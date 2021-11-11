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  • Subaru показала новый кроссовер размером с Forester: мировой дебют Solterra

Subaru показала новый кроссовер размером с Forester: мировой дебют Solterra

11.11.2021 159 0 0

Как и предполагалось, автомобиль японской марки оказался перелицованным Toyota bZX4: у моделей одна «начинка» и совсем немного внешних отличий.

 

Японская компания рассказала о работе над новым паркетником весной этого года, причём сразу же стало известно о том, что модель будет полностью электрической. Subaru представила несколько тизеров и рассекретила имя новинки в мае. Оказалось, что «зелёный» паркетник решили назвать Solterra, наименование составлено из латинских слов sol и terra, которые соответственно означают «солнце» и «земля».

На фото: Subaru Solterra

Напомним, у Subaru Solterra есть недавно рассекреченный «близнец» – Toyota bZ4X. Автомобили базируются на модульной платформе, разработанной в рамках партнёрства двух японских производителей: в Toyota её называют e-TNGA, а в Subaru – e-SGP. Габариты моделей одинаковы: длина составляет 4690 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями равно 2850 мм. Размерами Solterra близка к Forester, правда, у него заметно меньше колёсная база (2670 мм). Дорожный просвет у «зелёной» новинки Subaru равен 210 мм.

Экстерьер моделей Toyota и Subaru очень похож. Иначе у Subaru Solterra оформлен передний бампер с интегрированными в него воздухозаборниками и «противотуманками», заглушка, которая расположена на месте традиционной решётки радиатора, а также несколько по-другому оформлена светодиодная головная оптика. В остальном элементы дизайна почти не отличить: к примеру, в глаза бросается одинаковое оформление чёрным цветом колёсных арок.

Компания Subaru показала салон Solterra несколько месяцев назад: уже тогда было понятно, что интерьер такой же, как и у «близнеца» от Toyota. Паркетник получил виртуальный «щиток приборов», причём экран расположен выше, чем обычно. В центре передней панели находится «парящий» тачскрин информационно-развлекательной системы. Отличием помимо шильдиков можно считать разве что отсутствие опции в виде штурвала вместо руля (такая альтернатива есть только у bZ4X).

На фото: салон Subaru Solterra

Как и предполагалось, техника у «близнецов» едина. У базовой версии Subaru Solterra передний привод и единственный 204-сильный электромотор. У варианта подороже полный приводи и пара электродвигателей – по одному на передней и задней осях (мощность каждого равна 109 л.с.). Совокупная отдача этой силовой установки равна 218 л.с.

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Тяговая батарея у Solterra такая же, как и у Toyota bZ4X, причём она едина и для переднеприводных, и для полноприводных модификаций. Речь идёт о литий-ионном аккумуляторе ёмкостью 71,4 кВт*ч. Масса версии с одним электромотором составляет 1930 кг, запас хода у неё составляет примерно 530 км (расчёт вели по циклу WLTC), тогда как дальнобойность варианта с двухмоторной установкой (он весит 2020 кг) равна около 460 км. Любопытно, что опцию в виде крыши из солнечной батареи «электрокроссу» Subaru не предложили.

Производство батарейных «близнецов» будет налажено на заводах, расположенных в Японии и Китае. Старт продаж Subaru Solterra и Toyota bZ4X намечен на середину следующего года. Модели будут глобальными: их представят как на домашнем рынке, так и в странах Европы, США, Канаде и Китае.

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