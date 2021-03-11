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  • Бескапотный пикап Canoo: раздвижной кузов, куча розеток и три рабочих стола

Бескапотный пикап Canoo: раздвижной кузов, куча розеток и три рабочих стола

11.03.2021 348 1 0

Калифорнийский электромобильный стартап Canoo представил свою третью модель — среднеразмерный пикап с бескапотной кабиной и трансформируемым кузовом. Производство начнётся в 2023 году, но заказать новинку можно будет уже во второй половине этого года.

 

Canoo – один из самых креативных американских электромобильных стартапов, который считает, что электромобили не должны выглядеть так же, как машины с ДВС. Для своей модельной линейки Canoo разработал модульную скейтборд-платформу с рулевым управлением по проводам, которое развязало руки компоновщикам и позволило делать весьма необычные однообъёмные кузова с «фасочным» остеклением в стиле автобусов из 60-х. В 2019 году Canoo представил минивэн LV (Lifestyle Vehicle), в 2020-м — коммерческий фургон MPDV (Multi-Purpose Delivery Vehicle), а на этой неделе миру явлен пикап, который пока не имеет собственного названия.

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С колёсной базой в 2850 мм и габаритной длиной в 4677 мм пикап Canoo меньше традиционных грузовичков среднеразмерного сегмента (таких как Ford ranger), но по вместимости не уступает им. Дело в том, что кузов у пикапа Canoo раздвижной: створки заднего борта и выдвижная панель пола позволяют увеличить длину грузовой площадки более чем на треть — с 1627 до 2600 мм, при этом в раздвижные секции встроена светотехника и крепление для номерного знака, а пространство внутри кузова можно сегментировать с помощью вертикальных панелей. В периметр кузова встроена светодиодная подсветка для удобства работы в тёмное время суток. Габаритная длина пикапа с раздвинутым кузовом — 5400 мм. Грузоподъёмность — 816 кг.

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Боковые борта кузова откидываются и превращаются в рабочие столы, рядом с которыми находятся по четыре розетки и по три USB-порта для питания инструментов либо кухонной техники, если стол используется для перекуса. Ещё один раздвижной стол имеется на передке кабины, и здесь уже шесть розеток и четыре USB-порта плюс вещевая ниша, то есть, по сути, дополнительный багажник. В нижней части бортов имеются выдвижные ящики-холодильники. Кроме того на крышу кабины можно установить открытый багажник-поддон длиной 1360 мм.

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Кабина — полуторная, 4-дверная, задние двери открываются против основного хода. За креслами водителя и переднего пассажира есть пространство для вещей, но сюда же можно установить два дополнительных пассажирских кресла — правда, сидеть будет тесно. Место водителя оформлено в том же ключе, что и в двух предыдущих моделях Canoo, то есть максимально минималистично. Щиток приборов отнесён к передней стенке кабины, при переносе взгляда на него с дороги глаза будут меньше уставать.

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На промо-фотографиях также показана туристическая версия пикапа с кунгом и раздвижной крышей-палаткой, в которую встроена солнечная панель. Canoo позиционирует свой грузовичок, как одинаково удобный для работы и отдыха — главное, чтобы было где заряжаться. Бамперы снабжены металлическими защитными пластинами и буксировочными проушинами.

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Canoo планирует оснащать свой пикап одним (на задней оси) либо двумя (полноприводный вариант) электромоторами. Совокупная отдача полноприводной версии составит 608 л.с. и 745 Нм. Запас хода на одной зарядке — свыше 320 км, но к началу серийного производства разработчики обещают увеличить его как минимум до 480 км. Другие технические характеристики пока не объявлены.

Напомним, что одним из партнёров Canoo является Hyundai. Возможно, некоторые модели Canoo будут выпускаться на заводах корейской компании, но стартап также намерен запустить собственную производственную площадку в США.

пикап электромобиль новинки Canoo

 

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1 комментарий
11.03.2021 14:32
Хомка

Из этих "стартапперов" хоть кто-нибудь "выстрельнул"?

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