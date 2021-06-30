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  • Привыкаем к новому стилю Volvo: шведская марка показала концепт-манифест

Привыкаем к новому стилю Volvo: шведская марка показала концепт-манифест

30.06.2021 350 0 0

К 2030 году Volvo полностью переключится на электромобили и представленный сегодня Concept Recharge показывает, какими они будут. По сути, перед нами прообраз нового Volvo XC90, дебют которого ожидается в следующем году.

 

Современные «электрички» Volvo и дочерней марки Polestar зиждутся на компромиссных гибридных платформах, а потому внешне мало чем отличаются от аналогичных моделей с ДВС. Всё изменится в следующем году, когда шведы запустят на своём американском заводе в Риджвилле (штат Южная Каролина) два электромобиля нового поколения на чисто электрической «тележке» SPA2 — новый Volvo XC90 и родственный купеобразный кроссовер Polestar 3. Отказ от рудиментов бензиновой эпохи позволит существенно изменить облик автомобилей Volvo — можете оценить на примере Concept Recharge.

Огромная колёсная база в сочетании с короткими свесами смотрится не очень гармонично, зато позволяет разместить между осями батарею большой ёмкости. К 2030 году Volvo хочет довести пробег своих электромобилей на одной зарядке до 1000 км, для чего недавно заключила партнёрство со шведским батарейным стартапом Northvolt. На картинке платформы кроме батареи можно разглядеть переднюю пневмоподвеску на двойных поперечных рычагах — вполне премиальное техническое решение.

Деталировка кузова выполнена в духе шведского минимализма и девиза «меньше, но лучше»: фирменная диагональ с эмблемой повисла на гладком передке и визуально ни к чему не прикреплена, а светодиодные «молоты Тора» теперь не вписаны в фары, а как бы эти фары полностью заменяют. Дверные ручки редуцированы до тонких сенсорных полосок. Вместо наружных зеркал — маленькие камеры на ножках. В переднюю часть крыши вживлён обязательный для будущих моделей Volvo лидар — он в перспективе позволит перейти к полному автопилоту. Заявлены также активные аэродинамические элементы, но как они работают, компания не показала.

В салоне теперь плоский пол по всей длине и королевский запас пространства для ног во втором ряду. На концепте нет центральных стоек кузова, но на серийных электромобилях они, скорее всего, будут — без них сложно обеспечить достойный уровень защиты при боковом ударе, особенно на такой большой площадки боковин (это вам не «крошечный» Fiat 500e 3+1).

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Передняя панель как бы парит в воздухе, её центральным элементом стал 15-дюймовый вертикально ориентированный сенсорный экран, на который завязано управление всеми второстепенными функциями электромобиля, но за рулём всё же имеется дополнительный маленький приборный щиток.

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Полагаем, что в озабоченных глобальным потеплением развитых странах новый стиль Volvo будет встречен как минимум с пониманием. Как Volvo в электромобильную эпоху будет выживать в России и будет ли вообще, пока неизвестно.

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