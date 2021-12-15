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  • Кроссовер Lexus RZ 450e: будущий конкурент Tesla Model Y показался на новых фотографиях

Кроссовер Lexus RZ 450e: будущий конкурент Tesla Model Y показался на новых фотографиях

15.12.2021 130 0 0

Вчера компания Toyota анонсировала несколько электрических новинок премиальной марки Lexus, ближайшей из которых станет среднеразмерный кроссовер RZ. Полноценная премьера Lexus RZ ожидается в 2022 году, а сегодня пресс-служба бренда опубликовала пару дополнительных фотографий, которые стали для нас поводом вернуться к этой новинке и поговорить о ней более подробно.

 

Первым серийным электромобилем марки Lexus стал представленный в 2019 году субкомпактный кроссовер UX 300e, но это конверсионная модель, сделанная на базе обычного бензинового UX, ради чего пришлось сильно перекроить его платформу GA-C. Из-за неубедительных технических характеристик (только передний привод и батарея ёмкостью 54,3 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 305–315 км пробега по циклу WLTP) Lexus UX 300e не представлен на североамериканском рынке, а ведь именно для него марка Lexus и создавалась. Купить UX 300e можно в Европе и Японии, но и здесь хитом продаж он не стал — ни в одном рейтинге топ-моделей EV-сегмента вы его не найдёте.

Всё должно измениться с появлением Lexus RZ, который разработан на созданной с чистого листа электромобильной платформе e-TNGA. Первыми эту платформу примерили кроссовер Toyota bZ4X и его клон Subaru Solterra — их мировые премьеры состоялись минувшей осенью, а Lexus RZ — это, по сути, люксовая версия bZ4X, с более изысканной внешностью и наверняка более роскошным салоном, фотографий которого пока нет.

Напомним, что платформа e-TNGA позволяет делать переднеприводные модели с одним электромотором и полноприводные с двумя электромоторами. Силовая установка полноприводного Toyota bZ4X выдаёт максимальные 160 кВт (217,5 л.с.) и 336 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с, батарея ёмкостью 71,4 кВт·ч обеспечивает 460 км пробега по циклу WLTP. Это не самые впечатляющие показатели на фоне иных конкурентов (например, Nissan Aryia) и есть все основания полагать, что Lexus RZ предложит потребителю не только более рафинированный по сравнению с bZ4X дизайн, но и больше мощности в сочетании с большей дальнобойностью, чтобы дать бой Tesla Model Y — самому востребованному на данный момент электрическому кроссоверу в мире (с января по октябрь этого года продано более 280 тысяч шт.). Базовая версия Model Y с двумя электромоторами набирает первую «сотню» за 5,0 с и может проехать на одной зарядке 507 км по циклу WLTP.

Официальной информации о технической начинке Lexus RZ пока нет, так что можно ещё раз вернуться к его дизайну, вдохновлённому концептом Lexus LF-Z Electrified (его представили в марте этого года). Свежее фото с кормы серийного RZ лишний раз подчёркивает его стилистическую связь с концептом, а это значит, что и в оформлении интерьера у них будет много общего — ждём панорамное трёхэкранное «табло», штурвал вместо руля и визуально обособленное место водителя. Заявленная мощность концепта составляет 400 кВт (544 л.с.), ёмкость батареи — 90 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 600 км по циклу WLTP. Если такие же показатели будут у серийного Lexus RZ, то американский рынок примет новинку с распростёртыми объятиями.

Добавим, что рамках вчерашней презентации компания Toyota объявила, что к 2035 году Lexus станет полностью электромобильным брендом. Помимо кроссовера RZ под маркой Lexus вчера были анонсированы большой электрический кроссовер, семейство среднеразмерных электрических легковушек (седан, универсал и кабриолет), электрический купеобразный кроссовер и электрический суперкар с длинным капотом — идейный наследник Lexus LFA с мотором V10. Ко всем этим новинкам мы вернёмся, как только о них появится более подробная информация.

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