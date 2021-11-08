Статистика ×
  • Авторынок РФ в октябре: снова падение и уже три «китайца» в ТОП-25 моделей

Авторынок РФ в октябре: снова падение и уже три «китайца» в ТОП-25 моделей

08.11.2021 896 1 0

На российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам первых десяти месяцев этого года пока что фиксируется «плюс». За указанный период клиенты купили на 10,5% больше машин, чем за январь-октябрь прошлого года, пострадавшего из-за последствий пандемии коронавируса.

 

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре продажи новых машин в России по-прежнему остаются в минусе. За прошлый месяц дилеры в РФ реализовали в общей сложности 126 204 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 18,1% меньше, чем в октябре 2020-го. В количественном выражении результат сократился на 27 960 экземпляров (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Если мы сравним актуальный показатель с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то спад составит 17%.

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, отрицательная динамика на российском авторынке объясняется как «глобальным спадом производства», так и «новыми проблемами в логистике, связанными с разрывом цепочек поставок». Решения проблем по-прежнему не найдено, так что, вероятно, в ближайшие месяцы рынок продолжит падение.

На фото: Lada Vesta SW Cross

Лидером в перечне самых популярных брендов в октябре остаётся Lada: несмотря на проблемы с производством машин из-за нехватки комплектующих, в прошлом месяце марке удалось реализовать 25 573 экземпляра (на 31% меньше, чем годом ранее). Лидером Лады и одновременно ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ третий месяц подряд остаётся Vesta. В свою очередь Granta догоняет «сестру» по модельному ряду: теперь в рейтинге моделей она поднялась с шестой строки на вторую.

Также в первую десятку входит Lada Largus: за прошлый месяц модель поднялась с 13 строки на седьмую. Заметно выше «переехал» и внедорожник Niva (результат включает в себя показатели продаж версий с приставками Legend и Travel): с 21 места на 12-ое. А вот высокого хэтчбека Xray в ТОП-25 всё ещё не видно – в последний раз он появлялся в рейтинге в августе (был на 24 позиции).

МестоМаркаПродажи в октябре 2021 года, шт.Продажи в октябре 2020 года, шт.Разница, %
1Lada25 57337 019- 31
2Kia16 02721 217- 24
3Hyundai13 16215 431- 15
4Renault916514 356- 36
5Toyota85168052+ 6
6ГАЗ58815032+ 17
7Skoda559010 101- 45
8Nissan52625873- 10
9Haval48031604+ 199
10Volkswagen47149770- 52
11Chery40981490+ 175
12УАЗ37283666+ 2
13Mitsubishi301630080
14Geely30022016+ 49
15Mazda23002265+ 2
16Ford (ком.авт.)16051647- 3
17Lexus13581806- 25
18Audi10781371- 21
19Volvo991925+ 7
20Changan898780+ 15
21Peugeot768372+ 106
22Suzuki656832- 21
23Land Rover500712- 30
24Citroёn483336+ 44
25Cheryexeed397--

На втором месте в списке самых популярных в РФ марок находится Kia с результатом в 16 027 шт. (на 24% меньше, чем годом ранее). Бестселлер бренда – Rio – за месяц скатился в ТОП-25 на строчку вниз и теперь замыкает тройку лидеров. Бизнес-седан K5 (до смены поколения назывался в РФ Optima) в октябре располагается на 14 позиции (в предыдущем месяце был на 12-ой). Кроссовер Sportage переехал на девять «этажей» ниже и теперь его можно найти 23-ем. А Sorento покинул список самых продаваемых машин в РФ (в сентябре был на 15 месте).

Тройку лидеров среди марок в октябре 2021-го замыкает Hyundai, чьи продажи составили 13 162 машины (на 15% меньше, чем годом ранее). Самой продаваемой моделью бренда остался Solaris, правда, седану пришлось покинуть первую тройку ТОП-25 и расположиться на четвёртой строчке. Сразу следом разместился паркетник Creta (в сентябре был седьмым). На 24 месте значится кроссовер Tucson, который месяцем ранее занимал 19-ое.

На четвёртой строке рейтинга брендов находится Renault с 36-процентным спадом и показателем 9165 шт. Лидером остаётся кроссовер Duster, который сумел за месяц подняться на строчку вверх и теперь занимает девятое место. Кроме того, в список самых популярных моделей вернулись Logan и Sandero (на 13 и 20 места соответственно). А вот купеобразному кроссоверу Arkana ТОП-25 пришлось покинуть – в сентябре модель была на 22 строке. Кроме того, в список не вернулся паркетник Kaptur (в августе был на 20-ой).

На фото: Renault Duster

Первую пятёрку брендов замыкает Toyota с приростом на 6% и результатом 8516 единиц. Её бестселлер – кроссовер RAV4 – в октябре занимает шестое место (с сентября перебрался на пару позиций повыше), а бизнес-седан Camry, хоть и потерял одну строку, всё равно остался в первой десятке популярных моделей, а также показал заметный прирост (+17,5%). Отметим, ТОП-25 покинул внедорожник Land Cruiser Prado, который в сентябре обитал на 24 месте.

На шестую строку рейтинга марок забрался отечественный производитель коммерческих машин ГАЗ с 17-процентным годовым приростом и результатом 5881 шт. Далее следует Skoda, её октябрьский показатель – 5590 шт., что на 45% меньше, чем годом ранее. Ни один из кроссоверов – ни Kodiaq, ни Karoq – в список пока так и не вернулся. При этом лифтбек Rapid по-прежнему остаётся в первой десятке ТОП-25, однако за месяц он потерял три позиции и сейчас находится на восьмом месте.

Восьмая строка теперь у Nissan: дилеры продали в октябре 5262 автомобиля, что на 10% меньше, чем годом ранее. Бестселлер марки – паркетник Qashqai – продемонстрировал положительную динамику и переместился на пару строчек вверх, теперь он находится на 15 месте; а следом, на 16 месте, остался кроссовер X-Trail.

МестоМодельПродажи в октябре 2021 года, шт.Продажи в октябре 2020 года, шт.Разница, %
1Lada Vesta10 26111 853- 13,4
2Lada Granta727312 756- 43,0
3Kia Rio69839251- 24,5
4Hyundai Solaris53235271+ 1,0
5Hyundai Creta50886688- 23,9
6Toyota RAV435403676- 3,7
7Lada Largus VP33493743- 10,5
8Skoda Rapid30783320- 7,3
9Renault Duster29243264- 10,4
10Toyota Camry28602435+ 17,5
11VW Polo27665642- 51,0
12Lada Niva26345660- 53,5
13Renault Logan23073926- 41,2
14Kia K522702073+ 9,5
15Nissan Qashqai22102031+ 8,8
16Nissan X-Trail21812549- 14,4
17Mitsubishi Outlander19502518- 22,6
18УАЗ Patriot17951668+ 7,6
19Chery Tiggo 7 Pro1795487+ 268,6
20Renault Sandero17742969- 40,2
21Mazda CX-517591626+ 8,2
22Chery Tiggo 41699655+ 159,4
23Kia Sportage16922646- 36,1
24Hyundai Tucson15422564- 39,9
25Haval Jolion1506--

Затем в рейтинге марок расположился китайский бренд Haval. Его результат – 4803, что почти втрое превышает показатель октября 2020 года. Кстати, впервые модель Хавэйла вошла в ТОП-25 самых популярных машин в РФ: речь идёт о собираемом на заводе в Тульской области кроссовере Jolion (его продажи в РФ стартовали в мае текущего года).

