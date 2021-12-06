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  • Авторынок РФ в ноябре: падение больше, чем на 20%, а «китайцы» подбираются к первой десятке

Авторынок РФ в ноябре: падение больше, чем на 20%, а «китайцы» подбираются к первой десятке

06.12.2021 307 0 0

По итогам первых одиннадцати месяцев текущего года на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей всё ещё фиксируется «плюс». За указанный период дилеры реализовали на 6,9% больше машин, чем за январь-ноябрь 2020-го, (на результаты серьёзно повлияли последствия пандемии коронавируса).

 

Судя по сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре на рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ по-прежнему фиксируется отрицательная динамика. За прошлый месяц дилеры продали в России в общей сложности 125 466 машин, что на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020-го. В количественном выражении результат сократился на 32 114 экземпляров (АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Любопытно, что если сравнить нынешний показатель с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то спад составит 20%.

На фото: Haval Jolion

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель напомнил о том, что «минус» на российском авторынке объясняется не только глобальным спадом производства из-за нехватки полупроводников, но и проблемами в логистике, которые связаны с разрывом цепочек поставок. Также он отметил в качестве негативного фактора меры, которые предлагает использовать правительство, в частности, речь идёт о почти девятикратном увеличении ставки утилизационного сбора на электромобили. Ожидается, что это затормозит сегмент рынка, а также развитие инфраструктуры для «зелёного» транспорта.

МестоМаркаПродажи в ноябре 2021 года, шт.Продажи в ноябре 2020 года, шт.Разницы, %
1Lada26 37338 064- 31
2Kia14 51421 012- 31
3Hyundai14 39517 446- 17
4Renault11 83713 852- 15
5Toyota76068199- 7
6ГАЗ54285540- 2
7Skoda50009666- 48
8Haval49091628+ 202
9Nissan46774924- 5
10Volkswagen460210 208- 55
11Chery40971497+ 174
12УАЗ30704109- 25
13Mitsubishi30232839+ 6
14Geely28262015+ 40
15Mazda25652953- 13
16Ford (ком.авт.)21231218+ 74
17Lexus9082233- 59
18Peugeot733425+ 72
19Genesis6141803- 66
20Audi6141803- 66
21Changan567871- 35
22Volvo5521030- 46
23Porsche519385+ 35
24Suzuki500855- 42
25VW (ком.авт.)438656- 33

«Золото» в списке самых востребованных автомобильных марок по итогам ноября осталось за Lada: в прошлом месяце дилерам отечественного бренда удалось реализовать 26 373 экземпляра (уже второй месяц подряд спад составляет 31%). Лидером Лады, а также ТОП-25 самых продаваемых моделей в РФ четвёртый месяц подряд становится Vesta. Granta, несмотря на солидный спад, опять находится на второй строке рейтинга.

У внедорожника Niva (результат включает в себя показатели продаж версий с приставками Legend и Travel) тоже зафиксирован ощутимый спад по отношению к ноябрю прошлого года, однако при этом он переместился с 12 позиции, которую он занимал в октябре 2021-го, на седьмую. Ещё в первую десятку вошла «рабочая лошадка» Largus: автомобиль за прошлый месяц съехал на пару мест ниже и теперь обитает на девятом. Отметим, Lada Xray в ТОП-25 так и не вернулся – в последний раз он числился в рейтинге в августе (был на 24-ом).

«Серебро» в рейтинге наиболее популярных в России брендов в ноябре по-прежнему у Kia, результат 14 514 шт. (на 31% меньше), хотя «сосед» Hyundai практически дышит в затылок. Самый продаваемый автомобиль Kia – Rio, за прошлый месяц он съехал со своего «насиженного» третьего места ТОП-25 на четвёртое. Бизнес-седан K5 (до смены поколения продавался в РФ под именем Optima) в прошлом месяце тоже переехал ниже, причём сразу семь «этажей» – теперь на 21-ом. Кроссовер Sportage остался «при своих», так что он, несмотря на годовой спад почти в 40%, по-прежнему на 23 месте. Ни Sorento, ни Seltos, ни Ceed в рейтинг моделей пока так и не вернулись.

На фото: Hyundai Creta

Как мы уже отмечали, «бронза» в ноябре у Hyundai. Его результат на нашем рынке – 14 395 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. На место самой популярной модели бренда вернулся паркетник Creta (теперь он замыкает тройку лидеров ТОП-25, хотя месяцем ранее был на пятой строке). В свою очередь Solaris за прошедший месяц переехал с четвёртого места на шестое. На прежней 24 позиции остался кроссовер Tucson.

Четвёртое место в списке востребованных брендов занимает Renault с 15-процентным «минусом» и результатом в 11 837 шт. Лидер – кроссовер Duster, в начале года сменивший поколение, – за прошлый месяц заметно поднялся: с девятой на пятую строку ТОП-25. Ещё в список продаваемых моделей вернулись пара SUV бренда – Kaptur (сразу на 14 место) и Arkana (попала на 20-ое). Кроме того, потеряли несколько позиций, но не выбыли из рейтинга Logan и Sandero: в ноябре располагаются на 17 и 25 строчках соответственно.

