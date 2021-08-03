Новинки ×
  • Acura готовит прощальную версию NSX: ей станет «заряженный» вариант Type S

Acura готовит прощальную версию NSX: ей станет «заряженный» вариант Type S

03.08.2021 62 0 0

Гибридный суперкар японского суббренда Honda будут выпускать на заводе в Огайо до 2022 года включительно.

 

Acura выпускала NSX первого поколения с 1990 по 2005 годы, производство модели второго поколения спортивного автомобиля стартовало только в 2016-ом, его предвестником был одноимённый концепт, представленный в начале 2012 года в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте. Обновлённая версия купе была представлена в 2019 году.

Пиковым для нишевой модели второй генерации годом на американском рынке стал 2017-ый: тогда дилеры сумели реализовать 581 экземпляр. В течение «ковидного» 2020-го клиенты купили 128 единиц Acura NSX, что на 46% меньше, чем годом ранее. Производство модели налажено на заводе Honda в Огайо (США). Выпускать автомобиль планируется до 2022 года (включительно), потом купе отправят в отставку.

Тизер Acura NSX Type S

Компания совсем скоро представит прощальную версию NSX – ей станет «заряженная» модификация Type S. Презентация состоится 12 августа в рамках автошоу Monterey Car Week, сразу после дебюта будет открыт приём заказов. «Горячее» купе Acura выйдет ограниченным тиражом – всего 350 машин, причём из них 300 единиц зарезервируют для США.

Пока что компания не рассекретила лимитированную новинку, но опубликовала несколько тизеров. Судя по ним, спорткар получит оригинальные колёсные диски с пятью спицами, за ними видны красные тормозные суппорты. Помимо этого, у «прощальной» версии будет более агрессивный диффузор, детали из углеродного волокна, а также шильдик с индивидуальным номером.

В компании отметили, что версия Type S получит доработанную силовую установку. В её основе лежит 507-сильный бензиновый «битурбомотор» V6 объёмом 3,5 литра (550 Нм), он работает в тандеме с тремя электромоторами. В пару предложат девятиступенчатую автоматическую коробку передач. У «заряженной» модификации Acura NSX будет система полного привода SH-AWD. Ожидается, что совокупная отдача гибридной установки окажется выше по сравнению с нынешним показателем – 581 л.с. (645 Нм). Актуальное купе способно разогнаться с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) за 2,7 секунды, а его максимальная скорость равна 308 км/ч.

Официальной информации о дальнейшей судьбе модели на данный момент нет. Впрочем, в компании отметили, что в эпоху электрификации продолжат заниматься разработкой спортивных автомобилей. Так что не исключено, что у NSX будет преемник, но он получит уже полностью электрическую «начинку».

Марка Acura, как и многие другие производители в США, делает ставку на кроссоверы. Одним из них является среднеразмерный семиместный паркетник MDX. В конце прошлого года была представлена модель четвёртой генерации. Кстати, у этого кроссовера тоже есть полноприводная версия Type S, оснащённая 3,0-литровым турбомотором V6 мощностью 360 л.с. (480 Нм), идущим в комплекте с десятиступенчатым «автоматом».

купе спортивные авто новинки Acura Acura NSX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Хороший способ сэкономить: стоит ли покупать Fiat Albea за 300 тысяч рублей Верный способ сэкономить при покупке подержанного автомобиля – выбрать непопулярную модель. Если нужен большой кроссовер, можно купить Hyundai ix55 вместо Toyota Highlander. Если подойдет... 530 0 0 03.08.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mercedes-Benz GLK X204 Ли Якокка, великий и ужасный, в свое время высказал такую мысль: новые автомобили нужно производить только для того, чтобы на вторичном рынке продавались подержанные. Для среднестатистическо... 643 0 1 03.08.2021
Статьи / Практика Краткий курс стекловедения: что нужно знать, если вы планируете менять стекло в машине Когда-то замена стекла была простой процедурой, с которой мог справиться любой гаражный мастер-универсал. Всего-то и нужно было, что вынуть поврежденное стекло и вставить «в резинку» новое.... 503 0 1 03.08.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 55131 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 52864 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 51576 6 31 10.06.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings