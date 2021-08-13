Acura рассекретила NSX Type S: спорткар оснастили 608-сильной установкой с V6

Купе в «горячей» версии выйдет ограниченным тиражом – всего 350 экземпляров. Цены на новинку в Штатах уже известны.

Марка Acura (принадлежит японской компании Honda) наладила производство NSX в 1990 году, первое поколение выпускалась вплоть до 2005 года. При этом модель второй генерации стартовала только в 2016-ом: его предвестником являлся одноимённый концепт, представленный ещё в начале 2012 года в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте. Обновление этот спортивный автомобиль пережил в 2019 году.



На фото: Acura NSX Type S

Для купе NSX второго поколения (в Японии и Европе продаётся под «головным» брендом Honda) пиковым в плане показателей продаж годом стал 2017-ый: тогда дилеры сумели реализовать на американском рынке 581 экземпляр. В течение «ковидного» 2020-го клиенты купили лишь 128 единиц Acura NSX, что на 46% меньше, чем годом ранее. За первые семья месяцев текущего года спорткар разошёлся тиражом в 67 экземпляров (на три автомобиля меньше, чем в январе-июле 2020-го).



Сейчас производство модели налажено на заводе Honda в американском штате Огайо. Выпускать купе планируется до 2022 года (включительно), потом купе отправят в отставку. Теперь после различных тизеров и видеороликов Acura представила прощальную версию NSX, её роль выполнила «заряженная» модификация Type S. Презентация прошла в рамках выставки Monterey Car Week в Калифорнии.



У купе в «горячем» исполнении уже в базе предлагается крыша из углепластика, а также иной диффузор в стиле NSX GT3 (выполнен из углеволокна), красные суппорты Brembo, перенастроенные адаптивные амортизаторы, расширенная колея. Такой автомобиль ещё можно отличить по пятиспицевым кованым колёсным дискам нового оригинального дизайна, причём они предлагаются в разных цветовых вариантах.



В салоне изменений совсем немного: так, на перчаточном ящике имеется логотип в виде названия лимитированной версии «Type S», фирменные знаки с наименованием модели «NSX» на подголовниках, отделка теперь с контрастной прострочкой, а обивку потолка выполнили из алькантары. Цифровая «приборка» и семидюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы остались прежними.



В основе гибридной силовой установки версии Type S остался расположенный на задней оси «битурбомотор» V6 объёмом 3,5 литра, он работает в комплекте с девятиступенчатым преселективным «автоматом» с двумя сцеплениями. Между двигателем и коробкой передач расположен электромотор, кроме того, ещё пара «зелёных» двигателей находятся на передней оси (по одному на каждое колесо).



У «заряженной» прощальной версии отдача равна 608 л.с., а максимальный крутящий момент – 667 Нм (тогда как у «обычного» NSX – 581 л.с. и 645 Нм). Максимальная скорость по паспорту осталась прежней – 307 км/ч. Отметим, мотор V6 оснастили турбокомпрессорами от гоночного варианта NSX GT3 Evo. Мощность непосредственно ДВС увеличилась с 507 до 527 л.с., а крутящий момент – с 550 до 600 Нм.



Кроме этого, автомобиль получил иную батарею: её ёмкость увеличилась до 1,3 кВт*ч, а мощность – до 63 кВт. Ещё разработчики Acura NSX Type S перенастроили работу Sport Hybrid SH-AWD (системы распределения крутящего момента по осям) и уменьшили время переключения передач в АКП. Также была увеличена помощь электродвигателей при разных ездовых режимах (Quiet, Sport, Sport+ и Track).

Приём заказов на новинку в США уже стартовал. Напомним, «горячее» купе Acura выйдет ограниченным тиражом – всего 350 машин, причём из них 300 единиц зарезервированы для Штатов. Ценник Acura NSX Type S стартует с отметки 169 500 долларов, что эквивалентно примерно 12,5 млн рублей по текущему курсу.

