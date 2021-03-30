Lexus LF-Z Electrified: руль по проводам и водитель в роли конного всадника

Японская премиальная марка Lexus представила концептуальный полноприводный кросс-лифтбек LF-Z Electrified, который показывает, чего ожидать от её электромобилей, которые разрабатываются на оригинальной платформе и выйдут на рынок ближе к 2025 году.

Компания Toyota и принадлежащая ей марка Lexus не спешат по примеру Volkswagen и Tesla заваливать мир электромобилями и пока поддерживают экологический дискурс в автопроме преимущественно гибридами, а электромобили в представлении Toyota могут быть не только батарейными, но и водородными — в конце прошлого года стартовали продажи второго поколения водородной модели Mirai. Volkswagen и Tesla водородные силовые установки считают бесперспективными и их разработкой не занимаются.

Тем не менее батарейные электромобили займут важное место в будущей продуктовой линейке Lexus: к 2025 году премиальная марка обещает представить 20 новых моделей с разными типами силовых установок, но сколько из них будет именно электрических, пока не сообщается. Известно лишь, что японская компания разрабатывает полностью новую электромобильную платформу с интегрированной в пол батареей и проводным рулевыми управлением, не имеющим механической связи с колёсами, — решение, преимущество которого мы уже не раз показывали на примерах новинок калифорнийского стартапа Canoo.



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Сейчас в модельной линейке Lexus есть лишь один электромобиль — кроссовер UX 300e, и он конверсионный, то есть сделан на базе аналогичной модели с ДВС со всеми неизбежными при таком подходе издержками вроде висящей под брюхом батареей, уменьшающей дорожный просвет.



Электромобили нового поколения на новой платформе будут лишены технических компромиссов. Их первой предтечей стал концепт Lexus LF-30 Electrified образца 2019 года с очень футуристичным кузовом. Представленный сегодня концепт LF-Z Electrified куда ближе к реальности и снаружи выглядит как готовый к серийному производству продукт, а вот салон всё ещё слишком скульптурный, с креслами-коконами без ремней безопасности.



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По бокам от места водителя к трёхэкранному щитку приборов тянутся планки-подлокотники, напоминающие поводья, которыми когда-то всадники и извозчики управляли лошадьми. Таким образом подчёркивается, что водитель в LF-Z главный, но на самом деле всем заправляет искусственный интеллект, который изучает поведение водителя и адаптирует машину под его потребности, а в перспективе будет готов взять полностью управление на себя.



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Габаритная длина Lexus LF-Z Electrified составляет 4880 мм, колёсная база — 2950 мм, снаряженная масса — 2100 кг. Максимальная отдача силовой установки — 400 кВт (544 л.с.) и 700 Нм (это, к слову, меньше, чем у представленного сегодня серийного Kia EV6 GT). До 100 км/ч концептуальный кросс-лифтбек разгоняется за 3 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Ёмкость батареи — 90 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 600 км по циклу WLTP, максимальная мощность зарядки — 150 кВт (у Kia EV6 GT — 350 кВт).



Как видим, технические характеристики по сегодняшним меркам довольно заурядные, но к 2025 году, когда LF-Z или похожая на него модель выйдет на рынок, они могут быть изменены.

