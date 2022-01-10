Volvo оставит в своей линейке седаны и универсалы, несмотря на популярность кроссоверов

Показатели бренда Volvo на старосветском рынке непрерывно росли с 2014 года, пока череду «плюсов» не прервал «ковидный» 2020-ый, в течение которого дилеры продали лишь 290 280 машин марки (на 14,3% меньше, чем годом ранее). За неполный 2021 год (с января по ноябрь) клиенты купили 268 526 экземпляров, что на 4,8% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года. Отметим, сейчас марка Volvo принадлежит китайскому холдингу Geely.



На фото: Volvo S60

Сейчас многие марки постепенно сокращают свои линейки «легковушек», постепенно переходя на разработку и выпуск автомобилей сегмента SUV. Однако этот процесс, как оказалось, в меньшей степени коснётся Volvo. Конечно, в дальнейшем бренд намерен производить кроссоверы, которые пользуются ощутимым спросом и сейчас, но при этом марка не забудет про свои седаны и универсалы.



На фото: Volvo V60

О дальнейших планах Volvo на модельный ряд сообщает британское издание Autocar со ссылкой на генерального директора марки Хокана Самуэльссона. Он рассказал о том, что линейки S и V (то есть седаны и универсалы) в дальнейшем получат замену. При этом новые автомобили, по его словам, будут «немного менее квадратными» по сравнению с нынешними моделями. Это будет необходимо в том числе из-за того, что в дальнейшем бренд перейдёт на электрокары, а значит, разработчикам понадобится меньшее сопротивление воздуха, позволяющее увеличивать запас хода на одной зарядке.



На фото: Volvo S90

В Volvo отметили, что на кроссоверы и внедорожники бренда сейчас приходится 75% от общего объёма продаж. При этом мировым бестселлером марки остаётся Volvo XC60: за первые три квартала 2021 года он разошёлся тиражом около 162,6 тыс. единиц, что больше, чем совокупный показатель продаж S60, V60, а также S90 и V90.

Отметим, по данным сайта Carsalesbase, в Европе за январь-ноябрь 2021-го кроссовер XC60 разошёлся тиражом 67 744 единицы, а на продажи S60 и V60 (44 051 шт.), а также S90 и V90 (15 133 шт.) за тот же период в совокупности пришлось 59 184 экземпляра.



На фото: Volvo V90

Подробностей о будущих заменах седанам и универсалам пока практически нет. Ранее Хокан Самуэльссон уже отмечал, что шведская марка намерена увеличить линейку кроссоверов и внедорожников, при этом будут сокращены «традиционные» седаны и универсалы. В какой именно форме сохранятся линейки V и S на данный момент не сообщается. Но, скорее всего, у новых автомобилей будут другие имена: ещё в июле прошлого года в Volvo рассказали, что у будущих моделей ожидаются не буквенно-цифровые индексы, а названия.



На фото: Volvo XC60

В дальнейшем компания намерена в разы увеличить объём производства электромобилей. Сейчас Volvo выпускает ежегодно порядка 15 тыс. электрокаров, однако уже к осени 2023 года по плану мощность должна увеличиться до 150 тыс. «зелёных» машин. Кроме того, у производителя есть цель – увеличить продажи своих электромобилей на 50% к 2025 году.

Отметим, в России сейчас представлены модели Volvo с гибридными установками: есть так называемые «мягкие гибриды», есть подключаемые гибриды. За январь-ноябрь 2021 года на нашем рынке был реализован 8451 автомобиль бренда, что на 22% больше, чем годом ранее.

