Авторынок РФ в октябре: снова падение и уже три «китайца» в ТОП-25 моделей

На российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам первых десяти месяцев этого года пока что фиксируется «плюс». За указанный период клиенты купили на 10,5% больше машин, чем за январь-октябрь прошлого года, пострадавшего из-за последствий пандемии коронавируса.

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре продажи новых машин в России по-прежнему остаются в минусе. За прошлый месяц дилеры в РФ реализовали в общей сложности 126 204 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 18,1% меньше, чем в октябре 2020-го. В количественном выражении результат сократился на 27 960 экземпляров (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Если мы сравним актуальный показатель с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то спад составит 17%.



По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, отрицательная динамика на российском авторынке объясняется как «глобальным спадом производства», так и «новыми проблемами в логистике, связанными с разрывом цепочек поставок». Решения проблем по-прежнему не найдено, так что, вероятно, в ближайшие месяцы рынок продолжит падение.



На фото: Lada Vesta SW Cross

Лидером в перечне самых популярных брендов в октябре остаётся Lada: несмотря на проблемы с производством машин из-за нехватки комплектующих, в прошлом месяце марке удалось реализовать 25 573 экземпляра (на 31% меньше, чем годом ранее). Лидером Лады и одновременно ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ третий месяц подряд остаётся Vesta. В свою очередь Granta догоняет «сестру» по модельному ряду: теперь в рейтинге моделей она поднялась с шестой строки на вторую.

Также в первую десятку входит Lada Largus: за прошлый месяц модель поднялась с 13 строки на седьмую. Заметно выше «переехал» и внедорожник Niva (результат включает в себя показатели продаж версий с приставками Legend и Travel): с 21 места на 12-ое. А вот высокого хэтчбека Xray в ТОП-25 всё ещё не видно – в последний раз он появлялся в рейтинге в августе (был на 24 позиции).

Место Марка Продажи в октябре 2021 года, шт. Продажи в октябре 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada 25 573 37 019 - 31 2 Kia 16 027 21 217 - 24 3 Hyundai 13 162 15 431 - 15 4 Renault 9165 14 356 - 36 5 Toyota 8516 8052 + 6 6 ГАЗ 5881 5032 + 17 7 Skoda 5590 10 101 - 45 8 Nissan 5262 5873 - 10 9 Haval 4803 1604 + 199 10 Volkswagen 4714 9770 - 52 11 Chery 4098 1490 + 175 12 УАЗ 3728 3666 + 2 13 Mitsubishi 3016 3008 0 14 Geely 3002 2016 + 49 15 Mazda 2300 2265 + 2 16 Ford (ком.авт.) 1605 1647 - 3 17 Lexus 1358 1806 - 25 18 Audi 1078 1371 - 21 19 Volvo 991 925 + 7 20 Changan 898 780 + 15 21 Peugeot 768 372 + 106 22 Suzuki 656 832 - 21 23 Land Rover 500 712 - 30 24 Citroёn 483 336 + 44 25 Cheryexeed 397 - -

На втором месте в списке самых популярных в РФ марок находится Kia с результатом в 16 027 шт. (на 24% меньше, чем годом ранее). Бестселлер бренда – Rio – за месяц скатился в ТОП-25 на строчку вниз и теперь замыкает тройку лидеров. Бизнес-седан K5 (до смены поколения назывался в РФ Optima) в октябре располагается на 14 позиции (в предыдущем месяце был на 12-ой). Кроссовер Sportage переехал на девять «этажей» ниже и теперь его можно найти 23-ем. А Sorento покинул список самых продаваемых машин в РФ (в сентябре был на 15 месте).

Тройку лидеров среди марок в октябре 2021-го замыкает Hyundai, чьи продажи составили 13 162 машины (на 15% меньше, чем годом ранее). Самой продаваемой моделью бренда остался Solaris, правда, седану пришлось покинуть первую тройку ТОП-25 и расположиться на четвёртой строчке. Сразу следом разместился паркетник Creta (в сентябре был седьмым). На 24 месте значится кроссовер Tucson, который месяцем ранее занимал 19-ое.



На четвёртой строке рейтинга брендов находится Renault с 36-процентным спадом и показателем 9165 шт. Лидером остаётся кроссовер Duster, который сумел за месяц подняться на строчку вверх и теперь занимает девятое место. Кроме того, в список самых популярных моделей вернулись Logan и Sandero (на 13 и 20 места соответственно). А вот купеобразному кроссоверу Arkana ТОП-25 пришлось покинуть – в сентябре модель была на 22 строке. Кроме того, в список не вернулся паркетник Kaptur (в августе был на 20-ой).



На фото: Renault Duster

Первую пятёрку брендов замыкает Toyota с приростом на 6% и результатом 8516 единиц. Её бестселлер – кроссовер RAV4 – в октябре занимает шестое место (с сентября перебрался на пару позиций повыше), а бизнес-седан Camry, хоть и потерял одну строку, всё равно остался в первой десятке популярных моделей, а также показал заметный прирост (+17,5%). Отметим, ТОП-25 покинул внедорожник Land Cruiser Prado, который в сентябре обитал на 24 месте.

На шестую строку рейтинга марок забрался отечественный производитель коммерческих машин ГАЗ с 17-процентным годовым приростом и результатом 5881 шт. Далее следует Skoda, её октябрьский показатель – 5590 шт., что на 45% меньше, чем годом ранее. Ни один из кроссоверов – ни Kodiaq, ни Karoq – в список пока так и не вернулся. При этом лифтбек Rapid по-прежнему остаётся в первой десятке ТОП-25, однако за месяц он потерял три позиции и сейчас находится на восьмом месте.



Восьмая строка теперь у Nissan: дилеры продали в октябре 5262 автомобиля, что на 10% меньше, чем годом ранее. Бестселлер марки – паркетник Qashqai – продемонстрировал положительную динамику и переместился на пару строчек вверх, теперь он находится на 15 месте; а следом, на 16 месте, остался кроссовер X-Trail.

Место Модель Продажи в октябре 2021 года, шт. Продажи в октябре 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada Vesta 10 261 11 853 - 13,4 2 Lada Granta 7273 12 756 - 43,0 3 Kia Rio 6983 9251 - 24,5 4 Hyundai Solaris 5323 5271 + 1,0 5 Hyundai Creta 5088 6688 - 23,9 6 Toyota RAV4 3540 3676 - 3,7 7 Lada Largus VP 3349 3743 - 10,5 8 Skoda Rapid 3078 3320 - 7,3 9 Renault Duster 2924 3264 - 10,4 10 Toyota Camry 2860 2435 + 17,5 11 VW Polo 2766 5642 - 51,0 12 Lada Niva 2634 5660 - 53,5 13 Renault Logan 2307 3926 - 41,2 14 Kia K5 2270 2073 + 9,5 15 Nissan Qashqai 2210 2031 + 8,8 16 Nissan X-Trail 2181 2549 - 14,4 17 Mitsubishi Outlander 1950 2518 - 22,6 18 УАЗ Patriot 1795 1668 + 7,6 19 Chery Tiggo 7 Pro 1795 487 + 268,6 20 Renault Sandero 1774 2969 - 40,2 21 Mazda CX-5 1759 1626 + 8,2 22 Chery Tiggo 4 1699 655 + 159,4 23 Kia Sportage 1692 2646 - 36,1 24 Hyundai Tucson 1542 2564 - 39,9 25 Haval Jolion 1506 - -

Затем в рейтинге марок расположился китайский бренд Haval. Его результат – 4803, что почти втрое превышает показатель октября 2020 года. Кстати, впервые модель Хавэйла вошла в ТОП-25 самых популярных машин в РФ: речь идёт о собираемом на заводе в Тульской области кроссовере Jolion (его продажи в РФ стартовали в мае текущего года).

Замыкает первую десятку марок Volkswagen с результатом 4714 машин (на 52% меньше). Сейчас в рейтинге самых продаваемых моделей в РФ остался только один автомобиль – лифтбек Polo, который за месяц переместился с четвёртой строчки сразу на 11-ую. А вот Volkswgen Tiguan список покинул, хотя в предыдущем месяце занимал 11 место.



Следом находится ещё один наращивающий популярность в РФ бренд из Поднебесной – Chery (показатель в октябре составил 4098 шт., что в 2,8 раза больше, чем годом ранее). В рейтинг моделей снова вошёл кроссовер Tiggo 7 Pro (в сентябре модель была указана без прибавки «Pro»), за месяц он потерял одно место и теперь находится на 19-ом. Ещё в ТОП-25 вошёл Tiggo 4 (занимает 22 позицию).



На фото: Haval Jolion

Место под номером 12 среди брендов в прошлом месяце осталось за УАЗом (результат – 3728, на 2% больше, чем в октябре 2020-го). Базирующаяся в Ульяновске компания поделилась с рейтингом моделей внедорожником Patriot: за месяц он поднялся с 23-ей на 18 строку.

Далее следует японская марка Mitsubishi с результатом 3016 единиц (было продано на восемь машин больше, чем в октябре 2020-го). Бестселлером бренда остаётся Outlander, поднявшийся за месяц с 20 на 17 строку. Следующую позицию в списке брендов занимает Geely с почти 50-процентным приростом, чьи модели на этот раз не дотянулись до рейтинга наиболее востребованных автомобилей. А завершает ТОП-15 марок Mazda с приростом в размере 2%. Её самая продаваемая модель – паркетник CX-5 – за месяц поднялась с 25 на 21 место.



В рейтинге наиболее востребованных коммерческих автомобилей лидирует модель отечественной марки ГАЗ. Также в первой десятке числятся машины брендов УАЗ, Lada, Ford, Peugeot, Volkswagen и Hyundai.



Место Модель Продажи в октябре 2021 года, шт. Продажи в октябре 2020 года, шт. Разница, % 1 ГАЗ Gazelle 4708 4174 + 12,8 2 Ford Transit 1605 1647 - 2,6 3 УАЗ Classic Commercial 1193 1299 - 8,2 4 ГАЗ Sobol 1173 858 + 36,7 5 Lada Largus VU 588 1036 - 43,2 6 УАЗ Profi 478 285 + 67,7 7 Peugeot Expert 197 81 + 143,2 8 Peugeot Traveller 196 146 + 34,2 9 VW Transporter / Caravelle 175 124 + 41,1 10 Hyundai H-1 163 164 - 0,6

По итогам первых десяти месяцев текущего года на российском рынке было продано в общей сложности 1 313 579 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 10,5% больше по сравнению с показателем января-октября 2020-го. Если же сравнить актуальный результат с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то спад составит 7,7%. Стоит напомнить, что в статистике сейчас не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал.

