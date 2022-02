Lexus дал рассмотреть две новинки: большой кроссовер и потенциальный наследник модели IS

Согласно декабрьской презентации, до конца текущего десятилетия Lexus представит не менее тринадцати электрических новинок, а к 2035 году полностью откажется от ДВС и станет на 100% электромобильным брендом. Семь из тринадцати новинок уже засвечены на групповом рендере, остальные шесть пока находятся в тени.

Ближайшей новинкой, полноценная премьера которой состоится уже этой весной, станет среднеразмерный электрический кроссовер Lexus RZ 450e — конкурент Tesla Model Y и платформенный родственник Toyota bZ4X и Subaru Solterra. О Lexus RZ 450e мы уже давали отдельную заметку, а сегодня давайте взглянем на две другие модели.



В понедельник Lexus опубликовал в Твиттере рендеры большого кроссовера, который пока обозначен как Lexus Battery Electric SUV Concept. По американским меркам он, скорее всего, не большой, а среднеразмерный, то есть класса удлинённого трёхрядного Lexus RX L, Lincoln Aviator и Volvo XC90 (по меркам российского и европейского рынков, это, безусловно, большие машины). Пока нет никаких сведений ни о платформе, ни о характеристиках, ни о дате выхода, но рискнём предположить, что долго ждать серийную версию Lexus Battery Electric SUV не придётся, иначе вряд ли бы модель стали раскручивать в соцсетях. К слову, премьера электрического наследника Volvo XC90 ожидается уже в этом году, а вот электрический Lincoln Aviator увидит свет только в 2024-м.



Ещё более свежие картинки из Твиттера — это Lexus Electrified Sedan Concept, будущий представитель целого семейства среднеразмерных легковых электромобилей. Если бы не слово Sedan в официальном описании, то изображённую на рендерах модель можно было бы принять за лифтбек, тем более что контуры задней двери/крышки багажника не прорисованы. Но раз сказали седан — пусть будет седан. Помимо него в семействе будут кабриолет и универсал типа шутинг-брейк, то есть с короткой кормой и относительно небольшим багажником (в таком же форм-факторе выполнен «сарай» Genesis G70).



Универсалов на групповом кадре два, но один из них, тот что справа, — это, вероятно, кросс-версия либо просто альтернативный вариант дизайна.



Серийная версия концепта Lexus Electrified Sedan Concept, скорее всего, придёт на смену нынешнему четвёртому поколению Lexus IS, причём не исключено, что некоторое время они будут производиться параллельно. «Четвёртый» Lexus IS — довольно свежая модель, дебютировавшая летом 2020 года. В прошлом году Lexus IS продан в США в количестве 21 998 шт., что на 62% больше, чем в 2020-м, но до лидеров премиального среднеразмерного сегмента легковушек ему пока далеко: Tesla Model 3 в 2021 году разошлась в США тиражом 121 610 шт., «трёшка» BMW — 49 461 шт., Mercedes-Benz C-класса — 30 815 шт.

Напомним, что рынок США — главный для Lexus, ради него премиальная марка в конце 80-х и создавалась, но семейство среднеразмерных электрических моделей за пределами Америки может оказаться даже популярнее — дизайн, во всяком случае, внушает оптимизм.