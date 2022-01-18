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Будущий флагман Volvo: стало известно возможное имя преемника XC90

18.01.2022 1440 0 0

В ходе смены генерации модель станет полностью электрическим кроссовером. Предполагается, что модель могут представить в текущем году.

 

Шведская марка Volvo представила свой флагманский кроссовер XC90 в 2002 году в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте. Первое поколение модели продержалось на рынке 12 лет. В конце 2014-го появился актуальный SUV шведской марки второй генерации. Этот автомобиль базируется на платформе SPA (Scalable Product Architecture). На данный момент производитель продолжает разработку автомобиля третьего поколения, в основу которого ляжет новая тележка SPA2.

На фото: актуальный Volvo XC90

Ранее стало известно о том, что компания намерена сменить буквенно-цифровые индексы своих моделей на традиционные названия. Это коснётся в том числе флагманского кроссовера Volvo, которому сменят имя в ходе смены генерации. В прошлом году в Volvo не рассказали то, каким окажется новое наименование кроссовера, который мы сейчас называем XC90. В компании пока продолжают хранить тайну, однако теперь появились предположения о будущем имени SUV.

Как сообщает британское издание Autocar, не так давно автопроизводитель подал заявку на товарный знак в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза. Речь идёт о названии Embla: предполагается, что именно так и назовут преемника XC90. Правда, в компании эту информацию пока не подтверждают. Отметим, косвенным подтверждением этому являются слова уходящего главы Volvo Хокана Самуэльссона: тот ранее сказал, что новое наименование флагманского кроссовера будет начинаться с гласной буквы.

На фото: концепт Volvo Recharge

Имя Embla связано со скандинавской мифологией: согласно древним преданиям, так звали первую женщину, в переводе название означает «ива». Не исключено, что стратегия именования будущих моделей окажется основана на скандинавском наследии бренда Volvo. Напомним, сейчас марка принадлежит китайскому холдингу Geely.

Прообразом следующего флагманского SUV Volvo стал концепт Recharge, который марка представила в конце июня прошлого года. Ожидается, что электромобиль сохранит основные характеристики XC90, в том числе семиместный салон и солидную длину (более пяти метров), но при этом продемонстрирует совершенно новый подход к дизайну экстерьера и интерьера, кроме того, модель получит множество современных помощников и систем.

Об электрической «начинке» будущего кроссовера информации по-прежнему нет. По предварительным данным, запаса хода на одной зарядке у преемника Volvo XC90 будет хватать на 400 км (расчёт вели по циклу WLTP). Предполагается, что конкуренцию ему составит BMW iX: баварская марка в прошлом году рассекретила характеристики новинки и назвала стартовый российский ценник – 8,5 млн рублей.

На фото: салон концепта Volvo Recharge

Volvo XC90 сейчас удерживается на третьем месте по глобальным продажам машин бренда, уступая первые две строчки кроссоверам XC60 и XC40. По данным сайта Carsalesbase, в Европе в течение «ковидного» 2020-го дилеры реализовали 24 584 флагмана (на 16% меньше, чем годом ранее). В прошлом году показатели модели на старосветском рынке пошли вверх: за январь-ноябрь клиенты купили 26 748 шт., что на 22,9% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.

Ранее стало известно о том, что Volvo оставит в своей линейке седаны и универсалы, несмотря на популярность кроссоверов. По словам Хокана Самуэльссона, линейки S и V в дальнейшем получат замену, при этом новые автомобили будут «немного менее квадратными» по сравнению с нынешними моделями.

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