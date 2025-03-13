Toyota объявила о старте продаж кроссовера Crown Estate на домашнем рынке

Ещё одного представителя «коронованного» семейства теперь можно купить в Японии. Стоимость стартует с отметки 6 350 000 иен, что эквивалентно примерно 3,7 млн рублей по текущему курсу.

Мировой дебют Toyota Crown нынешней, шестнадцатой по счёту генерации состоялся в июле 2022 года. Причём тогда стало известно о том, что это имя было решено отдать целому семейству, предназначенному для глобального рынка. Напомним, предыдущий Краун выпускался только в виде седана и был адресован в основном Японии. Да недавнего времени новое семейство на домашнем рынке включало в себя обычный седан, его «приподнятую» версию с прибавкой Crossover, а также паркетник с «фамилией» Sport. Теперь к ним присоединился последний из четвёрки – кроссовер Toyota Crown Estate.

На фото: Toyota Crown Estate (версия для японского рынка)

Стоит отметить, что аналогичная модель уже представлена в США, правда, под другим названием – Crown Signia. Теперь же японцы презентовали вариант для домашнего рынка, сразу объявили о старте продаж и обнародовали цены. Toyota Crown Estate получил решётку радиатора, окрашенную в цвет кузова, двухэтажную головную оптику и широкий воздухозаборник с рисунком в виде горизонтальных линий в нижней части переднего бампера.

Модель имеет обвес по периметру кузова из глянцевого чёрного пластика, включая накладки на колёсные арки, рейлинги и антенну «акулий плавник» на крыше, традиционные наружные зеркала с корпусами чёрного цвета, обычные дверные ручки, задние фонари в виде единого элемента с перемычкой через всю ширину кормы, а также лаконичный спойлер с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери. Паркетнику положены 21-дюймовые колёсные диски.

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Салон Crown Estate рассчитан на пятерых седоков. Габаритная длина этого кроссовера равна 4930 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1625 мм, а расстояние между осями – 2850 мм. Объём багажника составляет 570 литров, а при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1470 литров.

На фото: салон Toyota Crown Estate (версии для японского рынка)

На передней панели размещены два дисплея – один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – центрального тачскрина информационно-развлекательной системы. Ниже расположен блок управления климатической установкой, а на центральном тоннеле размещены рычаг коробки передач, подстаканники и беспроводное зарядное устройство для смартфона.

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В основе Toyota Crown Estate лежит платформа GA-K (одна из версий «тележки» TNGA). На домашнем рынке кроссовер предлагается с двумя вариантами «начинки», речь идёт об установках HEV и PHEV. В любой из версий ему положена система полного привода E-Four. В основе обеих гибридных систем лежит четырёхцилиндровый бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, в первом случае его отдача равна 190 л.с., максимальный крутящий момент – 236 Нм; а во втором – 177 л.с. и 219 Нм. Он работает в тандеме с электромотором мощностью 182 л.с. (270 Нм), электромеханическим вариатором и отдельным 54-сильным электродвигателем (121 Нм) на задней оси. PHEV-версии ещё положена тяговая батарея ёмкостью 14,86 кВт*ч, расположенная под полом. Запас хода при движении чисто на электротяге у такого кроссовера составляет 89 км.

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Цены Toyota Crown Estate на домашнем рынке уже известны: за «обычный» гибрид просят не менее 6 350 000 иен (эквивалентно примерно 3,7 млн рублей по текущему курсу), за plug-in гибридную модификацию придётся отдать не менее 8 100 000 иен (около 4,7 млн рублей).