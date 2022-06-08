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  • Бывшая Nissan Teana пережила рестайлинг: фотографии без камуфляжа

Бывшая Nissan Teana пережила рестайлинг: фотографии без камуфляжа

08.06.2022 320 1 0

У «четырехдверки» теперь нехарактерная для прочих машин марки радиаторная решетка, есть и другие обновки. Двигатель пока заявлен один – прежняя «турбочетверка» 2.0 VC-Turbo.

 

Мы уже видели модернизированный большой седан Nissan на шпионских фото, его застукали в Поднебесной – на заводе и во время дорожных испытаний. Теперь же появились «чистые» снимки, их внесли в базу минпрома КНР. Напомним, эта «четырехдверка» перестала быть Теаной в 2018 году, сменив поколение: тогда модели присвоили имя Altima, которое носит автомобиль, предназначенный для Северной Америки.

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Седан обрел новую радиаторную решетку: четко выраженная V-образная хромированная вставка уступила место расположенным под углом черным глянцевым плашкам, вдобавок на решетке теперь красуются горизонтальные блестящие полоски. В результате, издалека Nissan Altima напоминает лифтбек Volkswagen Arteon. Фары и задние фонари сохранили свою форму, но начинку заменили. Также «четырехдверке» достались иные бамперы, а надпись с названием модели на крышке багажника отныне выполнена крупными буквами. Из-за нового обвеса длина выросла, но незначительно (4906 мм – на 5 мм больше, чем у дорестайлинговой модели), колесная база – все те же 2825 мм.

Фотографии интерьера сертификационный орган не публикует. Впрочем, благодаря шпионам, мы знаем, что внутри переделали переднюю панель и дефлекторы обдува, плюс выемка для подстаканников на центральном тоннеле из округлой превратилась в прямоугольную. Кроме того, седан получил новую мультимедийную систему с более крупным экраном, лишенным шайб.

Двигатель в документах минпрома пока обнаружен один – прежняя бензиновая «турбочетверка» 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, она выдает 243 л.с. Дореформенному седану еще положен двухлитровый «атмосферник» мощностью 156 л.с. В Китае модель предложена с безальтернативным вариатором X-Tronic, привод только передний.

Дореформенная Nissan Altima
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Дореформенная Nissan Altima
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Дореформенная Nissan Altima
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Дореформенная Nissan Altima
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Официальную премьеру китайская обновленная Nissan Altima должна справить в ближайшее время. Следом обновится и американский седан, но пока точно неизвестно, достанется ли ему аналогичная решетка.

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1 комментарий
08.06.2022 18:39
altersin

хундай какой-то

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