Замыкает первую десятку марок Volkswagen с результатом 4714 машин (на 52% меньше). Сейчас в рейтинге самых продаваемых моделей в РФ остался только один автомобиль – лифтбек Polo, который за месяц переместился с четвёртой строчки сразу на 11-ую. А вот Volkswgen Tiguan список покинул, хотя в предыдущем месяце занимал 11 место.

Следом находится ещё один наращивающий популярность в РФ бренд из Поднебесной – Chery (показатель в октябре составил 4098 шт., что в 2,8 раза больше, чем годом ранее). В рейтинг моделей снова вошёл кроссовер Tiggo 7 Pro (в сентябре модель была указана без прибавки «Pro»), за месяц он потерял одно место и теперь находится на 19-ом. Ещё в ТОП-25 вошёл Tiggo 4 (занимает 22 позицию).

На фото: Haval Jolion

Место под номером 12 среди брендов в прошлом месяце осталось за УАЗом (результат – 3728, на 2% больше, чем в октябре 2020-го). Базирующаяся в Ульяновске компания поделилась с рейтингом моделей внедорожником Patriot: за месяц он поднялся с 23-ей на 18 строку.

Далее следует японская марка Mitsubishi с результатом 3016 единиц (было продано на восемь машин больше, чем в октябре 2020-го). Бестселлером бренда остаётся Outlander, поднявшийся за месяц с 20 на 17 строку. Следующую позицию в списке брендов занимает Geely с почти 50-процентным приростом, чьи модели на этот раз не дотянулись до рейтинга наиболее востребованных автомобилей. А завершает ТОП-15 марок Mazda с приростом в размере 2%. Её самая продаваемая модель – паркетник CX-5 – за месяц поднялась с 25 на 21 место.

В рейтинге наиболее востребованных коммерческих автомобилей лидирует модель отечественной марки ГАЗ. Также в первой десятке числятся машины брендов УАЗ, Lada, Ford, Peugeot, Volkswagen и Hyundai.

МестоМодельПродажи в октябре 2021 года, шт.Продажи в октябре 2020 года, шт.Разница, %
1ГАЗ Gazelle47084174+ 12,8
2Ford Transit16051647- 2,6
3УАЗ Classic Commercial11931299- 8,2
4ГАЗ Sobol1173858+ 36,7
5Lada Largus VU5881036- 43,2
6УАЗ Profi478285+ 67,7
7Peugeot Expert19781+ 143,2
8Peugeot Traveller196146+ 34,2
9VW Transporter / Caravelle175124+ 41,1
10Hyundai H-1163164- 0,6

По итогам первых десяти месяцев текущего года на российском рынке было продано в общей сложности 1 313 579 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 10,5% больше по сравнению с показателем января-октября 2020-го. Если же сравнить актуальный результат с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то спад составит 7,7%. Стоит напомнить, что в статистике сейчас не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал.

Россия авторынок статистика Lada Lada Vesta седан Lada Granta KIA KIA Rio Hyundai Hyundai Solaris Hyundai Creta Toyota Toyota RAV 4 Toyota Camry Renault Renault Duster Skoda Skoda Rapid Chery Haval

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
09.11.2021 11:23
Komarov Vitaliy

Да, "хавалы" народ хватает. В моей местности заметно невооруженным взяглядом.

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что нельзя делать начинающему водителю: ограничения и штрафы Начинающим водителям в крупных городах порой приходится непросто: плотный трафик, масса дорожных знаков, сложности с парковкой, а иногда еще и не самое лояльное отношение более опытных водит... 595 0 0 08.11.2021
Статьи / Практика От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов? Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая... 1169 1 5 05.11.2021
Статьи / Авто недели Почти не гниет, почти не ломается: стоит ли покупать Nissan Almera Classic за 450 тысяч рублей Недавно мы выбирали максимально недорогой автомобиль на каждый день в лице Kia Spectra и выяснили, что свои 250-300 тысяч он отрабатывает сполна. Правда, локализация корейской машины на «Иж-... 7257 5 1 02.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 61348 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30908 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26881 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings