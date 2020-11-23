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  • Так и не ставшая хитом в Европе Camry обновилась по образцу версии для США: бампер и планшет

Так и не ставшая хитом в Европе Camry обновилась по образцу версии для США: бампер и планшет

23.11.2020 604 0 0

Компания Toyota показала рестайлинговую «четырехдверку», предназначенную для Старого Света. Модели подправили дизайн экстерьера, внутри появился «парящий» экран. Кроме того, улучшен комплекс систем безопасности. На европейский рынок такой седан выйдет в ближайшее время, а вот когда обновится наша версия – пока неизвестно.

 

В Западную Европу Toyota Camry вернулась в начале 2019-го после почти 15-летнего перерыва, там модель пришла на смену снятому с производства Avensis. Последний, к слову, отправлен в отставку из-за низкого спроса, однако в свое время эта модель в Старом Свете пробивала отметку и в 130 000, и 140 000 реализованных штук. Camry же и прежде особым интересом среди европейцев не пользовалась, вот и у нового поколения на платформе TNGA хитом стать не получилось: результат прошлого года – 7640 единиц (здесь и далее статистика CarSalesBase). Впрочем, ничего удивительного, ведь на «старосветском» рынке двигатель для этой Тойоты выбрать нельзя, вдобавок у конкурентов есть кузов «универсал». Для сравнения, Ford Mondeo в 2019-м разошелся по Европе тиражом в 39 555 экземпляров, дилеры Skoda продали 67 488 автомобилей Superb, а выбор на Volkswagen Passat остановили 124 650 клиентов. И тем не менее, именно Западная Европа стала вторым рынком  для рестайлингового седана Camry. Первым, напомним, были Штаты, где модель Тойоты является самой популярной «четырехдверкой» (в 2019-м реализовано почти 337 000 штук).

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Итак, рестайлинг в целом провели по американскому сценарию: европейский седан получил аналогичный новый передний бампер с С-образными блестящими вставками, с верхней решетки убрали ярко выраженный «клюв», плюс расширены ассортимент дисков (17- или 18-дюймовые) и палитра цветов кузова. Еще у «старосветской» Тойоты слегка модернизировали задние фонари.

Главная обновка внутри – возвышающийся над передней панелью 9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, тогда как у дореформенного седана экран встроен в панель (ранее был 8-дюймовый). Из-за нового планшета центральные дефлекторы обдува теперь расположены ниже. Саму «мультимедиа» тоже обновили, она стала шустрее и «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, для европейской Camry предусмотрены новые варианты отделки интерьера и обивки кресел.

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Также доработан комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense: система автоторможения распознает не только попутные, но и встречные машины (в том числе, срабатывает при повороте налево), адаптивный круиз-контроль может подстраивать скорость седана под ограничения дорожных знаков, а система удержания в полосе движения стала еще «внимательнее» — например, она учитывает потоки воздуха при обгоне больших грузовиков.

В Европе Toyota Camry все так же доступна только с гибридной установкой на основе атмосферного мотора A25A-FXS 2.5, седан имеет электромеханический вариатор, суммарная отдача гибрида – 218 л.с.

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На «старосветский» рынок обновленная «четырехдверка» выйдет до конца осени, то есть на днях. Цены пока не объявлены. К примеру, во Франции дореформенная гибридная Toyota Camry стоит от 33 100 евро (около 2 984 000 рублей по актуальному курсу), а в Германии за седан просят минимум 38 982 евро (3 514 000 рублей).

Между тем в России Camry лидирует в своем классе: в прошлом году у нас реализовано 34 017 единиц (почти на 1% больше, чем годом ранее); результат января-октября 2020-го – 22 386 штук (-19%). Когда модернизируют наш седан – пока неизвестно, в местном офисе Тойоты обновление моделей не комментируют.

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