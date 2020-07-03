Toyota готовит новый Mirai: другая платформа и более удачный, чем у предшественника, дизайн

Японская компания представила свой водородный автомобиль Mirai осенью 2013 года в рамках Токийского автосалона. В продажу на домашнем рынке он поступил в конце 2014-го, а в США и Европе – в следующем году. «Первый» Mirai многие критиковали за его своеобразную внешность (особенно «досталось» слишком крупным воздухозаборникам в переднем бампере). Осенью прошлого года Toyota также в Токио представила концепт, который должен лечь в основу второго поколения седана. Теперь производитель готовится показать товарную версию новинки.



Если раньше предполагалось, что в конце текущего года компания уже выведет «второй» Mirai на рынок, то теперь сообщается об очередной премьере: по данным японского издания Best Car Web, Toyota намерена в октябре-ноябре 2020-го презентовать товарную версию нового водородного седана. Продажи «четырёхдверки» на домашнем рынке начнутся в начале 2021 года.



Ранее стало известно о том, что автомобиль второй генерации будет почти повторять предсерийный концепт, который был представлен осенью прошлого года. В числе отличий более крупные зеркала заднего вида и противотуманный фонарь в центре заднего бампера.

По сведениям издания, седан по сравнению с нынешним Mirai прибавит в длину 30 мм (до 4920 мм), в ширину – 5 мм (до 1820 мм) и станет ниже на 35 мм (до 1500 мм). Если «первый» Mirai базируется на переднеприводной платформе, то «следующий» поставят уже на заднеприводную «тележку» GA-L, разработанную в рамках глобальной архитектуры TNGA. Отметим, на ней же, к примеру, базируется актуальный Lexus LS.



Интерьер новинке тоже достанется от концепта. Главным отличием от предшественника станет пятиместный салон (в Toyota Mirai первой генерации всего четыре посадочных места). Перед водителем расположена 8-дюймовая виртуальная «приборка», а у информационно-развлекательной системы есть сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма, расположенный в центре передней панели, и беспроводная зарядка для смартфонов. В оснащение войдёт современный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.



Информации о силовой установке «второго» Mirai по-прежнему нет. Известно, что число баллонов для водорода увеличилось с двух до трёх, а их совокупная вместимость – с 5 до 6 кг газа. В компании пообещали, что запас хода без дозаправки в итоге вырос на 30%. При расчёте по циклу NEDC дальность составит более 800 км (а при расчёте по американской методике EPA – около 650 км).



1 / 2 2 / 2

По предварительный данным, стартовый ценник нового Toyota Mirai в Японии составит около 8 млн иен (эквивалентно примерно 5,3 млн рублей по текущему курсу). Нынешний водородный седан на домашнем рынке можно купить минимум за 7 409 600 иен (около 4,9 млн рублей).

Пока что не ясно, в каких странах будет продаваться Mirai второго поколения. Одним из главных рынков для Toyota остаётся США, так что, скорее всего, сюда новинку привезут. Отметим, за прошлый год американские дилеры продали 1502 экземпляра (на 11,6% меньше, чем годом ранее). Лучшим годом для модели был 2017-ый (реализовано 1838 шт.). Вероятно, с более удачным дизайном и традиционным пятиместным салоном автомобиль найдёт больше покупателей.

