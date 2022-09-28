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  • Кроссовер Infiniti QX50 перешёл в 2023 модельный год: версия Sport и другие обновки

Кроссовер Infiniti QX50 перешёл в 2023 модельный год: версия Sport и другие обновки

28.09.2022 187 0 0

У «спортивного» исполнения свой дизайн, но техника перешла со стандартной модели. Компания также перетряхнула остальные комплектации кроссовера.

 

Паркетник Infiniti QX50 актуального поколения в строю с 2017 года, но полноценный рестайлинг ему все еще не положен, марка лишь в очередной раз освежила модель. Первыми такой кросс получат американцы, ведь Штаты остаются главным рынком для премиального бренда, принадлежащего компании Nissan.

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Главное – QX50 обрел новую версию Sport, она же QX50S (и она же запечатлена на всех фирменных фото). В этом исполнении у кросса более агрессивный передний бампер от купеобразного Infiniti QX55. Кроме того, «спортсмен» отличился черным наружным декором и наличием черных же 20-дюймовых колес. В салоне QX50S также темная отделка, плюс кресла обиты полуанилиновой кожей.

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Двигатель перешел со стандартной модели – это бензиновая 272-сильная «турбочетверка» 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Мотор работает в паре с вариатором, привод передний или полный.

В 2023 модельном году все версии QX50 по умолчанию имеют подогрев наружных зеркал, систему дистанционного запуска двигателя, бескаркасное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и беспроводную зарядку для смартфона. Внутри заменили селектор коробки, плюс отсек с подстаканниками на центральном тоннеле больше не прикрывает шторка. Самые доступные варианты также получили 19-дюймовые диски нового дизайна. Наконец, расширена палитра цветов кузова.

Базовый Infiniti QX50-2023 стоит от 40 300 долларов (все цены указаны без учета налогов и доставки), версия Sport обойдется минимум в 48 500 долларов. При этом «спортивное» исполнение вовсе не самое дорогое, топовым остался QX 50 Autograph – такой кроссовер стоит от 57 350 долларов.

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