Марка Ora выводит на рынок электрокары с индексом 7. Крупные фастбек и универсал предложены с передним приводом, топовая пятидверка также доступна с двухмоторным полным приводом. Уже на старте продаж предусмотрены скидки.

«Электрички» Ora 7 в Китае официально анонсировали в начале ноября, дополнительные фирменные фото опубликовали на прошлой неделе. Семейство включает фастбек и универсал, последняя модификация еще имеет двойную «фамилию» Travel Edition. Теперь принадлежащая концерну Great Wall марка Ora раскрыла все характеристики автомобилей, объявила их цены и начала продажи. Напомним, что семейство пришло на смену электрокару Ora Lightning Cat, который выпускали с 2022 года лишь в виде фастбека (крышка багажника поднимается отдельно от заднего стекла). И полностью новой разработкой «семерка» не является – это тот же Lightning Cat, только модернизированный и переименованный, плюс теперь еще и в кузове «универсал».

Новое семейство Ora 7 1 / 2 Прежний фастбек Ora Lightning Cat, в Китае его уже сняли с продажи 2 / 2

Кстати, о планах запустить в продажу пятидверную версию бренд заявил еще в прошлом году, когда показал концепт Lightning Cat Travel Edition. Но на домашнем рынке исходный фастбек спросом не пользовался. Видимо, поэтому в Ora и решили присвоить семейству другое название.

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Сам фастбек внешне мало изменился. У Ora 7 обычные ручки на безрамочных дверях вместо выдвижных у Ora Lightning Cat, еще заменили задний бампер. Как и раньше, за доплату на крышке багажника может быть подъемный спойлер. Длина фастбека Ora 7 равна 4890 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1503 мм. Для сравнения, размеры Ora Lightning Cat: 4871/1862/1500 мм. Колесная база не изменилась – 2870 мм.

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Универсал Ora 7 спереди практически дословно повторил фастбек, он также получил аналогичные задние фонари. Багажная дверь, разумеется, своя, плюс сверху установлен обычный, а не выдвижной спойлер. На крыше новой модификации есть рейлинги и антенна-плавник. Длина Ora 7 Travel Edition составляет 4820 мм, высота – 1520 мм. Ширина и расстояние между осями такие же, как у фастбека Ora 7.

Интерьер нового семейства оформлен иначе, чем у Ora Lightning Cat. Появился новый руль, перед водителем вместо трех «колодцев» установлен обычный приборный экран (10,25 дюйма), планшет мультимедийной системы стал больше (15,6 дюйма вместо 12,3 дюйма). Другими сделали и центральные дефлекторы обдува. Расположенную под углом консоль оставили, но ее перекомпоновали: физические кнопки и отвечающие за «климат» крупные шайбы убрали, вместо них теперь площадка для беспроводной зарядки. А на тоннеле отныне два круглых подстаканника вместо одного у прежнего фастбека.

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Если Ora Lightning Cat был представлен как с передним, так и с полным приводом, то фастбек Ora 7 доступен исключительно в переднеприводном исполнении. У «семерки» с таким кузовом вообще всего две комплектации. Самый дешевый фастбек Ora 7 оснащен 204-сильным электромотором и батареей емкостью 58,3 кВт*ч, он проедет 560 км по циклу CLTC. На передней оси более дорогого варианта расположен 218-сильный электромотор, такому фастбеку достался аккумулятор на 68,9 кВт*ч, запас хода – 660 км.

Универсал предложен в трех версиях. Две начальные – переднеприводные, с 218-сильным мотором. Топовый Ora 7 Travel Edition получил двухмоторный полный привод, на задней оси у него установлен дополнительный 204-сильный движок, суммарная отдача – 422 л.с. Универсал доступен только со старшей батареей емкостью 68,9 кВт*ч, переднеприводные версии проедут 630 км, полноприводный «сарай» — 530 км.

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Прежний переднеприводный Ora Lightning Cat в Китае оснащался 204-сильным мотором и батареей на 64 или 83,49 кВт*ч, два мотора полноприводного фастбека вместе выдавали 408 л.с., такому Lightning Cat был положен аккумулятор емкостью 83,49 кВт*ч. Запас хода почившего фастбека в зависимости от исполнения варьировался от 555 до 705 км.

В списке стандартного оборудования всех версий Ora 7 значатся: стеклянная крыша, упомянутые выше экраны и беспроводная зарядка, климат-контроль, вентиляция и подогрев передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения. Универсал уже в базе также имеет электропривод багажной двери и штатный видеорегистратор. А у предтопового и топового «сарая» есть проекционный дисплей, подогрев заднего дивана и более продвинутый автопилот, который включает, в том числе, 192-строчный лидар над лобовым стеклом.

Фастбек Ora 7 оценили в 119 800 – 129 800 юаней (примерно 1,5 млн – 1,6 млн рублей по актуальному курсу), универсал Ora 7 Travel Edition обойдется в 135 800 – 169 800 юаней (1,66 млн – 2,08 млн рублей по текущему курсу). При это уже на старте продаж доступны акции.

Предыдущий фастбек Ora Lightning Cat представлен и за пределами Китая, экспортное название – Ora 07. Вероятно, новое семейство тоже доберется до других стран.