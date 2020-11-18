Новый Toyota Mirai: три баллона, один мотор, 182 л.с., старт продаж — в декабре

Водородная модель Toyota второго поколения дебютировала в статусе концепта осенью прошлого года, а теперь готовится выйти на рынки США и Японии. Стали известны некоторые технические подробности об этой новинке.

При смене поколений Mirai превратился из гадкого утёнка в стильный представительский седан (колёсная база — 2920 мм, габаритная длина — 4975 мм) на заднеприводной версии модульной платформы TNGA. В профиль «второй» Mirai немного напоминает недавно обновлённый седан Toyota Crown, но силовая установка, у него, разумеется, принципиально иная.

На японском потребительском сайте Toyota показаны «потрошки» нового Mirai: на картинках видно, что автомобиль имеет три баллона для хранения водорода вместо двух у модели первого поколения, чем, очевидно, объясняется увеличение запаса хода на одной заправке на 30%. «Первый» Mirai может проехать на одной заправке 502 км км по циклу EPA – стало быть, дальнобойность «второго» будет на уровне 650 км. Один из баллонов расположен в центральном тоннеле, что однако не помешало сделать задний диван Mirai трёхместным.



Электрохимический генератор размещйн над передними колёсами и занимает всё подкапотное пространство, его мощность — 128 кВт (174 л.с.). Вырабатываемая электроэнергия запасается в буферной литий-ионной батарее, расположенной вертикально между амортизационными стойками заднего моста (соответственно доступа в салон из багажника нет). За привод отвечает единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача составляет 134 кВт (182 л.с.) и 300 Нм. Негусто для столь солидного седана, хотя производитель обещает довольно впечатляющую динамику.



Более подробные технические характеристики будут объявлены в декабре, зато уже сейчас известно, что Mirai будет предлагаться в двух базовых комплектациях, которые в США именуются как XLE и Limited. XLE подразумевает 19-дюймовые колёса, 8-дюймовый виртуальный щиток приборов, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистему JBL с 14 громкоговорителями, двухзонный климат-контроль и комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.5+.



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В комплектации Limited новый Mirai будет снабжён 20-дюймовыми колёсами, трёхзонным климат-контролем, проекционным экраном, сиденьями с вентиляцией и подогревом, системой кругового обзора и панорамным люком.



США, скорее всего, останутся для Mirai ключевым рынком: водородная модель первого поколения за первые три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, нашла здесь 341 покупателя, но в прошлом году их было 1249. Серийных конкурентов у Mirai всего два — Honda Clarity Fuel Cell и Hyundai Nexo. Водородный «кореец» с января по сентябрь нашёл в США 138 покупателей, а каковы успехи Clarity Fuel Cell понять сложно, так как в статистике эта модель идёт в одной куче с батарейной и гибридной модификациями.

Между тем инфраструктура водородных заправок в США на данный момент находится в зачаточном состоянии: 43 из 46 имеющихся в стране колонок базируются в Калифорнии — самом озабоченном экологией штате. То есть за пределами Калифорнии эксплуатировать Mirai будет довольно проблематично. Тем не менее за последний год перспективы водородных моделей в мировом автопроме вообще и в США в частности резко улучшились, особенно в коммерческом секторе, о чём мы подробно рассказывали в заметке о будущем водородном магистральном тягаче, который разрабатывают Toyota и Hino.



С приходом администрации Джозефа Байдена к власти водородная энергетика в США может получить дополнительное ускорение со стороны правительства, так что Toyota имеет все шансы оказаться в авангарде этого направления, то есть первой начать зарабатывать деньги на водородных автомобилях. Пока же ясно, что даже «второй» Mirai — проект убыточный, и его цена будет определяться из имиджевых, а не из коммерческих соображений.

