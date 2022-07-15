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  • Chery определилась со сроками старта российских продаж кроссовера Omoda C5

Chery определилась со сроками старта российских продаж кроссовера Omoda C5

15.07.2022 760 0 0

Новый кросс появится на рынке РФ уже в этом году. Вдобавок объявлено о создании «О-вселенной», идейным вдохновителем которой стал известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

 

О появлении нового суббренда Omoda российский офис Chery сообщил в июне. Эта марка, напомним, позиционируется в «сегменте high middle», она призвана стать альтернативой японским и немецким брендам, поставившим «на паузу» свою деятельность в РФ. Первенцем будет кроссовер Omoda C5 (в Китае это Chery Omoda 5), и сегодня стало известно, когда он доберется до дилеров (к слову, для Omoda создают отдельную дилерскую сеть): старт продаж намечен на четвертый квартал текущего года. В Chery также отметили, что компания прилагает все усилия, чтобы это случилось в начале квартала (стало быть, речь об октябре).

Omoda C5
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Omoda C5
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Omoda C5
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Omoda C5
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Одновременно Чери объявила о создании «О-вселенной», на которую компанию вдохновил российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Кстати, он же стал новым амбассадором бренда Omoda.

«О-вселенная – это одновременно реальное и виртуальное пространство, которое объединит представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить, готовыми становиться первопроходцами и совершать великие открытия. О-вселенная будет включать в себя технологии, общение, образование, стиль жизни, открытия и будущие тренды», — говорится в релизе российского офиса Chery. Другие подробности о проекте должны раскрыть позже.

Характеристики и комплектации предназначенного для РФ кроссовера Omoda C5 появятся ближе к началу продаж.  А следом за «цэ-пятым» на российский рынок выведут еще один кросс и седан Omoda (о них информации пока нет, эти модели ожидаются до лета 2023-го).

Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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Между тем на родине Chery полноценные продажи Omoda 5 стартовали всего несколько дней назад. Длина SUV равна 4400 мм, колесная база – 2630 мм. На домашнем рынке модель предложена с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (156 л.с.) и 1.6 TGDI (197 л.с.), первый мотор сочетается с вариатором, второй работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Китае Chery Omoda 5 положены светодиодная оптика, крупное табло (объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы), подогрев и вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар, ассистент движения в пробках.

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