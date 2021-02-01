Рестайлинг ×
  • Обновлённый седан Camry стартует в Японии, и не только под маркой Toyota

Обновлённый седан Camry стартует в Японии, и не только под маркой Toyota

01.02.2021 783 0 0

«Четырехдверке» бизнес-класса подправили дизайн экстерьера, обновки есть и внутри. Кроме того, модернизирован комплекс систем безопасности.

 

Первыми рестайлинговую Toyota Camry получили американцы – в Штатах такая модель дебютировала еще минувшим летом. Под конец 2020-го представили посвежевшую «четырехдверку», предназначенную для Европы. А теперь пришла очередь Японии, причем там двойная премьера: вместе с седаном Camry обновился и его клон от Daihatsu – Altis. Напомним, близнеца под маркой Daihatsu (принадлежит Тойоте) выпускают с 2000-го (разумеется, он менял поколения одновременно с Camry), этот седан адресован в основном корпоративным клиентам, так что тираж небольшой.

Обновленная Toyota Camry для Японии
1 / 3
Обновленная Toyota Camry для Японии
2 / 3
Обновленная Toyota Camry для Японии
3 / 3

У Camry для японского рынка программа рестайлинга такая же, как для США и Старого Света: модель обзавелась новым передним бампером с С-образными блестящими вставками, с верхней решетки убрали ярко выраженный «клюв», плюс расширены ассортимент дисков и палитра цветов кузова. Кроме того, японцам, как и американцам, доступна «оспортивленная» версия, на родине Тойоты она зовется WS (Worldwide & Sporty), у решетки и воздухозаборников такой «четырехдверки» теперь иная сетка, плюс новые накладки на бампере.

Обновленная Toyota Camry для Японии, версия WS
1 / 3
Обновленная Toyota Camry для Японии, версия WS
2 / 3
Обновленная Toyota Camry для Японии, версия WS
3 / 3

Главная обновка в салоне – возвышающийся над передней панелью 9-дюймовый экран мультимедийной системы (прежде был 8-дюймовый дисплей, встроенный в панель), из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Ну и еще слегка освежили «приборку». Также доработан комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense: система автоторможения научилась распознавать пешеходов и велосипедистов как спереди, так и при повороте, добавлен «ассистент отслеживания полосы движения».

В Японии Toyota Camry бывает только в виде гибрида, технику менять не стали: в состав установки входят «атмосферник» 2.5 (178 л.с.) и электромотор (120 л.с.), седан имеет электромеханический вариатор. Для всех комплектаций предусмотрен полный привод E-Four с отдельным электродвигателем на задней оси (7,2 л.с.), помогающим тронуться с места.

Обновленный Daihatsu Altis
1 / 5
Обновленный Daihatsu Altis
2 / 5
Обновленный Daihatsu Altis
3 / 5
Обновленный Daihatsu Altis
4 / 5
Обновленный Daihatsu Altis
5 / 5

«Четырехдверка» Altis от Camry в плане дизайна отличается лишь эмблемами, у нее аналогичная гибридная установка (есть и E-Four), но при этом модель Daihatsu предлагается в единственном «среднем» варианте исполнения G (у Тойоты пять комплектаций).

Обновленный седан Toyota стоит от 3 485 000 до 4 672 000 йен, что эквивалентно примерно 2 517 000 – 3 374 000 рублей по актуальному курсу. За Daihatsu Altis просят минимум 4 053 000 йен – это около 2 927 000 рублей.

Российский офис Тойоты рестайлинговый седан Camry пока не анонсировал. Скорее всего, наша версия обновится в ближайшее время.

седан Япония авторынок новинки рестайлинг Toyota Toyota Camry

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как завести автомобиль от другой машины, если сел аккумулятор Недавно мы выясняли, как завести машину с толкача или при помощи буксира, а также разбирались, как сделать это в одиночку при помощи троса и домкрата. Сегодня же мы рассмотрим самый «прост... 206 0 0 01.02.2021
Статьи / «Когда 1,6 литра лучше, чем 2,0 литра». Тестируем пусковой бустер размером со смартфон Благодаря мобильной технике мы уже привыкли, что чем больше аккумулятор, тем лучше. Но такая логика работает далеко не всегда. Иногда размер имеет значение наоборот – сверхминиатюрное устрой... 273 0 0 01.02.2021
Статьи / История Скоростные легковушки и самые красивые грузовики: неизвестные итальянские автомобили Второй мировой войны К началу Второй мировой Италия, истерзанная локальными войнами и втянутая в единый блок с Германией, имела самый богатый военный опыт, не спасший её в русской кампании под Сталинградом. Одна... 2551 0 5 31.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 180079 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 82003 23 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 75737 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings