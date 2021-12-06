Авторынок РФ в ноябре: падение больше, чем на 20%, а «китайцы» подбираются к первой десятке

Судя по сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре на рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ по-прежнему фиксируется отрицательная динамика. За прошлый месяц дилеры продали в России в общей сложности 125 466 машин, что на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020-го. В количественном выражении результат сократился на 32 114 экземпляров (АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Любопытно, что если сравнить нынешний показатель с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то спад составит 20%.
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель напомнил о том, что «минус» на российском авторынке объясняется не только глобальным спадом производства из-за нехватки полупроводников, но и проблемами в логистике, которые связаны с разрывом цепочек поставок. Также он отметил в качестве негативного фактора меры, которые предлагает использовать правительство, в частности, речь идёт о почти девятикратном увеличении ставки утилизационного сбора на электромобили. Ожидается, что это затормозит сегмент рынка, а также развитие инфраструктуры для «зелёного» транспорта.
|Место
|Марка
|Продажи в ноябре 2021 года, шт.
|Продажи в ноябре 2020 года, шт.
|Разницы, %
|1
|Lada
|26 373
|38 064
|- 31
|2
|Kia
|14 514
|21 012
|- 31
|3
|Hyundai
|14 395
|17 446
|- 17
|4
|Renault
|11 837
|13 852
|- 15
|5
|Toyota
|7606
|8199
|- 7
|6
|ГАЗ
|5428
|5540
|- 2
|7
|Skoda
|5000
|9666
|- 48
|8
|Haval
|4909
|1628
|+ 202
|9
|Nissan
|4677
|4924
|- 5
|10
|Volkswagen
|4602
|10 208
|- 55
|11
|Chery
|4097
|1497
|+ 174
|12
|УАЗ
|3070
|4109
|- 25
|13
|Mitsubishi
|3023
|2839
|+ 6
|14
|Geely
|2826
|2015
|+ 40
|15
|Mazda
|2565
|2953
|- 13
|16
|Ford (ком.авт.)
|2123
|1218
|+ 74
|17
|Lexus
|908
|2233
|- 59
|18
|Peugeot
|733
|425
|+ 72
|19
|Genesis
|614
|1803
|- 66
|20
|Audi
|614
|1803
|- 66
|21
|Changan
|567
|871
|- 35
|22
|Volvo
|552
|1030
|- 46
|23
|Porsche
|519
|385
|+ 35
|24
|Suzuki
|500
|855
|- 42
|25
|VW (ком.авт.)
|438
|656
|- 33
«Золото» в списке самых востребованных автомобильных марок по итогам ноября осталось за Lada: в прошлом месяце дилерам отечественного бренда удалось реализовать 26 373 экземпляра (уже второй месяц подряд спад составляет 31%). Лидером Лады, а также ТОП-25 самых продаваемых моделей в РФ четвёртый месяц подряд становится Vesta. Granta, несмотря на солидный спад, опять находится на второй строке рейтинга.
У внедорожника Niva (результат включает в себя показатели продаж версий с приставками Legend и Travel) тоже зафиксирован ощутимый спад по отношению к ноябрю прошлого года, однако при этом он переместился с 12 позиции, которую он занимал в октябре 2021-го, на седьмую. Ещё в первую десятку вошла «рабочая лошадка» Largus: автомобиль за прошлый месяц съехал на пару мест ниже и теперь обитает на девятом. Отметим, Lada Xray в ТОП-25 так и не вернулся – в последний раз он числился в рейтинге в августе (был на 24-ом).
«Серебро» в рейтинге наиболее популярных в России брендов в ноябре по-прежнему у Kia, результат 14 514 шт. (на 31% меньше), хотя «сосед» Hyundai практически дышит в затылок. Самый продаваемый автомобиль Kia – Rio, за прошлый месяц он съехал со своего «насиженного» третьего места ТОП-25 на четвёртое. Бизнес-седан K5 (до смены поколения продавался в РФ под именем Optima) в прошлом месяце тоже переехал ниже, причём сразу семь «этажей» – теперь на 21-ом. Кроссовер Sportage остался «при своих», так что он, несмотря на годовой спад почти в 40%, по-прежнему на 23 месте. Ни Sorento, ни Seltos, ни Ceed в рейтинг моделей пока так и не вернулись.
Как мы уже отмечали, «бронза» в ноябре у Hyundai. Его результат на нашем рынке – 14 395 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. На место самой популярной модели бренда вернулся паркетник Creta (теперь он замыкает тройку лидеров ТОП-25, хотя месяцем ранее был на пятой строке). В свою очередь Solaris за прошедший месяц переехал с четвёртого места на шестое. На прежней 24 позиции остался кроссовер Tucson.
Четвёртое место в списке востребованных брендов занимает Renault с 15-процентным «минусом» и результатом в 11 837 шт. Лидер – кроссовер Duster, в начале года сменивший поколение, – за прошлый месяц заметно поднялся: с девятой на пятую строку ТОП-25. Ещё в список продаваемых моделей вернулись пара SUV бренда – Kaptur (сразу на 14 место) и Arkana (попала на 20-ое). Кроме того, потеряли несколько позиций, но не выбыли из рейтинга Logan и Sandero: в ноябре располагаются на 17 и 25 строчках соответственно.
Замыкает первую пятёрку брендов всё также Toyota с результатом 7606 единиц (меньше на 7%). Её бестселлеры вошли в первую десятку ТОП-25 самых популярных автомобилей. Так, кроссовер RAV4 по итогам ноября занимает восьмую строчку (в предыдущем месяце был на шестой), а бизнес-седан Camry продолжает демонстрировать солидный годовой прирост и остался на своей десятой позиции.
|Место
|Модель
|Продажи в ноябре 2021 года, шт.
|Продажи в ноябре 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Vesta
|9035
|11 771
|- 23,2
|2
|Lada Granta
|7231
|14 540
|- 50,3
|3
|Hyundai Creta
|6513
|7692
|- 15,3
|4
|Kia Rio
|5682
|9938
|- 42,8
|5
|Renault Duster
|4436
|3453
|+ 28,5
|6
|Hyundai Solaris
|4255
|5791
|- 26,5
|7
|Lada Niva
|3618
|5761
|- 37,2
|8
|Toyota RAV4
|3366
|3309
|+ 1,7
|9
|Lada Largus
|3350
|3093
|+ 8,3
|10
|Toyota Camry
|2630
|2179
|+ 20,7
|11
|Haval Jolion
|2340
|-
|-
|12
|VW Polo
|2292
|5809
|- 60,5
|13
|Chery Tiggo 4
|2217
|608
|+ 264,6
|14
|Renault Kaptur
|2087
|2035
|+ 2,6
|15
|Skoda Rapid
|1991
|3805
|- 47,7
|16
|Mazda CX-5
|1975
|2221
|- 11,1
|17
|Renault Logan
|1925
|4211
|- 54,3
|18
|Nissan Qashqai
|1885
|1843
|+ 2,3
|19
|Nissan X-Trail
|1875
|1890
|- 0,8
|20
|Renault Arkana
|1845
|1878
|- 1,8
|21
|Kia K5
|1789
|2271
|- 21,2
|22
|Mitsubishi Outlander
|1731
|2054
|- 15,7
|23
|Kia Sportage
|1593
|2651
|- 39,9
|24
|Hyundai Tucson
|1564
|3003
|- 47,9
|25
|Renault Sandero
|1516
|2218
|- 31,7
Шестая строка рейтинга брендов в РФ всё ещё за отечественным производителем коммерческих машин ГАЗ (реализовано 5428 шт.); в списке лидеров в своём сегменте – Газель и Соболь. На седьмом месте среди самых востребованных марок находится чешская Skoda с показателем в 5000 шт., что на 48% меньше, чем годом ранее. По-прежнему в ТОП-25 не вернулись кроссоверы бренда – ни Kodiaq, ни Karoq. Ещё ощутимо «просел» лифтбек Rapid: за месяц он перебрался с восьмого места на 15-ое.
На восьмое место перебрался китайский бренд Haval, его ноябрьский показатель – 4909 шт., высокий прирост – 202% – объясняется низкой базой. Его самый продаваемый кроссовер Jolion, собираемый на заводе в Тульской области, за месяц весьма смело перескочил с 25 строки сразу на 11-ую, так что теперь он буквально «подпирает» первую десятку.
На девятой позиции среди брендов располагается Nissan, его результат – 4677 шт. (на 5% меньше). Бестселлер марки прежний – это паркетник Qashqai, у которого всё ещё прирост. За месяц он съехал на несколько строк ниже: с 15-ой на 18-ую. Также с 16-ой на 19-ую следом переместился и ещё один популярный кроссовер японской марки – X-Trail.
Первую десятку списка самых популярных марок замыкает Volkswagen с показателем в 4602 машины (на 55% меньше). В ТОП-25 самых продаваемых моделей в РФ остался только один автомобиль немецкого бренда – лифтбек Polo, который за месяц потерял строку и теперь находится на 12-ой. VW Tiguan покинул рейтинг ещё в предыдущем месяце, хотя в сентябре занимал 11 место.
В рейтинге наиболее популярных автомобилей постепенно поднимается ещё одна китайская модель – кроссовер Chery Tiggo 4, который за месяц сменил 22 позицию на 13-ую. А вот Tiggo 7 Pro в ноябре в ТОП-25 не попал, хотя занимал 19 место. Ещё одна «потерянная» модель – внедорожник УАЗ Patriot, который занимал в октябре 18 строку. Отметим, в списке в ноябре числятся и завсегдатаи – Mazda CX-5 (за месяц переместилась с 21 места на 16-ое), а также Mitsubishi Outlander (с 17-го на 22-ое).
|Место
|Модель
|Продажи в ноябре 2021 года, шт.
|Продажи в ноябре 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|ГАЗ Gazelle
|4371
|4764
|- 8,2
|2
|Ford Transit
|2123
|1218
|+ 74,3
|3
|Lada Largus VU
|1687
|959
|+ 75,9
|4
|ГАЗ Sobol
|1057
|776
|+ 36,2
|5
|УАЗ Classic Commercial
|969
|1496
|- 35,2
|6
|УАЗ Profi
|293
|302
|- 3,0
|7
|Peugeot Traveller
|226
|195
|+ 15,9
|8
|VW Transporter / Caravelle
|218
|301
|- 27,6
|9
|Peugeot New Expert
|175
|70
|+ 150
|10
|Hyundai H-1
|163
|63
|+ 158,7
По итогам первых одиннадцати месяцев текущего года на российском рынке было продано в общей сложности 1 439 045 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 6,9% больше по сравнению с показателем января-ноября 2020-го. Если сравнить нынешний результат с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то спад составит 8,9%. Напомнить, что в статистике сейчас не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают данные раз в квартал. В АЕБ отметили, что, как правило, декабрь является «благоприятным месяцем для продаж автомобилей», но в этом году, а вероятно, и в следующем «существующий тренд сохранится», так что в ближайшие месяцы показатели, по прогнозам, продолжат ухудшаться.
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