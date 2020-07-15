Toyota обновила Camry: безопаснее, с «плавающим» планшетом, минус самая простая версия

Пока представлен посвежевший седан, предназначенный только для американского рынка. Модели слегка подправили внешность, внутри более значительные изменения, а вот двигатели прежние.

В Штатах «четырехдверка» Toyota Camry актуального поколения стартовала в 2017-м. Три года для модели не такой уж и большой срок (если это не Китай, конечно), но легкий рестайлинг уже вполне допустим. И пусть по итогам 2019-го Camry является самым продаваемы седаном в США, однако она все же ушла в «минус»: реализовано 336 978 автомобилей, что почти на 2% меньше по сравнению с 2018-м. То есть обновки явно кстати.

Итак, от самого простого исполнения L компания отказалась, отныне «начальная» комплектация – это LE. У такой версии и следующей за ней XLE (их в компании называют «ориентированными на комфорт») спереди больше нет четко выраженной V-образной детали, а решетку ограничили хромированными «подковами». У «ориентированных на спорт» вариантов SE и XSE решетка теперь с сотами вместо простой сетки, так же оформили и воздухозаборники, плюс над ними появились черные вставки. Еще расширены палитра цветов кузова и ассортимент дисков. А вот корма прежняя. «Спортивная» Camry TRD внешне не изменилась вовсе, зато ей положена новая эксклюзивная окраска.

Обновленная Toyota Camry XLE 1 / 4 Обновленная Toyota Camry XLE 2 / 4 Обновленная Toyota Camry XLE 3 / 4 Обновленная Toyota Camry XLE 4 / 4

Внутри установили мультимедийную систему с «плавающим» экраном (как у RAV4), то есть возвышающимся над передней панелью (у дореформенного седана дисплей встроен в нее). Центральные дефлекторы пришлось перенести под планшет (он бывает 7- или 9-дюймовым, ранее – 7” или 8”), тогда как у прежней Toyota Camry они расположены над ним. Также появились новые материалы отделки, а в список стандартного оборудования вошла система, напоминающая о «забытых» на заднем сиденье пассажирах (такую систему в Штатах ввели ради безопасности детей).



Обновленная Toyota Camry XSE, гибридная версия (гибрид впервые доступен в топ-варианте XSE) 1 / 2 Обновленная Toyota Camry XSE, гибридная версия (гибрид впервые доступен в топ-варианте XSE) 2 / 2

Обновленная Camry стала первой моделью марки, получившей доработанный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.5+. Так, система предотвращения фронтального столкновения распознает не только попутные, но и встречные машины (срабатывает при повороте налево), плюс она «видит» пешеходов и велосипедистов даже при плохом освещении. Адаптивный круиз-контроль сможет сам возобновить движение после короткой остановки, еще у него появился ассистент для смены полосы (чтобы обгонять более медленные машины).



Обновленная Toyota Camry 1 / 2 Обновленная Toyota Camry 2 / 2

Двигатели реформы не затронули. В Штатах Toyota Camry доступна с «атмосферниками» 2.5 (205 – 208 л.с. в зависимости от комплектации) и V6 3.5 (305 л.с.), плюс гибридная версия на основе мотора 2.5 (совокупная отдача – 211 л.с.). Кстати, топовое исполнение XSE впервые может быть в виде гибрида. Для «традиционных» машин с базовым мотором предусмотрен полный привод.



Дореформенные Toyota Camry XLE и XSE 1 / 3 Дореформенные Toyota Camry XLE и XSE 2 / 3 Дореформенные Toyota Camry XLE и XSE 3 / 3

Обновленный седан выйдет на американский рынок осенью, цены еще не объявлены. Дореформенная «четырехдверка» во второй по старшинству версии LE сегодня стоит от 24 970 долларов (около 1 770 000 рублей по текущему курсу). Почившая комплектация L ненамного дешевле – от 24 425 долларов (1 732 000 рублей). Все цены указаны без учета доставки и налогов.



В России нынешняя Camry появилась в 2018-м, так что нам обновок, видимо, придется подождать.