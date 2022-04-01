Премиум на посошок: Cadillac XT5 против Infiniti QX55

У этой парочки высокие шансы уже не вернуться на российский рынок. Коллекционная ценность? Громко сказано, но в нестандартности и привлекательности машинам не откажешь.

Будем реалистами: даже после завершения кризиса американские марки могут не возвратиться в Россию. Cadillac, и без того редкий гость на наших дорогах, рискует превратиться в «единорога». Из свежих моделей XT5 продается наиболее успешно (931 штука за 2021 год), но на фоне хитов рынка он всегда слыл экзотикой.

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Infiniti ввозить к нам не может только свою последнюю новинку QX60 – ее собирают вместе с соплатформенным кроссовером Nissan Pathfinder в США. На момент подготовки статьи стало известно, что Япония с 5 апреля тоже вводит запрет на экспорт в Россию премиальных автомобилей. Формально QX55 и его прообраз QX50 под него не попадут, ведь их выпускают заводы в Мексике и Китае. Однако при плохом развитии ситуации поставки кросс-купе могут ограничиться теми несколькими месяцами, что прошли с момента дебюта модели.

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За конец 2021 года в статистику продаж успели попасть 197 «пятьдесят пятых», тогда как «пятидесятка» (839 штук) почти не уступает Кадиллаку. При таких вводных брать эти машины можно скорее по любви или из желания выделиться. Cadillac или Infiniti выберут те, для кого Audi, BMW или Mercedes – это массово и банально.

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Мощно, но не прожорливо

Обе модели заточены под американский рынок, но покупатели за океаном уже перестали чураться даунсайзинга. Поэтому XT5 и QX55 несут под капотами по четыре цилиндра и одной турбине. Благодаря этому в сегмент высокого транспортного налога они не заходят. У «японца» 249 сил, у «американца» – 200. Значит, не будет проблем с перепродажей на вторичке. Ведь машина стареет и дешевеет, а транспортный налог остается. Да и первый владелец наверняка порадуется умеренной ставке.

Cadillac XT5 Infiniti FX55

Есть мнение, что Cadillac не дефорсировали с его изначальных 240 сил: дескать, провели все только на бумаге, а тратить усилия и деньги на новое программное обеспечение не стали. Но тогда получается, что «лошади» у ХТ5 либо недокормлены, либо тянут в разные стороны. Потому что паспортный разгон до 100 км/ч сильно отличается от QX55, который – якобы – всего на девять сил мощнее: 9,9 с против 7,3 с. Разница в массе невелика: Infiniti легче всего на центнер. Да и вариатор не шустрее классического 9-ступенчатого автомата на «американце».

Cadillac XT5 Infiniti FX55

На деле Infiniti воспринимается гораздо более острым в разгоне, так что пролететь на нем под камеру проще простого. К нюансам управления тягой в условиях городского трафика приходится привыкать: машина продолжает разгоняться после сброса газа, и приходится чаще тормозить.

Моторы заточены под дополнительную экономию, но разными техническими изысками. Инженеры Infiniti реализовали не имеющую до сих пор аналогов в серийном воплощении схему с изменением рабочего объема (1970-1997 см3) и степени сжатия (от 8:1 до 14:1). Двигатель в зависимости от ситуации подстраивает режим работы в пользу мощности или экономии топлива. Мотор Кадиллака проще: он отключает два цилиндра при размеренном движении.



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Что это дает в реальной эксплуатации? Cadillac не обещает ничего сверхъестественного. Infiniti упоминает экономичность на уровне дизелей, что явное лукавство. По паспортным данным QX55 в зависимости от режима экономичнее ХТ5 всего на 0,1-0,3 л/100 км. В реальности разница более существенна: 0,5-1 л/100 км. С учетом большей мощности Infiniti выглядит более энергоэффективным, но на технологическое чудо его мотор VC-Turbo не тянет.

С точки зрения надежности двигатели, несмотря на навороты, не заслужили особых нареканий. Но выборка в российских условиях эксплуатации невелика, особенно по агрегату Кадиллака, совсем свежему – 2019 года. На Infiniti мотор VC-Turbo появился с 2017 года, вот только тираж проданных у нас «пятидесяток» не позволяет делать глобальные выводы о надежности, поскольку далеко за сотню тысяч перевалили немногие экземпляры.

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Обе машины безальтернативно полноприводные, однако фактический дорожный просвет в 178-185 мм ставит крест на любом экстриме круче поездки в загородный коттедж после снегопада. Плавность хода и шумоизоляция лучше в «американце» – в нем сохранена та присущая моделям бренда степенность и стремление оберегать пассажиров от внешних раздражителей. Так что если «плыть не спеша» – это про вас, берите XT5.

Внутренняя харизма

Cadillac пока обходится без модных кросс-купе, а Infiniti в этом жанре стал первым с моделью FX. До сих пор японцы повторяют его имя, как мантру, и мечтают создать столь же успешного преемника – и QX55 позиционируют именно так. Выглядит машина оригинально, хотя задняя часть – на любителя. И все же если вы до сих пор вздыхаете по взрывной внешности «эф-икса», вам понравится. Монументальная красота XT5 с налетом брутальности – из другой оперы, но тоже сразу же стреляет некоторым в сердце.

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Infiniti хотя и свеж, по дизайну интерьера на дебютанта 2021 года не тянет. Два дисплея на центральной консоли сейчас в моде, но не в той реализации, как на этом кросс-купе. Верхний отвечает за навигацию и внешние камеры, причем в базовой версии первой нет, а камера всего одна. В итоге экран тут несет чисто символическую функцию. Вдобавок разрешение и качество графики не соответствуют премиальному статусу – а эта роль копеечной экономии для современного покупателя автомобиля модного форм-фактора зачастую не менее важна, чем ходовые качества. Cadillac XT5 в этом отношении логичнее и современнее.

Infiniti FX55



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А еще американский внедорожник интереснее по оснащению. Уже в базовой версии Cadillac предлагает сиденье водителя с вибропредупреждениями о потенциальной опасности, активные аэродинамические заслонки перед решеткой радиатора, электрорегулировки рулевой колонки, панорамную крышу, автоматику переключения дальнего света. Есть и датчик дождя, который в начальной комплектации Infiniti по какой-то необъяснимой причине отсутствует. Дальше – больше: в ХТ5 вы найдете видеозеркало заднего вида. Потоковое видео с отдельной камеры позволяет видеть происходящее сзади без помех – никаких подголовников и стоек кузова. Есть тут и система ночного видения, омыватель камеры заднего вида. Выбирать можно из четырех цветов кожи для отделки салона. Причем, как это традиционно декларирует Cadillac, материалы исключительно натуральные.



Cadillac XT5



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Infiniti отвечает полезными для нашего климата омывателем фар, дистанционным запуском двигателя и обогревом ветрового стекла, правда, лишь в зоне покоя дворников, но Cadillac не предлагает и этого.

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Покатавшись несколько дней на этих машинах, я с грустью расставался с обеими. Харизматичные и не самые дорогие в премиум-сегменте, Cadillac XT5 и Infiniti QX55 – хороший шанс для желающих выделиться из серой толпы «немцев» и Лексусов. «Доналоговые» моторы не разорят, явных огрехов в качестве нет, риск угона невысок, по крайней мере пока. Обслуживание, разумеется, пойдет не по ставкам массового сегмента, однако по меркам люксового сегмента – не самое дорогое. Вот только риск остаться без должной гарантийной поддержки актуален для обоих автомобилей: у нынешней ситуации возможно всякое развитие.