Nissan Ariya дебютировал в США: дешевле, чем Tesla Model Y, и только с большой батареей

Компания Nissan приурочила к открытию автосалона в Лос-Анджелесе старт приёма заказов на электрический кроссовер Ariya в США — ключевой рынок для этой модели. Здесь Ariya будет предлагаться только с дальнобойной батареей ёмкостью 87 кВт·ч в сочетании с передним либо полным приводом. Начало поставок заказанных машин намечено на осень 2022 года.

Путь Nissan Ariya к потребителю оказался долгим: в виде концепта IMx он дебютировал осенью 2017 года, а серийную версию показали летом 2020-го, но старт производства в Японии на заводе Nissan в префектуре Тотиги запланирован лишь на лето 2022-го — первые товарные образцы поступят на домашний рынок и в Европу, а американцам придётся подождать Арию до осени того же года, причём сначала дилеры получат переднеприводные «электрички» и лишь ближе к зиме подоспеют полноприводные кроссоверы.

Напомним, что в основе Ariya лежит общая для альянса Renault-Nissan-Mitsubishi модульная платформа CMF-EV — не самая передовая по современным меркам, как мы выяснили в сентябре, разбирая «потрошки» родственного Renault Megane E-Tech Electric: передний багажник компоновщики обеспечить не смогли, максимальная мощность зарядки батареи — всего 130 кВт, тогда как негласным стандартом в электромобильном сегменте сегодня считаются 350 кВт.



По размерам Nissan Ariya близок к популярному во всём мире бензиновому кроссоверу X-Trail/Rogue, но при этом имеет купеобразный кузов с покатой кормой. Габаритная длина электромобиля — 4595 мм, колёсная база — 2775 мм, дорожный просвет — 180 мм. Объём багажника довольно скромный — 468 л у переднеприводных версий с одним электромотром и 415 л у полноприводных с двумя электромоторами.



В США Ariya будет предлагаться только с батареей ёмкостью 87 кВт·ч, тогда как в Европе и Японии можно заказать менее «долгоиграющие» версии с батареей на 63 кВт·ч. Американские версии Venture+, Evolve+ и Premiere отличаются только оснащением, тогда как «железо» у них одинаковое: единственный передний электромотор выдаёт максимальные 242 л.с. и 300 Нм. Ожидаемый запас хода на одной зарядке (его ещё предстоит подтвердить в EPA) у версии Venture+ составляет 482 км, у Evolve+ и Premiere — 458 км. Минимальная цена базовой на данный момент версии Venture+ без учёта федеральных субсидий на покупку электромобиля — 45 950 долларов.



Топовый полноприводный Ariya Platinum+ e-4orce с максимальной отдачей в 394 л.с. и 600 Нм должен протянуть на одной зарядке 426 км. Такой кроссовер стоит от 58 950 долларов.

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Для сравнения скажем, что кроссовер Tesla Model Y в базовом исполнении Long Range (полный привод, 511 км сертифицированного пробега на одной зарядке) стоит сейчас в США от 58 990 долларов, то есть прайс-лист на Nissan Ariya заканчивается там, где на Tesla Model Y только начинается, при этом Tesla квоту в 200 тысяч электромобилей на федеральные субсидии давно выбрала, тогда как первые покупатели Ariya смогут сэкономить при покупке за счёт правительства 7500 долларов. Если Ariya окажется достаточно популярной и массовой моделью, то и компании Nissan довольно скоро придётся о субсидиях в США забыть, если только администрация Байдена не пересмотрит политику стимулирования спроса на электромобили.



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В стандартное оснащение Nissan Ariya Venture+ входят адаптивный круиз-контроль ProPitot с навигацией, двухзонный климат-контроль со стильным, но не шибко удобным сенсорным блоком управления, широкоформатная приборная панель (два экрана по 12,3 дюйма), полностью светодиодная «оптика» и 19-дюймовые литые колёса. Версия Evolve+ (от 48 950 долларов) доукомплектована панорамной крышей с люком, камерами кругового обзора, электроприводом багажной двери, беспроводной зарядкой для смартфона и другими мелкими удобствами. Версия Premiere (от 53 450 долларов) может похвастать автопилотом ProPitot 2.0, позволяющим убирать руки с руля на автомагистралях, но это, конечно, не тесловская система FSD, которая готовая управлять машиной самостоятельно везде и даже в условиях ограниченной видимости.



Полноприводному Ariya Platinum+ e-4orce в базе положена агрессивная синтетическая озвучка работы силовой установки, обивка салона кожей наппа, премиальная аудиосистема Bose с десятью громкоговорителями и 20-дюймовые колёса.

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Американцам, желающим приобрести Nissan Ariya, нужно внести депозит в 500 долларов и ждать начала поставок. Будем надеяться, что глобальный дефицит микрочипов к лету следующего года будет побеждён и Nissan сможет обеспечить электрическими кроссоверами всех желающих. Желающие, кстати, есть и России, и Nissan, скорее всего, привезёт Ariya в нашу страну, но будут ли розничные продажи, пока неизвестно — возможно, «электрички» предложат только по подписке и только в крупных городах.

