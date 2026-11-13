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Кроссовер Lexus RZ получил скромные обновки на домашнем рынке, цены известны

13.11.2026 165 0 0
Кроссовер Lexus RZ получил скромные обновки на домашнем рынке, цены известны

Продажи посвежевшего паркетника в Японии уже стартовали. Стартовая стоимость составляет 8 150 000 иен, что эквивалентно примерно 4,19 млн рублей по текущему курсу.

Марка Lexus, принадлежащая японской корпорации Toyota, презентовала свой полностью электрический паркетник с буквенным индексом RZ весной 2022 года. По сути, модель представляет собой премиальную версию Toyota bZ4X (ранее на североамериканском рынке был переименован в Toyota bZ), у которого есть близнец под названием Subaru Solterra. Напомним, в марте 2025-го Lexus RZ пережил обновление, до японского рынка такой кроссовер добрался в конце прошлого года.

На фото: кроссовер Lexus RZ, предназначенный для японского рынка

Теперь пресс-служба компании рассказала об очередной порции обновок, которые достались кроссоверу Lexus RZ, предназначенному для домашнего рынка. Напомним, в рамках прошлогодней модернизации в гамму вошла версия RZ 550e F Sport, которая оснащается двухмоторной силовой установкой, пиковая мощность которой составляет 408 л.с. На разгон с места до «сотни» этому кроссоверу требуется 4,4 секунды, запас хода на одной зарядке – 450 км (при расчёте по циклу WLTP).

В списке нынешних обновок для Lexus RZ в версии 550e F Sport числится новая функция, которая добавляет звук работы двигателя внутреннего сгорания и механической коробки передач. Она доступна вкупе с уже имеющейся системой Interactive Manual Drive, которая представляет собой имитатор ручной восьмиступенчатой коробки: виртуальные ступени переключаются подрулевыми лепестками. Как Колёса.ру сообщали ранее, мощность и крутящий момент на каждой ступени высчитываются с учётом запрограммированного виртуального передаточного числа.

На фото: салон Lexus RZ

Ещё в весьма скромный список обновок вошла антенна «акулий плавник», окрашенная в чёрный цвет, а также цифровое салонное зеркало заднего вида, которое теперь числится в перечне стандартного оборудования кроссовера Lexus RZ, предназначенного для домашнего рынка. Помимо этого, у вариантов RZ500e и RZ350e салон теперь отделан «серой гамме» с помощью материала L-tex.

Посвежевший паркетник с новыми ценами уже добрался до дилеров в родной Японии. Стартовая стоимость такого электромобиля в версии RZ350e здесь составляет 8 150 000 иен, что эквивалентно примерно 4,19 млн рублей по текущему курсу. За вариант RZ500e с полным приводом теперь просят не менее 8 750 000 иен (около 4,5 млн рублей), а покупка топового исполнения RZ 550e F Sport обойдётся минимум в 9 750 000 иен (около 5,01 млн рублей).

Напомним, в конце прошлого года Lexus рассекретил «заряженный» кроссовер RZ 600e F Sport Performance, который был выпущен лимитированным тиражом. Этот вариант снабдили модернизированной версией той же двухмоторной силовой установки, которой оснащается RZ 550e F Sport, её максимальная совокупная отдача равна 426 л.с., при этом от 0 до 100 км/ч он разгоняется за те же 4,4 секунды.

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