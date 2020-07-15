Toyota обновила Camry: безопаснее, с «плавающим» планшетом, минус самая простая версия

В Штатах «четырехдверка» Toyota Camry актуального поколения стартовала в 2017-м. Три года для модели не такой уж и большой срок (если это не Китай, конечно), но легкий рестайлинг уже вполне допустим. И пусть по итогам 2019-го Camry является самым продаваемы седаном в США, однако она все же ушла в «минус»: реализовано 336 978 автомобилей, что почти на 2% меньше по сравнению с 2018-м. То есть обновки явно кстати.
Итак, от самого простого исполнения L компания отказалась, отныне «начальная» комплектация – это LE. У такой версии и следующей за ней XLE (их в компании называют «ориентированными на комфорт») спереди больше нет четко выраженной V-образной детали, а решетку ограничили хромированными «подковами». У «ориентированных на спорт» вариантов SE и XSE решетка теперь с сотами вместо простой сетки, так же оформили и воздухозаборники, плюс над ними появились черные вставки. Еще расширены палитра цветов кузова и ассортимент дисков. А вот корма прежняя. «Спортивная» Camry TRD внешне не изменилась вовсе, зато ей положена новая эксклюзивная окраска.
Внутри установили мультимедийную систему с «плавающим» экраном (как у RAV4), то есть возвышающимся над передней панелью (у дореформенного седана дисплей встроен в нее). Центральные дефлекторы пришлось перенести под планшет (он бывает 7- или 9-дюймовым, ранее – 7” или 8”), тогда как у прежней Toyota Camry они расположены над ним. Также появились новые материалы отделки, а в список стандартного оборудования вошла система, напоминающая о «забытых» на заднем сиденье пассажирах (такую систему в Штатах ввели ради безопасности детей).
Обновленная Camry стала первой моделью марки, получившей доработанный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.5+. Так, система предотвращения фронтального столкновения распознает не только попутные, но и встречные машины (срабатывает при повороте налево), плюс она «видит» пешеходов и велосипедистов даже при плохом освещении. Адаптивный круиз-контроль сможет сам возобновить движение после короткой остановки, еще у него появился ассистент для смены полосы (чтобы обгонять более медленные машины).
Двигатели реформы не затронули. В Штатах Toyota Camry доступна с «атмосферниками» 2.5 (205 – 208 л.с. в зависимости от комплектации) и V6 3.5 (305 л.с.), плюс гибридная версия на основе мотора 2.5 (совокупная отдача – 211 л.с.). Кстати, топовое исполнение XSE впервые может быть в виде гибрида. Для «традиционных» машин с базовым мотором предусмотрен полный привод.
Обновленный седан выйдет на американский рынок осенью, цены еще не объявлены. Дореформенная «четырехдверка» во второй по старшинству версии LE сегодня стоит от 24 970 долларов (около 1 770 000 рублей по текущему курсу). Почившая комплектация L ненамного дешевле – от 24 425 долларов (1 732 000 рублей). Все цены указаны без учета доставки и налогов.
В России нынешняя Camry появилась в 2018-м, так что нам обновок, видимо, придется подождать.
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