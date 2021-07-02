Нового Volvo XC90 не будет. Флагманский SUV шведской марки получит другое имя

В начале этого века XC90 открыл для Volvo эпоху кроссоверов, а новый флагман ознаменует смену технической парадигмы и грядущий полный переход на электромобили.

30 июня Volvo Cars представила концепт-манифест Concept Recharge, открывающий новую главу в дизайне автомобилей шведской марки. Уже к 2025 году половина продаваемых ей машин должны иметь электрическую силовую установку, а в 2030 году ДВС окончательно уйдёт в прошлое.

На презентации Concept Recharge гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон, которого цитирует Automotive News Europe, заявил, что новый электрический флагман Volvo действительно будет иметь некоторые черты концепта, но при этом получит совершенно новое имя, не XC90! Оказывается, Volvo будет постепенно отходить от цифро-буквенных индексов своих моделей, но что придёт им на смену, пока секрет.

Volvo XC90 первого поколения 1 / 2 Volvo XC90 первого поколения 2 / 2

Флагманский электрический кроссовер шведской марки дебютирует в следующем году, равно как и соплатформенный купеобразный SUV Polestar 3. Эти два кроссовера станут первыми носителями новой модульной электромобильной платформы SPA2, их выпуск наладят на американском заводе Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина).



В продажу большой электрический Volvo поступит в начале 2023 года, при этом Volvo XC90 какое-то время будет производиться и продаваться параллельно и даже, возможно, получит очередные технические и косметические обновления. То есть прощаться с XC90 пока рано, модель остаётся в строю.

Volvo XC90 второго поколения 1 / 2 Volvo XC90 второго поколения 2 / 2

Электрический преемник Volvo XC60, который ожидается в 2024 году, очевидно, тоже будет называться не ХС60, а как-то иначе.



Благодаря сотрудничеству со шведским батарейным стартапом Northvolt компания Volvo планирует увеличить запас хода своих электромобилей на одной зарядке до 1000 км. Если ей это удастся, расставание с ДВС пройдёт легко и непринуждённо.

Volvo Concept Recharge 1 / 2 Volvo Concept Recharge 2 / 2

Между тем сегодня Volvo отчиталась о результатах глобальных продаж за первую половину текущего года: компания реализовала 380 757 автомобилей, на 41% больше, чем в январе-июне 2020-го. Самой востребованной моделью оказался компактный кроссовер XC40 — 118 121 шт., на втором месте XC60 — 113 500 шт., а третью строчку занял XC90 — 54 177 шт.

