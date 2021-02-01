Обновлённый седан Camry стартует в Японии, и не только под маркой Toyota

Первыми рестайлинговую Toyota Camry получили американцы – в Штатах такая модель дебютировала еще минувшим летом. Под конец 2020-го представили посвежевшую «четырехдверку», предназначенную для Европы. А теперь пришла очередь Японии, причем там двойная премьера: вместе с седаном Camry обновился и его клон от Daihatsu – Altis. Напомним, близнеца под маркой Daihatsu (принадлежит Тойоте) выпускают с 2000-го (разумеется, он менял поколения одновременно с Camry), этот седан адресован в основном корпоративным клиентам, так что тираж небольшой.

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У Camry для японского рынка программа рестайлинга такая же, как для США и Старого Света: модель обзавелась новым передним бампером с С-образными блестящими вставками, с верхней решетки убрали ярко выраженный «клюв», плюс расширены ассортимент дисков и палитра цветов кузова. Кроме того, японцам, как и американцам, доступна «оспортивленная» версия, на родине Тойоты она зовется WS (Worldwide & Sporty), у решетки и воздухозаборников такой «четырехдверки» теперь иная сетка, плюс новые накладки на бампере.



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Главная обновка в салоне – возвышающийся над передней панелью 9-дюймовый экран мультимедийной системы (прежде был 8-дюймовый дисплей, встроенный в панель), из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Ну и еще слегка освежили «приборку». Также доработан комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense: система автоторможения научилась распознавать пешеходов и велосипедистов как спереди, так и при повороте, добавлен «ассистент отслеживания полосы движения».



В Японии Toyota Camry бывает только в виде гибрида, технику менять не стали: в состав установки входят «атмосферник» 2.5 (178 л.с.) и электромотор (120 л.с.), седан имеет электромеханический вариатор. Для всех комплектаций предусмотрен полный привод E-Four с отдельным электродвигателем на задней оси (7,2 л.с.), помогающим тронуться с места.

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«Четырехдверка» Altis от Camry в плане дизайна отличается лишь эмблемами, у нее аналогичная гибридная установка (есть и E-Four), но при этом модель Daihatsu предлагается в единственном «среднем» варианте исполнения G (у Тойоты пять комплектаций).



Обновленный седан Toyota стоит от 3 485 000 до 4 672 000 йен, что эквивалентно примерно 2 517 000 – 3 374 000 рублей по актуальному курсу. За Daihatsu Altis просят минимум 4 053 000 йен – это около 2 927 000 рублей.

Российский офис Тойоты рестайлинговый седан Camry пока не анонсировал. Скорее всего, наша версия обновится в ближайшее время.