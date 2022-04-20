Кроссовер Lexus RZ 450e: мощнее родственных Toyota и Subaru, но дальнобойность не впечатлила

В отличие от родственников паркетник премиум-бренда пока предложен только с двухмоторной установкой, то есть с полным приводом.

Анонсированный еще в прошлом году «зеленый» кроссовер Lexus RZ 450e наконец-то полностью рассекречен: паркетник объявлен первым глобальным электрокаром марки. Вообще, первенцем был электрокросс UX 300e (он в строю с 2019-го), но тот сделан из «традиционной» модели. А вот в основе RZ лежит платформа e-TNGA, созданная специально для «электричек». Новый Лексус, по сути, представляет собой роскошную версию кросса Toyota bZ4X, который, в свою очередь, имеет брата в лице Subaru Solterra.

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Впрочем, дизайн у RZ, конечно, оригинальный. Среди особенностей экстерьера – фирменные L-образные росчерки ходовых огней в фарах, гигантское «веретено» вместо радиаторной решетки, «парящая» крыша и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Свесы увеличены, так что Lexus RZ длиннее родственников, показатель премиального электрокара – 4805 мм (bZ4X/Solterra – 4690 мм). Ширина Лексуса – 1895 мм, высота – 1635 мм. Колесная база – те же 2850 мм, что и у электрокроссов Тойоты и Subaru.



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Батарея расположена под полом, при этом она интегрирована в силовую структуру кузова. Передняя подвеска – McPherson, сзади – двойные поперечные рычаги. За доплату можно заказать рулевое управление «по проводам» — One Motion Grip (аналогичная опция предусмотрена и для кроссовера Toyota). В этом случае вместо традиционного руля паркетник будет иметь штурвал: механизм без вала позволит установить любое передаточное отношение.



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Другая «фишка» в салоне – повернутый к водителю 14-дюймовый дисплей мультимедийной системы, поверх которого расположены дефлекторы обдува. «Приборка», разумеется, виртуальная. Также Lexus RZ получил проекционный дисплей и электрохромную панорамную крышу (ее можно затемнить, нажав кнопку). Еще есть электрозамки с клавишами активации, как у последнего Lexus NX (возможность аварийного механического открывания сохранена): система не позволит открыть дверь при опасности – например, если к RZ приближается другая машина. Также в списке оборудования значатся адаптивный круиз-контроль и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+.

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Паркетник дебютировал в единственной модификации RZ 450e с полным приводом Direct4: мощность переднего электромотора составляет 204 л.с., задний выдает 109 л.с., совокупная отдача – 313 л.с. и 435 Нм. Родственные полноприводные Toyota bZ4X и Subaru Solterra слабее (218 л.с. и 337 Нм), а еще у непремиальных кроссов есть одномоторные переднеприводные версии.



Lexus RZ 450e комплектуется батареей емкостью 71,4 кВт*ч (такая положена и братьям от Тойоты и Subaru). Запас хода пока предварительный, и он не особо впечатляет: примерно 400 км по циклу WLTP. К примеру, у BMW iX есть версии с заявленной дальнобойностью до 630 км. Максимальная скорость RZ ограничена на отметке 160 км/ч, с места до «сотни» кроссовер разгоняется за 5,6 секунды, хотя для Китая указан иной показатель – 5,4 секунды.



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Цены еще не названы, но в Европе, Штатах и Японии заказы на электрокросс Lexus уже принимают. Поставки начнутся под конец текущего года.



Между тем Lexus готовит и другие электрокары, и их будет множество, ведь к 2035 году марка рассчитывает полностью перейти на «зелень». Среди грядущих премьер – суперкар, седан и крупный кроссовер.