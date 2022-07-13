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  • Начались продажи Chery Omoda 5: кроссовер предложен с двумя моторами. Россия на очереди

Начались продажи Chery Omoda 5: кроссовер предложен с двумя моторами. Россия на очереди

13.07.2022 66 0 0

На домашнем рынке компактный паркетник доступен с «турбочетверками» 1.5 и 1.6 и исключительно передним приводом, покупатели могут выбирать из семи комплектаций. Скоро модель доберется и до России, причем у нас она появится под новым суббрендом Chery, будут и другие отличия.

 

Этот кросс Chery дебютировал в Китае под конец прошлого года: модель назвали Omoda 5, она стала первенцем новой серии – той самой Omoda, ориентированной в основном на молодежную аудиторию (причем другие Омоды еще не представлены). Прежде, напомним, у китайской компании было две линейки – кроссоверная Tiggo и легковая Arrizo, в которую входят только седаны. В Поднебесной заказы на паркетник начали принимать в июне, теперь же там дан старт «живым» продажам, плюс опубликован точный и полный прайс-лист.

Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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По своим габаритам Chery Omoda 5 близок к глобальному Skoda Karoq: длина «китайца» равна 4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1588 мм, колесная база – 2630 мм. Особенности дизайна экстерьера – безрамочная радиаторная решетка, двухъярусная головная оптика (сверху расположены Т-образные ходовые огни, ниже идут блоки основных фар) и зеркала на отдельных ножках. На родине марки за доплату можно заказать цветные вставки. В салоне – усеченное рулевое колесо, табло (оба экрана диагональю 10,25 дюйма или оба же диагональю 12,3 дюйма, в зависимости от исполнения) и двухэтажный центральный тоннель, управление «климатом» возложено на сенсорную полоску.

Chery Omoda 5 для Китая

Китайцам новинка предложена с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор, знакомыми по другим моделям компании. Базовый мотор – SQRE4T15C 1.5 мощностью 156 л.с. (230 Нм), он сочетается с вариатором. Дорогие версии оснащены двигателем SQRF4J16 1.6 TGDI, который выдает 197 л.с. и 290 Нм и работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. К слову, в Chery заявили, что Omoda 5 со старшим турбодвижком наберет первую «сотню» за 7,8 секунды (показатель для машин с 1.5T не назван). А еще только кроссам с 1.6 TGDI положены 18-дюймовые колеса (у машин с полуторалитровым турбомотором – 17-дюймовые).

Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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Chery Omoda 5 для Китая
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В Китае у кроссовера семь комплектаций. В арсенале самой дешевой версии значатся: светодиодная оптика, точка доступа Wi-Fi, камера заднего вида, круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности. В «средних» исполнениях появляются атмосферная подсветка интерьера, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения, люк в крыше. Ну а у богатых кроссов имеются подогрев и вентиляция передних кресел, ионизатор, шторки безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, системы удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар, ассистент движения в пробках. Наконец, у топового SUV мультимедиа с функцией распознавания жестов, еще есть система распознавания лиц.

Chery Omoda 5 для Китая

На родине Chery за Omoda 5 с мотором 1.5T и вариатором просят примерно 13 800 – 16 000 долларов, кроссовер с 1.6 TGDI и 7DCT обойдется где-то в 16 200 – 19 000 долларов. Позже модель получит гибридную и полностью электрическую версии.

Свежий кроссовер появится и в России, но у нас Omoda – это суббренд Chery, с отдельной дилерской сетью, паркетник же назвали С5. По предварительным данным, у российского кросса также будет немного другой интерьер. О технике Omoda С5 расскажут ближе к старту продаж, который должен состояться до конца текущего года.

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