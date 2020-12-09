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  • Toyota вывела Mirai второго поколения на рынок: максимальный запас хода вырос до 850 км

Toyota вывела Mirai второго поколения на рынок: максимальный запас хода вырос до 850 км

09.12.2020 113 0 0

Продажи нового водородного седана сегодня, 9 декабря, стартовали в Японии. В ходе смены генерации он получил иную «начинку».

 

Японская компания начала продавать свой водородомобиль на домашнем рынке в середине декабря 2014 года. Позже «четырёхдверка» Mirai появилась в модельном ряду Toyota и в других странах. К примеру, в США за первые одиннадцать месяцев 2020 года было продано 479 автомобилей, что почти в три раза меньше, чем годом ранее. Такой спад нельзя объяснить только последствиями пандемии коронавируса, скорее всего, дело в том, что модель устарела. Теперь производитель подготовил новое поколение Mirai: пока что его продажи стартовали в Японии.

На фото: Toyota Mirai второго поколения

В ходе смены генерации водородному седану заметно подправили внешность. Теперь он скорее напоминает стильный представительский седан: его длина равна 4975 мм (больше на 85 мм по сравнению с Mirai первого поколения), а расстояние между осями – 2920 мм (больше на 140 мм). Кроме того, автомобиль стал более «приземистым» (высота – 1470 мм, на 65 мм меньше, чем у предшественника), что должно положительно сказаться на аэродинамике модели. В профиль новый водородомобиль теперь немного похож на Toyota Crown, который был недавно обновлён. Топовые версии получили 20-дюймовые колёса. В палитре модели восемь цветов, один из них новый.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в салоне нового Mirai перед глазами водителя располагается виртуальная приборная панель диагональю 8 дюймов, а у мультимедийной системы тачскрин диагональю 12,3 дюйма. Кроме того, автомобиль получил аудиосистему JBL с 14 динамиками, двухзонный климат-контроль, а также комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense, в их число вошла функция мониторинга состояния водителя (она способна остановить машину у обочины, если выясняет, что автомобилист заснул).

В основе «второго» водородомобиля Toyota лежит заднеприводная версия модульной платформы TNGA (GA-L). На этой же «тележке» базируется пара моделей бренда Lexus – купе LC и седан LS. У нового Mirai водород для топливных ячеек находится в трёх баллонах (вес газа равен 5,6 кг). У предшественника было только два баллона (вес – 4,6 кг). Теперь два баллона находятся перед задней осью, а третий установили за ней. Кроме того, никель-водородную батарею (она накапливает вырабатываемое электричество) заменили на литий-ионную. Она располагается вертикально между амортизационными стойками заднего моста.

Отдача расположенного под капотом электрохимического генератора Toyota Mirai второго поколения составляет 174 л.с.: показатель на 22 л.с. больше, чем у мотора предшественника. За привод отвечает один электромотор, находящийся на задней оси, его мощность равна 182 л.с., а максимальный крутящий момент – 300 Нм. За счёт добавления дополнительного баллона Тойота смогла увеличить на 30% запас хода (при полной заправке) до 850 км (у предшественника было 650 км), расчёт вели по методу JEVS и топливной экономичности в режиме WLTC.

Новинка вышла на домашний рынок в двух фиксированных комплектациях – G и Z. Минимальная цена первой версии составляет 7 100 000 иен (эквивалентно примерно 5,03 млн рублей по текущему курсу), за вторую придётся заплатить не менее 7 900 000 иен (около 5,6 млн рублей). Производство налажено там же, где выпускался и предшественник – на японском заводе компании.

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