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Семейство Toyota Crown: теперь и кроссовер Crown Sport

06.10.2023 49 0 0

Новая пятидверка пока предложена только в виде полноприводного гибрида HEV, позже подтянется подзаряжаемая версия PHEV.

Год назад Toyota представила седан Crown нового, уже шестнадцатого по счету поколения, и тогда же компания объявила о том, что модель станет отдельным глобальным семейством. Помимо четырехдверки с «кроссоверным» имиджем (на родине у нее даже есть «фамилия» Crossver), которая, кстати, уже доступна во многих странах, в линейку войдут паркетник Crown Sport, классический Crown Sedan (у него заднеприводная платформа) и универсал Crown Estate. Так вот теперь на рынок выходит второй член нового семейства: в Японии открыли прием заказов на пятидверный кроссовер.

Слева – направо: седан Toyota Crown Crossover, паркетник Crown Sport, классический Crown Sedan и Crown Estate

Вообще, внешне Crown Sport больше похож на хэтчбек, но марка позиционирует этот автомобиль именно как SUV. Кроссовер построен на той же платформе GA-K с поперечным расположением мотора и основным передним приводом, что и четырехдверный Crown. При этом подвеску паркетника все же перенастроили, как и полноуправляемое шасси DRS (Dynamic Rear Steering).

Toyota Crown Sport
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Toyota Crown Sport
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Toyota Crown Sport
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Toyota Crown Sport
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Длина пятидверки (в японской спецификации) равна 4720 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1565 мм, колесная база – 2770 мм. То есть по своим габаритам Toyota Crown Sport близок, например, к Infiniti QX55. Дорожный просвет новинки Тойоты – всего 160 мм.

Toyota Crown Sport

Особенности внешности паркетника – светодиодные С-образные ходовые огни, интегрированные в бампер компактные фары, зеркала на массивных ножках и узкие задние фонари. Кроссовер по умолчанию имеет 21-дюймовые колеса. Одновременно показан Crown Sport с более агрессивным обвесом от Modellista. Внутри же паркетник практически полностью повторил родственную четырехдверку. Объем багажника Спорта – 397 литров против 450 литров у седана.

Toyota Crown Sport

Как и четырехдверная модель, Crown Sport предложен только в виде гибрида, таких версий две. Сейчас к заказу доступен полноприводный вариант HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. В состав установки такого кроссовера вошли бензиновый атмосферник 2.5 (186 л.с., 221 Нм), электромотор мощностью 120 л.с. (202 Нм) и электромеханический вариатор, на задней оси установлен отдельный электродвигатель на 54 л.с. (полный привод называется E-Four). А в декабре на рынок выйдет подзаряжаемый гибрид PHEV. О его начинке компания пока не рассказала. По неофициальным данным, Crown Sport PHEV тоже получит установку на базе атмосферника 2.5, тогда как у подзаряжаемого седана турбомотор 2.4.

Toyota Crown Sport
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Toyota Crown Sport
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Toyota Crown Sport
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Японцам паркетник пока доступен в единственной комплектации, в ее арсенале значатся: кожаная обивка, мультимедиа-система с экраном диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль и комплекс Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).

Toyota Crown Sport Modellista
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Toyota Crown Sport
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Toyota Crown Sport
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Toyota Crown Sport
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Цена кроссовера – 5 900 000 йен, что эквивалентно примерно 3 950 000 рублей по актуальному курсу. Седан Crown стоит от 4 350 000 йен – это около 2 914 000 рублей. «Живые» продажи кроссовера Toyota Crown Sport HEV стартуют в Японии в ноябре, и в том же месяце компания представит серийный Crown Sedan на заднеприводной платформе. А универсал пополнит гамму в следующем году.

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