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  • Другая обновлённая Toyota Camry: что не досталось глобальной версии?

Другая обновлённая Toyota Camry: что не досталось глобальной версии?

09.02.2021 113 0 0

Раскрыта рестайлинговая «четырехдверка» Тойоты, предназначенная для Китая. Там у модели появилось оборудование, которого нет в других странах. Кроме того, «поднебесный» седан слегка отличается внешне.

 

Первыми модернизированную Toyota Camry получили американцы – в Штатах такая «четырехдверка» дебютировала еще минувшим летом. Под конец 2020-го представили посвежевший седан для Европы, неделю назад модель обновилась в Японии, где у нее, кстати, имеется близнец под маркой Daihatsu. Теперь же очередь Китая, и у «их» Camry, за выпуск которой отвечает СП Тойоты и GAC, есть свои особенности. Фотографии местной версии опубликовало издание Autohome.

Спереди «поднебесный» седан изменился так же, как и в других странах: ему достался новый бампер с С-образными блестящими вставками, с верхней решетки убрали ярко выраженный «клюв». Однако если у глобальной Camry задние фонари подретушировали так, что едва заметишь, то в Китае иной рисунок сразу бросается в глаза. На «поднебесном» рынке еще продают «оспортивленную» версию (аналогичный вариант имеется в Японии и США), у решетки и воздухозаборников такой «четырехдверки» теперь иная сетка, плюс новые накладки на бампере.

Обновленная Toyota Camry для Китая
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Обновленная Toyota Camry для Китая
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Но главное отличие китайской Camry от прочих – внутри: модель обзавелась полноценной виртуальной «приборкой» диагональю 12,3 дюйма и мультимедиа-системой с дисплеем 10,1 дюйма и сенсорными кнопками, тогда как у «мирового» седана аналоговые шкалы с экраном между и 9-дюймовый планшет с физическими клавишами и шайбами. Мультимедиа в Поднебесной – с голосовым управлением и возможностью обновления «по воздуху».

Еще доработан комплекс систем безопасности Safety Sense (как и у глобального седана): система автоторможения научилась распознавать пешеходов и велосипедистов не только спереди, но и при повороте, усовершенствован круиз-контроль. Кроме того, для Camry в Китае предусмотрена система G-Security, благодаря которой можно дистанционно заблокировать запуск двигателя и рулевую колонку (не во время движения).

Обновленная Toyota Camry для Китая
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Обновленная Toyota Camry для Китая
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Обновленная Toyota Camry для Китая
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Обновленная Toyota Camry для Китая
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Техника прежняя. Еще в 2019 модельном году китайская Camry сменила базовый 169-сильный «атмосферник» 2.0 на мотор аналогичного объема, но с отдачей в 178 л.с., этот двигатель сочетается исключительно с вариатором. Также в Поднебесной седан оснащается мотором 2.5 (209 л.с.), который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Есть и гибридная версия с двигателем 2.5, электромотором и электромеханическим вариатором.

В КНР старт продаж обновленной Toyota Camry намечен на 25 февраля. Дореформенный седан там стоит от 179 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 067 000 рублей по текущему курсу.

Обновленная Toyota Camry для Китая, версия «под спорт»
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Обновленная Toyota Camry для Китая, версия «под спорт»
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Обновленная Toyota Camry для Китая, версия «под спорт»
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Российский офис о рестайлинговой модели пока молчит. Вероятно, в РФ посвежевший седан ждать осталось недолго, а вот «фишки» китайской Camry наша версия вряд ли получит.

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