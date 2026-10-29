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  • У кросс-универсала Toyota Crown Signia появилась «подогретая» версия GT-S

У кросс-универсала Toyota Crown Signia появилась «подогретая» версия GT-S

29.10.2026 1846 0 0
У кросс-универсала Toyota Crown Signia появилась «подогретая» версия GT-S

Пока речь идёт лишь о соответствующем концепте, подготовленном для грядущей выставки SEMA. Автомобиль существует в единственном экземпляре.

Toyota Crown к шестнадцатому по счёту поколению доросла до целого семейства, мировой дебют которого состоялся летом 2022 года. Одной из моделей этого семейства стал кросс-универсал, который в японской компании позиционируют как SUV. На домашнем рынке модель продаётся под названием Crown Estate, тогда как в США она представлена под именем Crown Signia.

На фото: Toyota Crown Signia и концепт Crown Signia GT-S

Дела у модели на американском рынке идут относительно неплохо: результат не особенно высокий, но пока фиксируется положительная динамика. Так, за первые три квартала 2026 года дилеры в Штатах реализовали в общей сложности 17 983 экземпляра, что на 10,5% больше, чем в январе-сентябре 2025-го.

Тем не менее, именно эту модель Тойота выбрала для того, чтобы представить ещё один свой концепт в рамках ежегодной выставки SEMA, которая пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с 3 по 6 ноября 2026 года. Речь идёт о шоу-каре, который получил название Toyota Crown Signia GT-S: этот вариант существует в единственном экземпляре, информации о серийных перспективах на данный момент нет.

Над разработкой Crown Signia GT-S постаралась команда Toyota Motorsports Garage. Этот вариант имеет несколько отличий во внешности, в том числе: иные чёрные пластиковые накладки на нижние части обоих бамперов, а также на боковинах, новые крылья с воздуховодами и расширенные колёсные арки, слегка изменённое оформление головной оптики с красной линией, которая проходит через всю ширину передней части.

Концептуальный кросс-универсал снабдили массивным диффузором на корме, по бокам в него интегрированы ромбовидные патрубки выхлопной системы. Ещё Crown Signia GT-S достались различные красные акценты на кузове, в этом же цвете выполнены логотипы, название модели и различные шильдики. Шоу-кару также положены 21-дюймовые колёсные диски, обутые в шины шириной 295 мм (обеспечивают на 20% больше контакта с поверхностью по сравнению со стандартными).

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За бронзовыми «катками» можно увидеть передние и задние тормозные суппорты, позаимствованные у Lexus RX 500h F Sport, ещё модель получила индивидуальные койловеры MCS, которые позволили снизить подвеску автомобиля почти на пять дюймов (то есть примерно на 127 мм). В салоне установлены иные передние кресла с высокой спинкой, красными вставками, белой прострочкой и аналогичного цвета вышитой надписью GT-S на подголовниках, плюс соответствующий красный акцент появился на рычаге коробки передач.

На фото: салон Toyota Crown Signia GT-S
На фото: салон Toyota Crown Signia GT-S
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На фото: салон Toyota Crown Signia GT-S
На фото: салон Toyota Crown Signia GT-S
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Никакой информации о модернизации двигателя в компании не дали, скорее всего, она у концепта осталась стандартной. Напомним, в Штатах Toyota Crown Signia предлагается только с полным приводом и 241-сильной HEV-установкой (гибрид без возможности зарядки от электросети). В состав системы входят бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромоторами и электромеханическим вариатором eCVT.

Отметим, сейчас на американском рынке стартовая стоимость актуального стандартного кросс-универсала Toyota Crown Signia 2027 модельного года равна 44 890 долларов (эквивалентно примерно 3,62 млн рублей по текущему курсу), за топовый вариант просят не менее 51 155 долларов (около 4,12 млн рублей).

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