Canoo MPDV: фургон в стиле Lego от создателей гибридных BMW

Калифорнийский стартап Canoo, в котором работают бывшие сотрудники BMW, Ford и Tesla, представил свою вторую модель — электрический фургон MPDV (Multi-Purpose Delivery Vehicle). За счёт нарочито угловатого дизайна разработчики обещают лучшую в сегменте вместимость. Производство начнётся в 2022 году, базовая цена будет в районе 33 тысяч долларов.

На фоне прочих электромобильных стартапов Canoo выделяется высокой концентрацией опытных специалистов из автоиндустрии. Руководит основанной в 2017 году компанией немец Ульрих Кранц, 30 лет проработавший в BMW и отвечавший там за разработку розеточных моделей i3 и i8. Первую модель, минивэн LV (Lifestyle Vehicle), компания показала осенью прошлого года. От аналогов он отличается симметричным дизайном (снаружи сложно понять, где зад, где перед) и «фасочным» остеклением в стиле автобусов из 60-х. На премьере минивэна Canoo сразу анонсировала расширение модельной линейки с уклоном в коммерческую технику, и вот этой неделе представила фургон MPDV.

В основе MPDV лежит та же модульная скейтборд-платформа (стальная рама с интегрированной в неё литий-ионной батареей), что у LV, но единственный электромотор расположен не на задней оси, а на передней, он выдаёт максимальные 203 л.с. и 320 Нм. Подвеска — полностью независимая, на двойных поперечных рычагах «по кругу», в качестве упругих элементов используются поперечные композитные рессоры (это позволило сделать платформу максимально плоской). Руль не связан напрямую с колёсами, то есть работает по проводам — ещё одна степень свободы для компоновщиков.



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Дизайн, как видим, такой, что порезаться можно — никаких скруглённых углов, так что издалека Canoo MPDV можно принять за игрушку Lego. С минивэном LV фургон визуально роднят окошки на фасках кузова и дополнительное лобовое стекло на уровне коленей водителя, которое сделано открывающимся и позволяет загружать вещи в машину спереди.



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В салоне на демо-образце есть только место для водителя, а справа от него находится дополнительная площадка для груза. Щиток приборов состоит из трёх вертикальных экранчиков на подоконнике слева от водителя. На этот же подоконник можно поместить ноутбук, планшет или просто папку с бумагами.



MPDV будет предлагаться в трёх размерных модификация — MPDV1, MPDV2 и MPDV3. Пока представлены только относящиеся к лёгкому классу MPDV1/MPDV2, оба будут снабжаться батареей на 40, 60 и 80 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке по циклу ЕPA – 209/145 км, 306/225 и 370/306 км соответственно. Грузоподъёмность в зависимости от установленной батареи — 698-857/598-798 кг, то есть более крупная машина перевозит меньше, а полная масса во всех случаях составляет 2600 кг.



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Габаритная длина MPDV1/MPDV2 — 4389/5212 мм, ширина — 1951/2195 мм, высота — 1890/2560 мм. Колёсная база в обоих случаях — 2865 мм, клиренс — 185 мм, погрузочная высота — 432 мм. Максимальная вместимость кузова MPDV1 (включая площадку рядом с водителем) — 6,5 м 3 , MPDV2 — 14,1 м 3 .



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По обоим бортам кузова имеются розетки на 125/240 В для подключения внешнего оборудования и инструментов, а внутри кузова могут быть установлены складные полки, шкафчики, стеллажи, откидные сиденья, перегородки — всё что угодно заказчику. Canoo можно будет легко переоборудовать в автолавку, кухню на колёсах, мастерскую и прочую спецтехнику, но главное всё-таки — доставка товаров населению.



Canoo MPDV3, MPDV2 и MPDV1

MPDV3 будет иметь такой же дизайн, как у MPDV1/MPDV2, но, вероятно, получит усиленное шасси, так как позиционируется как фургон среднего, то есть третьего класса по принятой в США градации. А ещё в линейке Canoo будут пикап, легковой автомобиль и большой фургон (вероятно, классов 5-6 по американской классификации).



Инвесторам стартап Canoo внушает доверие, в их числе — корейская компания Hyundai, которая планирует использовать платформу Canoo для своих коммерческих автомобилей.

