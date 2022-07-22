Представлен флагманский седан Chery Arrizo 8: конкурент Camry, может добраться до России

На домашний рынок новая «четырехдверка» выйдет грядущей осенью. Там модель поначалу будет доступна с двумя турбомоторами на выбор, позже у нее может появиться гибридная версия.

Дизайн своего нового седана Arrizo 8 компания Chery раскрыла еще весной, а в июне характеристики новинки «слил» китайский минпром. И вот, наконец, с машиной познакомились местные профильные СМИ. Напомним, эта «четырехдверка» будет самой статусной и дорогой легковушкой в линейке марки, среди ее конкурентов – Toyota Camry и Nissan Altima (бывшая Теана).

У Chery Arrizo 8 два варианта дизайна. Стандартный седан имеет радиаторную решетку с ячейками, как у паркетника Chery Omoda 5 (в РФ кросс будет представлен под новым суббрендом Omoda) и трапециевидные патрубки выпускной системы. «Оспортивленной» модели достались решетка с паутинообразной сеткой и сдвоенные круглые патрубки. Из общего для обеих версий – пронизывающая фары массивная вставка, сделанные в виде единой плашки задние фонари и дополнительные окошки в задних стойках. Новинке положены 16-, 17- или 18-дюймовые колеса.

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Длина «восьмерки» равна 4780 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2790 мм. Таким образом, Arrizo 8 компактнее вышеназванных соперников: длина китайской базовой Camry – 4885 мм, расстояние между осями – 2825 мм, показатели местной рестайлинговой Nissan Altima – 4906 и те же 2825 мм. И все-таки новый седан Chery крупнее бывшей флагманской «четырехдверки» Chery Arrizo GX (4710 и 2670 мм).



В салоне – уже ставшее привычным табло, то есть объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Еще седан получил усеченное рулевое колесо, под центральными дефлекторами обдува расположена узкая полоска с сенсорными кнопками, отвечающими за управление «климатом». В стойку лобового стекла встроили камеру – у Arrizo 8 есть система распознавания лиц и мониторинга усталости водителя. Управление настройками кресел вынесли на двери, как у Мерседесов. Также объявлено, что уже «в базе» имеются десять подушек безопасности и аудиосистема Sony с восемью динамиками.



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В Китае Chery Arrizo 8 поначалу будет доступен с двумя бензиновыми «турбочетверками»: «обычный» седан оснащен двигателем SQRE4T15C 1.5 мощностью 156 л.с., а под капотом «оспортивленной» версии установлен мотор SQRF4J16C 1.6, выдающий 197 л.с. О коробках информации все еще нет. Некоторые местные СМИ также пишут, что позже у седана появятся двухлитровый турбомотор и гибридный вариант.



На родине Chery продажи «восьмерки» стартуют в сентябре, цены официально еще не названы, но китайские медиа полагают, что новинка будет стоить где-то от 15 500 до 19 000 долларов.



Между тем в будущем новый седан Chery Arrizo 8 может добраться и до российского рынка. «Мы планируем рассмотреть данную модель для представления в России в следующем году», — рассказали Kolesa.ru в местном офисе марки.