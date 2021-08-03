Acura готовит прощальную версию NSX: ей станет «заряженный» вариант Type S

Гибридный суперкар японского суббренда Honda будут выпускать на заводе в Огайо до 2022 года включительно.

Acura выпускала NSX первого поколения с 1990 по 2005 годы, производство модели второго поколения спортивного автомобиля стартовало только в 2016-ом, его предвестником был одноимённый концепт, представленный в начале 2012 года в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте. Обновлённая версия купе была представлена в 2019 году.



Пиковым для нишевой модели второй генерации годом на американском рынке стал 2017-ый: тогда дилеры сумели реализовать 581 экземпляр. В течение «ковидного» 2020-го клиенты купили 128 единиц Acura NSX, что на 46% меньше, чем годом ранее. Производство модели налажено на заводе Honda в Огайо (США). Выпускать автомобиль планируется до 2022 года (включительно), потом купе отправят в отставку.



Тизер Acura NSX Type S

Компания совсем скоро представит прощальную версию NSX – ей станет «заряженная» модификация Type S. Презентация состоится 12 августа в рамках автошоу Monterey Car Week, сразу после дебюта будет открыт приём заказов. «Горячее» купе Acura выйдет ограниченным тиражом – всего 350 машин, причём из них 300 единиц зарезервируют для США.



Пока что компания не рассекретила лимитированную новинку, но опубликовала несколько тизеров. Судя по ним, спорткар получит оригинальные колёсные диски с пятью спицами, за ними видны красные тормозные суппорты. Помимо этого, у «прощальной» версии будет более агрессивный диффузор, детали из углеродного волокна, а также шильдик с индивидуальным номером.



В компании отметили, что версия Type S получит доработанную силовую установку. В её основе лежит 507-сильный бензиновый «битурбомотор» V6 объёмом 3,5 литра (550 Нм), он работает в тандеме с тремя электромоторами. В пару предложат девятиступенчатую автоматическую коробку передач. У «заряженной» модификации Acura NSX будет система полного привода SH-AWD. Ожидается, что совокупная отдача гибридной установки окажется выше по сравнению с нынешним показателем – 581 л.с. (645 Нм). Актуальное купе способно разогнаться с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) за 2,7 секунды, а его максимальная скорость равна 308 км/ч.



Официальной информации о дальнейшей судьбе модели на данный момент нет. Впрочем, в компании отметили, что в эпоху электрификации продолжат заниматься разработкой спортивных автомобилей. Так что не исключено, что у NSX будет преемник, но он получит уже полностью электрическую «начинку».

Марка Acura, как и многие другие производители в США, делает ставку на кроссоверы. Одним из них является среднеразмерный семиместный паркетник MDX. В конце прошлого года была представлена модель четвёртой генерации. Кстати, у этого кроссовера тоже есть полноприводная версия Type S, оснащённая 3,0-литровым турбомотором V6 мощностью 360 л.с. (480 Нм), идущим в комплекте с десятиступенчатым «автоматом».