Замыкает первую пятёрку брендов всё также Toyota с результатом 7606 единиц (меньше на 7%). Её бестселлеры вошли в первую десятку ТОП-25 самых популярных автомобилей. Так, кроссовер RAV4 по итогам ноября занимает восьмую строчку (в предыдущем месяце был на шестой), а бизнес-седан Camry продолжает демонстрировать солидный годовой прирост и остался на своей десятой позиции.

МестоМодельПродажи в ноябре 2021 года, шт.Продажи в ноябре 2020 года, шт.Разница, %
1Lada Vesta903511 771- 23,2
2Lada Granta723114 540- 50,3
3Hyundai Creta65137692- 15,3
4Kia Rio56829938- 42,8
5Renault Duster44363453+ 28,5
6Hyundai Solaris42555791- 26,5
7Lada Niva36185761- 37,2
8Toyota RAV433663309+ 1,7
9Lada Largus33503093+ 8,3
10Toyota Camry26302179+ 20,7
11Haval Jolion2340--
12VW Polo22925809- 60,5
13Chery Tiggo 42217608+ 264,6
14Renault Kaptur20872035+ 2,6
15Skoda Rapid19913805- 47,7
16Mazda CX-519752221- 11,1
17Renault Logan19254211- 54,3
18Nissan Qashqai18851843+ 2,3
19Nissan X-Trail18751890- 0,8
20Renault Arkana18451878- 1,8
21Kia K517892271- 21,2
22Mitsubishi Outlander17312054- 15,7
23Kia Sportage15932651- 39,9
24Hyundai Tucson15643003- 47,9
25Renault Sandero15162218- 31,7

Шестая строка рейтинга брендов в РФ всё ещё за отечественным производителем коммерческих машин ГАЗ (реализовано 5428 шт.); в списке лидеров в своём сегменте – Газель и Соболь. На седьмом месте среди самых востребованных марок находится чешская Skoda с показателем в 5000 шт., что на 48% меньше, чем годом ранее. По-прежнему в ТОП-25 не вернулись кроссоверы бренда – ни Kodiaq, ни Karoq. Ещё ощутимо «просел» лифтбек Rapid: за месяц он перебрался с восьмого места на 15-ое.

На восьмое место перебрался китайский бренд Haval, его ноябрьский показатель – 4909 шт., высокий прирост – 202% – объясняется низкой базой. Его самый продаваемый кроссовер Jolion, собираемый на заводе в Тульской области, за месяц весьма смело перескочил с 25 строки сразу на 11-ую, так что теперь он буквально «подпирает» первую десятку.

На девятой позиции среди брендов располагается Nissan, его результат – 4677 шт. (на 5% меньше). Бестселлер марки прежний – это паркетник Qashqai, у которого всё ещё прирост. За месяц он съехал на несколько строк ниже: с 15-ой на 18-ую. Также с 16-ой на 19-ую следом переместился и ещё один популярный кроссовер японской марки – X-Trail.

На фото: Volkswagen Polo

Первую десятку списка самых популярных марок замыкает Volkswagen с показателем в 4602 машины (на 55% меньше). В ТОП-25 самых продаваемых моделей в РФ остался только один автомобиль немецкого бренда – лифтбек Polo, который за месяц потерял строку и теперь находится на 12-ой. VW Tiguan покинул рейтинг ещё в предыдущем месяце, хотя в сентябре занимал 11 место.

В рейтинге наиболее популярных автомобилей постепенно поднимается ещё одна китайская модель – кроссовер Chery Tiggo 4, который за месяц сменил 22 позицию на 13-ую. А вот Tiggo 7 Pro в ноябре в ТОП-25 не попал, хотя занимал 19 место. Ещё одна «потерянная» модель – внедорожник УАЗ Patriot, который занимал в октябре 18 строку. Отметим, в списке в ноябре числятся и завсегдатаи – Mazda CX-5 (за месяц переместилась с 21 места на 16-ое), а также Mitsubishi Outlander (с 17-го на 22-ое).

МестоМодельПродажи в ноябре 2021 года, шт.Продажи в ноябре 2020 года, шт.Разница, %
1ГАЗ Gazelle43714764- 8,2
2Ford Transit21231218+ 74,3
3Lada Largus VU1687959+ 75,9
4ГАЗ Sobol1057776+ 36,2
5УАЗ Classic Commercial9691496- 35,2
6УАЗ Profi293302- 3,0
7Peugeot Traveller226195+ 15,9
8VW Transporter / Caravelle218301- 27,6
9Peugeot New Expert17570+ 150
10Hyundai H-116363+ 158,7

По итогам первых одиннадцати месяцев текущего года на российском рынке было продано в общей сложности 1 439 045 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 6,9% больше по сравнению с показателем января-ноября 2020-го. Если сравнить нынешний результат с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то спад составит 8,9%. Напомнить, что в статистике сейчас не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают данные раз в квартал. В АЕБ отметили, что, как правило, декабрь является «благоприятным месяцем для продаж автомобилей», но в этом году, а вероятно, и в следующем «существующий тренд сохранится», так что в ближайшие месяцы показатели, по прогнозам, продолжат ухудшаться.

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