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  • Кроссовер Changan Uni-K готовится к старту продаж в России: один мотор, есть полный привод

Кроссовер Changan Uni-K готовится к старту продаж в России: один мотор, есть полный привод

29.10.2021 41 0 0

Как и на родине, на нашем рынке новый SUV предложат с двухлитровой «турбочетверкой» и классическим «автоматом». У модели довольно внушительный список оборудования, так что дешевой она не будет.

 

Расширение своей модельной гаммы российский офис Changan анонсировал еще в начале этого года, однако лишь сейчас объявлено о том, что пятиместный паркетник Uni-K, наконец, получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС): машины должны появиться у дилеров в декабре, тогда же стартует прием заказов. К слову, на момент публикации новости сертификата в открытой базе Росстандарта не было.

Напомним, в родном Китае Changan Uni-K дебютировал в ноябре 2020-го, в иерархии марки у него второе место, после CS95, ведь последний дороже (и крупнее). Но при этом «уник» по праву носит титул технологичного флагмана. По размерам и формату Uni-K сопоставим с Lexus RX. Длина «китайца» равна 4865 мм (у нашего актуального Лексуса – 4890 мм), а колесная база даже больше, чем у «японца» – 2890 против 2790 мм.

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Особенности дизайна экстерьера Uni-K – безрамочная радиаторная решетка с «чешуйками», Т-образные ходовые огни, выдвижные ручки дверей, сделанные в виде единой плашки задние фонари и раздвоенный спойлер. В салоне – приплюснутое рулевое колесо и двухэтажный центральный тоннель, «приборку» установили почти вплотную к лобовому стеклу, тачскрин мультимедийной системы возвышается над передней панелью, а под ним сенсорная же полоска, отвечающая за управление «климатом».

Двигатель у российской версии, судя по сегодняшнему релизу, такой же, как в Китае: бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 226 л.с., которая работает в паре исключительно с восьмиступенчатым классическим «автоматом» от Aisin. Мотор «питается» АИ-92. Привод – передний или полный.

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Для нашего кросса заявлены система выбора режима движения и «автопилот» (судя по всему, речь об адаптивном «круизе», который работает в связке с системой удержания в полосе). В Китае для модели еще предусмотрены панорамная крыша, камеры кругового обзора, система автоторможения (с функцией распознавания пешеходов) и множество других ассистентов.

Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж. Не исключено, что, как и в случае с рестайлинговым Exeed TXL (Exeed – суббренд Chery), цена перевалит за отметку в 2 500 000 рублей. Пока же самым дорогим автомобилем Changan в России остается CS75 – от 1 829 900 до 2 109 000 рублей (без учета акций).

Между тем еще в январе Changan также обещал привезти в РФ в течение текущего года преобразившиеся CS35 Plus и CS55, но с тех пор о новинках официальной информации не поступало.

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