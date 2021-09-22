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Кроссовер Acura RDX обновился в стиле старшего MDX и стал тише

22.09.2021 425 0 2

Премиальному SUV подправили дизайн экстерьера, салон тоже доработан, но в ином ключе. Еще расширен список доступного оборудования, вдобавок клиентам предложат лимитированную спецверсию.

 

Паркетник Acura RDX актуального, третьего по счету, поколения дебютировал в 2018-м. По итогам карантинного прошлого года в Штатах – а это главный рынок для модели, как и для премиального суббренда Хонды в целом – продажи просели на 16% до 52 785 единиц. В 2021-м кросс в «плюсе», несмотря на мировой дефицит микрочипов: с января по август в США реализован 39 321 экземпляр, что на 19% больше, чем годом ранее. Ну а упрочить позиции должен помочь плановый рестайлинг.

Обновленный кроссовер Acura RDX и дореформенная модель
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Обновленный кроссовер Acura RDX и дореформенная модель
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В Acura подчеркивают, что внешний облик RDX вдохновлен только-только сменившим поколение флагманским кроссовером MDX: младший SUV получил похожий передний бампер с вертикальными вставками по бокам, а окантовка радиаторной решетки стала тоньше. У стандартного паркетника теперь прямоугольные патрубки выхлопной системы (у оспортивленного варианта A-Spec они по-прежнему круглые). Также расширена палитра цветов кузова. Как и прежде, модели положены 19- или 20-дюймовые колеса.

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Для салона доступны новые варианты отделки, мультимедиа-система теперь поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, плюс у RDX A-Spec отныне «усеченное» рулевое колесо. Но главное – существенно доработана шумоизоляция. Так, заменили стекла в передних дверях, в передних крыльях появилась дополнительная изоляция, а в передней панели применяется новый поглощающий материал. У паркетников с пакетом Advance Package вдобавок усилена шумоизоляция задних дверей, багажника и центрального тоннеля. Наконец, кроссовер получил новую систему активного шумоподавления.

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В строю осталась лимитированная спецверсия PMC Edition, ее главное отличие от прочих исполнений – такие машины «собирают вручную» не на основном заводе, а на площадке Performance Manufacturing Center в Огайо, где выпускают суперкары Acura NSX. Причем если дореформенный RDX PMC Edition был оранжевым, то рестайлинговый кросс предложат в ярко-синем цвете (оба цвета входят в палитру купе). А еще урезан тираж машин спецсерии: всего сделают 200 экземпляров, тогда как предыдущий особый RDX выпустили в количестве 360 единиц.

Acura RDX PMC Edition
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Acura RDX PMC Edition
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Acura RDX PMC Edition
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Acura RDX PMC Edition
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Acura RDX PMC Edition
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Вне зависимости от версии кроссовер все так же оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 276 л.с., которая работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». При этом скорость холостого хода уменьшена с 1100 до 950 об/мин (дабы повысить акустический комфорт). RDX бывает как с передним, так и с полным приводом Super Handling AWD (с индивидуальными муфтами подключения задних колес). Система выбора режимов движения получила новые настройки, еще перенастроена доступная за дополнительную плату адаптивная подвеска.

В Штатах старт продаж рестайлингового кроссовера Acura RDX намечен на начало ноября, цены пока не объявлены. Дореформенная модель сегодня стоит от 38 400 долларов (без учета доставки), что эквивалентно примерно 2 799 000 рублей по текущему курсу.

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