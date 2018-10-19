Седан Nissan Altima вытеснил Teana

Речь идёт о названии для модели: новое поколение в Китае выйдет под именем Altima, хотя раньше на рынке был представлен седан Teana.

Название Teana компания Nissan использует с 2003 года, оно знакомо покупателям из стран Азии, Океании и СНГ. За время существования модели сменилось три поколения. Однако интерес к ней постепенно снизился: седан уже нельзя купить на российском рынке и в странах СНГ, а также в Австралии и Новой Зеландии. На родине бренда, в Японии, а также в Таиланде и Индонезии продажи заметно сократились.

В Китае же результаты у модели весьма неплохие. С января по август 2018 года модель разошлась тиражом более 74,5 тыс. экземпляров, а в прошлом году автомобилисты КНР купили около 113,3 тыс. машины. На рынок Северной Америки седан известен под названием Nissan Altima. В общей сложности за прошлый год дилеры продали почти 255 тыс. единиц, а за первые восемь месяцев текущего года – 166,6 тыс. автомобилей.

Теперь американское имя «перекочевало» китайскому седану: Nissan представил в КНР новое поколение Nissan Altima. У этого автомобиля немного отличий от его «заокеанского» родственника, очередная генерация которого была представлена весной 2018 года. У автомобиля та же внешность и габариты, но другая моторная линейка.

Так, базовым для китайской новой Nissan Altima бензиновый двухлитровый двигатель с отдачей 159 л.с., тогда как в США автомобиль предлагается со 191-сильным «атмосферником» объёмом 2,5 литра. Помимо этого в гамме у новинки есть двухлитровая «турбочетвёрка» VC-Turbo с переменной степенью сжатия мощностью 252 л.с.

По габаритам модель отличается от предшественника. Так, его длина составляет 4 901 мм, что на 10 мм больше, ширина – 1 850 мм (на 20 мм больше), высота – 1 447 мм (на 43 мм меньше). Размер колёсной базы вырос на 50 мм до 2 825 мм.

Китайцам будет доступен только переднеприводный седан Nissan Altima, тогда как в Америке есть полноприводные версии. Выпускать «четырёхдверку» нового поколения для рынка Поднебесной будет совместное предприятие Dongfeng Nissan, с его конвейера ранее сходила Teana. Продажи новинки в КНР стартуют в конце текущего года.

В России Nissan сосредоточился на автомобилях сегмента SUV. По итогам продаж новых машин в январе-сентябре 2018 года в ТОП-25 самых востребованных вошли кроссоверы марки – X-Trail (22 строка списка) и Qashqai (23 место). Летом прошлого года компания приняла решение вернуть на наш рынок субкомпактный «паркетник» Juke, об этом ранее сообщал Kolesa.ru.