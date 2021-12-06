Авторынок РФ в ноябре: падение больше, чем на 20%, а «китайцы» подбираются к первой десятке

По итогам первых одиннадцати месяцев текущего года на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей всё ещё фиксируется «плюс». За указанный период дилеры реализовали на 6,9% больше машин, чем за январь-ноябрь 2020-го, (на результаты серьёзно повлияли последствия пандемии коронавируса).

Судя по сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре на рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ по-прежнему фиксируется отрицательная динамика. За прошлый месяц дилеры продали в России в общей сложности 125 466 машин, что на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020-го. В количественном выражении результат сократился на 32 114 экземпляров (АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Любопытно, что если сравнить нынешний показатель с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то спад составит 20%.



На фото: Haval Jolion

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель напомнил о том, что «минус» на российском авторынке объясняется не только глобальным спадом производства из-за нехватки полупроводников, но и проблемами в логистике, которые связаны с разрывом цепочек поставок. Также он отметил в качестве негативного фактора меры, которые предлагает использовать правительство, в частности, речь идёт о почти девятикратном увеличении ставки утилизационного сбора на электромобили. Ожидается, что это затормозит сегмент рынка, а также развитие инфраструктуры для «зелёного» транспорта.



Место Марка Продажи в ноябре 2021 года, шт. Продажи в ноябре 2020 года, шт. Разницы, % 1 Lada 26 373 38 064 - 31 2 Kia 14 514 21 012 - 31 3 Hyundai 14 395 17 446 - 17 4 Renault 11 837 13 852 - 15 5 Toyota 7606 8199 - 7 6 ГАЗ 5428 5540 - 2 7 Skoda 5000 9666 - 48 8 Haval 4909 1628 + 202 9 Nissan 4677 4924 - 5 10 Volkswagen 4602 10 208 - 55 11 Chery 4097 1497 + 174 12 УАЗ 3070 4109 - 25 13 Mitsubishi 3023 2839 + 6 14 Geely 2826 2015 + 40 15 Mazda 2565 2953 - 13 16 Ford (ком.авт.) 2123 1218 + 74 17 Lexus 908 2233 - 59 18 Peugeot 733 425 + 72 19 Genesis 614 1803 - 66 20 Audi 614 1803 - 66 21 Changan 567 871 - 35 22 Volvo 552 1030 - 46 23 Porsche 519 385 + 35 24 Suzuki 500 855 - 42 25 VW (ком.авт.) 438 656 - 33

«Золото» в списке самых востребованных автомобильных марок по итогам ноября осталось за Lada: в прошлом месяце дилерам отечественного бренда удалось реализовать 26 373 экземпляра (уже второй месяц подряд спад составляет 31%). Лидером Лады, а также ТОП-25 самых продаваемых моделей в РФ четвёртый месяц подряд становится Vesta. Granta, несмотря на солидный спад, опять находится на второй строке рейтинга.

У внедорожника Niva (результат включает в себя показатели продаж версий с приставками Legend и Travel) тоже зафиксирован ощутимый спад по отношению к ноябрю прошлого года, однако при этом он переместился с 12 позиции, которую он занимал в октябре 2021-го, на седьмую. Ещё в первую десятку вошла «рабочая лошадка» Largus: автомобиль за прошлый месяц съехал на пару мест ниже и теперь обитает на девятом. Отметим, Lada Xray в ТОП-25 так и не вернулся – в последний раз он числился в рейтинге в августе (был на 24-ом).



«Серебро» в рейтинге наиболее популярных в России брендов в ноябре по-прежнему у Kia, результат 14 514 шт. (на 31% меньше), хотя «сосед» Hyundai практически дышит в затылок. Самый продаваемый автомобиль Kia – Rio, за прошлый месяц он съехал со своего «насиженного» третьего места ТОП-25 на четвёртое. Бизнес-седан K5 (до смены поколения продавался в РФ под именем Optima) в прошлом месяце тоже переехал ниже, причём сразу семь «этажей» – теперь на 21-ом. Кроссовер Sportage остался «при своих», так что он, несмотря на годовой спад почти в 40%, по-прежнему на 23 месте. Ни Sorento, ни Seltos, ни Ceed в рейтинг моделей пока так и не вернулись.



На фото: Hyundai Creta

Как мы уже отмечали, «бронза» в ноябре у Hyundai. Его результат на нашем рынке – 14 395 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. На место самой популярной модели бренда вернулся паркетник Creta (теперь он замыкает тройку лидеров ТОП-25, хотя месяцем ранее был на пятой строке). В свою очередь Solaris за прошедший месяц переехал с четвёртого места на шестое. На прежней 24 позиции остался кроссовер Tucson.

Четвёртое место в списке востребованных брендов занимает Renault с 15-процентным «минусом» и результатом в 11 837 шт. Лидер – кроссовер Duster, в начале года сменивший поколение, – за прошлый месяц заметно поднялся: с девятой на пятую строку ТОП-25. Ещё в список продаваемых моделей вернулись пара SUV бренда – Kaptur (сразу на 14 место) и Arkana (попала на 20-ое). Кроме того, потеряли несколько позиций, но не выбыли из рейтинга Logan и Sandero: в ноябре располагаются на 17 и 25 строчках соответственно.



