращают, а расширяют свои модельные линейки. FAW в прошлом году сумел всего с двумя не самыми свежими кроссоверами увеличить продажи в нашей стране на 77,2% до 2692 единиц.



Bestune T77 выглядит современнее, чем Besturn X40 и Besturn X80, хотя и он уже устарел: сейчас марка FAW прививает своим новинкам «оптику» в стиле Cadillac: на прошлой неделе дебютировал новый компактный кроссовер Bestune T55, который тоже имеет все шансы добраться до России. Может появиться у российский дилеров FAW и флагманский кроссовер Bestune T99.

