Водородные авто ×

Toyota и Hino разработают конкурента Tesla Semi и грузовикам Nikola

06.10.2020 206 0 0

Японский автогигант намерен вторгнуться в перспективный водородный сектор грузового автомобильного рынка Северной Америки. Анонсирован капотный 25-тонник с топливными элементами от легковой Toyota Mirai нового поколения.

 

Интерес к водородном транспорту растёт и через несколько лет может вытеснить из центральной повестки автопрома традиционные батарейные электромобили. Развитые страны пока не собираются отказывать от экологической доктрины, выстроенной на ущербной теории глобального потепления, и намерены полностью избавиться от автомобилей с ДВС. На смену им должны прийти электромобили, но у такого перехода есть объективные недостатки, отрицать которые сложно даже рьяным сторонникам лозунгов Греты Тунберг (молодая шведская эко-активистка, ставшая символом оголтелой борьбы с изменениями климата).

Как показало недавнее исследование шведской марки Polestar, само производство электромобилей сопряжено со значительными выбросами CO2, отбить которые можно лишь при гигантских пробегах «электричек», а ещё нужно брать откуда-то электричество для зарядки и утилизировать впоследствии выработавшие свой ресурс батареи (технологии массовой утилизации батарей электромобилей до сих пор не существует).

Перевод коммерческого транспорта на традиционную, батарейную электротягу и вовсе представляется утопией, хотя, например, Tesla Semi относится именно к такому типу машин. Для обеспечения сопоставимых с дизельными грузовиками пробегов необходимы очень большие батареи, которые усугубляю вышеозначенные проблемы. Выходом из тупика видится переход на водородные автомобили, то есть электромобили с силовыми установками на водородных топливных элементах. Понятно, что водород нужно где-то добыть и затратить на это энергию, и в этом смысле водородные электромобили не лучше батарейных, но преимуществ больше: заправка водородом занимает считанные минуты, масса водородных машин меньше, а значит фактическая грузоподъёмность больше. Дальность хода ограничена лишь количеством баллонов в газом на борту.

Развитие водородной инфраструктуры (добыча, доставка, заправки) стоит очень дорого и невозможно без участия государственных денег, но правительствам скоро будет некуда деваться — либо отказываться от экологической доктрины в отношении хотя бы тяжёлого коммерческого транспорта либо вкладываться в водород. Вероятность первого варианта ничтожна, а потому все ставят на второй: количество водородных проектов и водородных стартапов за последний год резко вросло. В их числе французский Hopium, американский Hyperion и австралийский H2X.

Флагманский грузовик Nikola One мощностью более 1000 л.с. обещает до 1200 км пробега на одной заправке.

Пионером же водородной темы в коммерческом секторе принято считать американскую корпорацию Nikola, сумевшую заручиться поддержкой Iveco и General Motors. Nikola пока ничего не производит, а её основатель Тревор Милтон в сентябре вынужден был подать в отставку из-за обвинений в мошенничестве, но сама компания пока на плаву и отказываться от своих планов не собирается: она планирует наладить выпуск широкой линейки водородных грузовиков — от магистральных тягачей до пикапов.

За плечами компании Toyota двадцатилетний опыт разработки водородных автомобилей, как экспериментальных, так и мелкосерийных, но именно тяжёлыми водородными грузовиками японская компания до недавнего времени не занималась. В марте прошлого года Toyota и её дочерняя компания Hino Motors, специализирующаяся на крупнотоннажной коммерческой технике, представили 25-тонный бескапотник c топливными элементами от седана Toyota Mirai нового поколения, а сегодня анонсирован капотный вариант для рынка Северной Америки.

Действующий прототип водородного капотного грузовика Toyota обещает показать в 2021 году, ещё несколько лет уйдёт на подготовку серийного производства. О технических характеристиках пока ничего не сообщается. В отношении бескапотного концепта заявлялось, что его запас хода составляет 600 км, при этом на борту имеется вспомогательная литий-ионная батарея (ёмкость не названа).

Mercedes-Benz GenH2

Германский концерн Daimler в сентябре представил свой концепт бескапотного водородного тягача по имени GenH2. У него тоже имеется вспомогательная АКБ ёмкостью 70 кВт·ч, которая используется при пиковых нагрузках (например, при подъёмах на гору). Заявленный запас хода на одной заправке — 1000 км. Первые серийные образцы поступят на испытания клиентам в 2023 году.

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