Замыкает первую пятёрку брендов всё также Toyota с результатом 7606 единиц (меньше на 7%). Её бестселлеры вошли в первую десятку ТОП-25 самых популярных автомобилей. Так, кроссовер RAV4 по итогам ноября занимает восьмую строчку (в предыдущем месяце был на шестой), а бизнес-седан Camry продолжает демонстрировать солидный годовой прирост и остался на своей десятой позиции.

Место Модель Продажи в ноябре 2021 года, шт. Продажи в ноябре 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada Vesta 9035 11 771 - 23,2 2 Lada Granta 7231 14 540 - 50,3 3 Hyundai Creta 6513 7692 - 15,3 4 Kia Rio 5682 9938 - 42,8 5 Renault Duster 4436 3453 + 28,5 6 Hyundai Solaris 4255 5791 - 26,5 7 Lada Niva 3618 5761 - 37,2 8 Toyota RAV4 3366 3309 + 1,7 9 Lada Largus 3350 3093 + 8,3 10 Toyota Camry 2630 2179 + 20,7 11 Haval Jolion 2340 - - 12 VW Polo 2292 5809 - 60,5 13 Chery Tiggo 4 2217 608 + 264,6 14 Renault Kaptur 2087 2035 + 2,6 15 Skoda Rapid 1991 3805 - 47,7 16 Mazda CX-5 1975 2221 - 11,1 17 Renault Logan 1925 4211 - 54,3 18 Nissan Qashqai 1885 1843 + 2,3 19 Nissan X-Trail 1875 1890 - 0,8 20 Renault Arkana 1845 1878 - 1,8 21 Kia K5 1789 2271 - 21,2 22 Mitsubishi Outlander 1731 2054 - 15,7 23 Kia Sportage 1593 2651 - 39,9 24 Hyundai Tucson 1564 3003 - 47,9 25 Renault Sandero 1516 2218 - 31,7

Шестая строка рейтинга брендов в РФ всё ещё за отечественным производителем коммерческих машин ГАЗ (реализовано 5428 шт.); в списке лидеров в своём сегменте – Газель и Соболь. На седьмом месте среди самых востребованных марок находится чешская Skoda с показателем в 5000 шт., что на 48% меньше, чем годом ранее. По-прежнему в ТОП-25 не вернулись кроссоверы бренда – ни Kodiaq, ни Karoq. Ещё ощутимо «просел» лифтбек Rapid: за месяц он перебрался с восьмого места на 15-ое.

На восьмое место перебрался китайский бренд Haval, его ноябрьский показатель – 4909 шт., высокий прирост – 202% – объясняется низкой базой. Его самый продаваемый кроссовер Jolion, собираемый на заводе в Тульской области, за месяц весьма смело перескочил с 25 строки сразу на 11-ую, так что теперь он буквально «подпирает» первую десятку.



На девятой позиции среди брендов располагается Nissan, его результат – 4677 шт. (на 5% меньше). Бестселлер марки прежний – это паркетник Qashqai, у которого всё ещё прирост. За месяц он съехал на несколько строк ниже: с 15-ой на 18-ую. Также с 16-ой на 19-ую следом переместился и ещё один популярный кроссовер японской марки – X-Trail.



На фото: Volkswagen Polo

Первую десятку списка самых популярных марок замыкает Volkswagen с показателем в 4602 машины (на 55% меньше). В ТОП-25 самых продаваемых моделей в РФ остался только один автомобиль немецкого бренда – лифтбек Polo, который за месяц потерял строку и теперь находится на 12-ой. VW Tiguan покинул рейтинг ещё в предыдущем месяце, хотя в сентябре занимал 11 место.

В рейтинге наиболее популярных автомобилей постепенно поднимается ещё одна китайская модель – кроссовер Chery Tiggo 4, который за месяц сменил 22 позицию на 13-ую. А вот Tiggo 7 Pro в ноябре в ТОП-25 не попал, хотя занимал 19 место. Ещё одна «потерянная» модель – внедорожник УАЗ Patriot, который занимал в октябре 18 строку. Отметим, в списке в ноябре числятся и завсегдатаи – Mazda CX-5 (за месяц переместилась с 21 места на 16-ое), а также Mitsubishi Outlander (с 17-го на 22-ое).

Место Модель Продажи в ноябре 2021 года, шт. Продажи в ноябре 2020 года, шт. Разница, % 1 ГАЗ Gazelle 4371 4764 - 8,2 2 Ford Transit 2123 1218 + 74,3 3 Lada Largus VU 1687 959 + 75,9 4 ГАЗ Sobol 1057 776 + 36,2 5 УАЗ Classic Commercial 969 1496 - 35,2 6 УАЗ Profi 293 302 - 3,0 7 Peugeot Traveller 226 195 + 15,9 8 VW Transporter / Caravelle 218 301 - 27,6 9 Peugeot New Expert 175 70 + 150 10 Hyundai H-1 163 63 + 158,7

По итогам первых одиннадцати месяцев текущего года на российском рынке было продано в общей сложности 1 439 045 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 6,9% больше по сравнению с показателем января-ноября 2020-го. Если сравнить нынешний результат с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то спад составит 8,9%. Напомнить, что в статистике сейчас не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают данные раз в квартал. В АЕБ отметили, что, как правило, декабрь является «благоприятным месяцем для продаж автомобилей», но в этом году, а вероятно, и в следующем «существующий тренд сохранится», так что в ближайшие месяцы показатели, по прогнозам, продолжат ухудшаться.

