Семейство Toyota Crown: к старту продаж готовятся кроссовер, классический седан и универсал

Две модели дебютируют уже в этом году, еще одна доберется до дилеров в 2024-м. Машины будут доступны с гибридными установками, а одной из новинок вдобавок достанется водородная версия.

Мировая премьера Toyota Crown актуального, уже шестнадцатого по счету поколения состоялась минувшим летом. Тогда же компания заявила о том, что модель снова станет отдельным семейством, причем семейство это будет глобальным, тогда как предыдущий Краун выпускали только в виде седана, адресованного в основном Японии.

Новое семейство Toyota Crown

В рамках прошлогодней премьеры Тойота рассказала лишь о «четырехдверке» с «кроссоверным» имиджем, такая машина уже доступна на родине марки (там она носит «фамилию» Crossover), в Северной Америке и Китае (в «поднебесной» Crown – это вообще отдельный бренд). Остальных членов линейки ранее лишь засветили перед публикой. Теперь же марка поделилась кое-какими подробностями о грядущих автомобилях: к рыночному дебюту готовятся кроссовер Crown Sport, классический Crown Sedan и универсал Crown Estate. Начнем с паркетника.



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Длина Toyota Crown Sport равна 4710 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2770 мм (кросс-седан Краун длиннее, расстояние между осями – 2850 мм). Таким образом, по своим габаритам паркетник сопоставим с близкими же по формату Infiniti QX50 и Acura RDX. Кросс Тойоты будет строго пятиместным. Также объявлено, что Crown Sport ориентирован на клиентов, предпочитающих «спортивный стиль вождения». Модели положены 21-дюймовые колеса.



Toyota Crown Sport

По предварительным данным, как и кросс-седан Crown и универсал Crown Estate, паркетник построен на «тележке» GA-K, созданной в рамках тойотовской архитектуры TNGA. Известно, что «пятидверку» предложат в виде «простого» или подзаряжаемого гибрида (HEV и PHEV соответственно), у обеих версий будет полный привод, а вот о «начинке» компания пока не рассказала. Кроссовер Crown Sport HEV выйдет на рынок осенью текущего года, версия PHEV подтянется в декабре.



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На осень 2023-го запланирована и премьера классического седана Toyota Crown. Предполагается, что в основе этой «четырехдверки» лежит заднеприводная платформа GA-L (с продольным расположением мотора), то есть именно Crown Sedan можно считать прямым наследником «пятнадцатого» Крауна. Длина новой «четырехдверки» составляет 5030 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 3000 мм. Для сравнения, размеры почившего седана Toyota Crown: 4910/1800/1455 мм, расстояние между осями – 2920 мм. Для нового Crown Sedan предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса. Эта модель будет доступна в виде гибрида HEV, а также с водородной установкой FCEV (последний факт намекает на родство с гибридомобилем Toyota Mirai). О технике – опять же, пока ни слова.



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Наконец, «сарай» Toyota Crown Estate появится в 2024 году. Его сама компания описывает как «смесь универсала и SUV». Размеры: 4930/1880/1620 мм, колесная база – 2850 мм. Универсал «стоит» на 21-дюймовых дисках. Эта «пятидверка» получит две гибридные системы на выбор – HEV и PHEV, у обеих модификаций будет полный привод. О моторах, как уже, очевидно, догадался читатель, информации еще нет.



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Напомним, кросс-седан Toyota Crown в Японии представлен только в виде полноприводного гибрида HEV, таких версий две. В состав базовой установки вошли бензиновый «атмосферник» A25A-FXS 2.5 (186 л.с.), электромеханический вариатор, пара электромоторов и никель-металл-гидридная батарея, совокупная отдача – 234 л.с. У вариантов подороже установка на основе четырехцилиндрового мотора T24A-FTS 2.4 с двойным турбонаддувом (272 л.с.), такие Крауны имеют Direct Shift-6AT, суммарная мощность составляет 349 л.с., а полный привод у них называется E-Four Advanced.

