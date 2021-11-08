Авторынок РФ в октябре: снова падение и уже три «китайца» в ТОП-25 моделей

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре продажи новых машин в России по-прежнему остаются в минусе. За прошлый месяц дилеры в РФ реализовали в общей сложности 126 204 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 18,1% меньше, чем в октябре 2020-го. В количественном выражении результат сократился на 27 960 экземпляров (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Если мы сравним актуальный показатель с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то спад составит 17%.
По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, отрицательная динамика на российском авторынке объясняется как «глобальным спадом производства», так и «новыми проблемами в логистике, связанными с разрывом цепочек поставок». Решения проблем по-прежнему не найдено, так что, вероятно, в ближайшие месяцы рынок продолжит падение.
Лидером в перечне самых популярных брендов в октябре остаётся Lada: несмотря на проблемы с производством машин из-за нехватки комплектующих, в прошлом месяце марке удалось реализовать 25 573 экземпляра (на 31% меньше, чем годом ранее). Лидером Лады и одновременно ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ третий месяц подряд остаётся Vesta. В свою очередь Granta догоняет «сестру» по модельному ряду: теперь в рейтинге моделей она поднялась с шестой строки на вторую.
Также в первую десятку входит Lada Largus: за прошлый месяц модель поднялась с 13 строки на седьмую. Заметно выше «переехал» и внедорожник Niva (результат включает в себя показатели продаж версий с приставками Legend и Travel): с 21 места на 12-ое. А вот высокого хэтчбека Xray в ТОП-25 всё ещё не видно – в последний раз он появлялся в рейтинге в августе (был на 24 позиции).
|Место
|Марка
|Продажи в октябре 2021 года, шт.
|Продажи в октябре 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|25 573
|37 019
|- 31
|2
|Kia
|16 027
|21 217
|- 24
|3
|Hyundai
|13 162
|15 431
|- 15
|4
|Renault
|9165
|14 356
|- 36
|5
|Toyota
|8516
|8052
|+ 6
|6
|ГАЗ
|5881
|5032
|+ 17
|7
|Skoda
|5590
|10 101
|- 45
|8
|Nissan
|5262
|5873
|- 10
|9
|Haval
|4803
|1604
|+ 199
|10
|Volkswagen
|4714
|9770
|- 52
|11
|Chery
|4098
|1490
|+ 175
|12
|УАЗ
|3728
|3666
|+ 2
|13
|Mitsubishi
|3016
|3008
|0
|14
|Geely
|3002
|2016
|+ 49
|15
|Mazda
|2300
|2265
|+ 2
|16
|Ford (ком.авт.)
|1605
|1647
|- 3
|17
|Lexus
|1358
|1806
|- 25
|18
|Audi
|1078
|1371
|- 21
|19
|Volvo
|991
|925
|+ 7
|20
|Changan
|898
|780
|+ 15
|21
|Peugeot
|768
|372
|+ 106
|22
|Suzuki
|656
|832
|- 21
|23
|Land Rover
|500
|712
|- 30
|24
|Citroёn
|483
|336
|+ 44
|25
|Cheryexeed
|397
|-
|-
На втором месте в списке самых популярных в РФ марок находится Kia с результатом в 16 027 шт. (на 24% меньше, чем годом ранее). Бестселлер бренда – Rio – за месяц скатился в ТОП-25 на строчку вниз и теперь замыкает тройку лидеров. Бизнес-седан K5 (до смены поколения назывался в РФ Optima) в октябре располагается на 14 позиции (в предыдущем месяце был на 12-ой). Кроссовер Sportage переехал на девять «этажей» ниже и теперь его можно найти 23-ем. А Sorento покинул список самых продаваемых машин в РФ (в сентябре был на 15 месте).
Тройку лидеров среди марок в октябре 2021-го замыкает Hyundai, чьи продажи составили 13 162 машины (на 15% меньше, чем годом ранее). Самой продаваемой моделью бренда остался Solaris, правда, седану пришлось покинуть первую тройку ТОП-25 и расположиться на четвёртой строчке. Сразу следом разместился паркетник Creta (в сентябре был седьмым). На 24 месте значится кроссовер Tucson, который месяцем ранее занимал 19-ое.
На четвёртой строке рейтинга брендов находится Renault с 36-процентным спадом и показателем 9165 шт. Лидером остаётся кроссовер Duster, который сумел за месяц подняться на строчку вверх и теперь занимает девятое место. Кроме того, в список самых популярных моделей вернулись Logan и Sandero (на 13 и 20 места соответственно). А вот купеобразному кроссоверу Arkana ТОП-25 пришлось покинуть – в сентябре модель была на 22 строке. Кроме того, в список не вернулся паркетник Kaptur (в августе был на 20-ой).
Первую пятёрку брендов замыкает Toyota с приростом на 6% и результатом 8516 единиц. Её бестселлер – кроссовер RAV4 – в октябре занимает шестое место (с сентября перебрался на пару позиций повыше), а бизнес-седан Camry, хоть и потерял одну строку, всё равно остался в первой десятке популярных моделей, а также показал заметный прирост (+17,5%). Отметим, ТОП-25 покинул внедорожник Land Cruiser Prado, который в сентябре обитал на 24 месте.
На шестую строку рейтинга марок забрался отечественный производитель коммерческих машин ГАЗ с 17-процентным годовым приростом и результатом 5881 шт. Далее следует Skoda, её октябрьский показатель – 5590 шт., что на 45% меньше, чем годом ранее. Ни один из кроссоверов – ни Kodiaq, ни Karoq – в список пока так и не вернулся. При этом лифтбек Rapid по-прежнему остаётся в первой десятке ТОП-25, однако за месяц он потерял три позиции и сейчас находится на восьмом месте.
Восьмая строка теперь у Nissan: дилеры продали в октябре 5262 автомобиля, что на 10% меньше, чем годом ранее. Бестселлер марки – паркетник Qashqai – продемонстрировал положительную динамику и переместился на пару строчек вверх, теперь он находится на 15 месте; а следом, на 16 месте, остался кроссовер X-Trail.
|Место
|Модель
|Продажи в октябре 2021 года, шт.
|Продажи в октябре 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Vesta
|10 261
|11 853
|- 13,4
|2
|Lada Granta
|7273
|12 756
|- 43,0
|3
|Kia Rio
|6983
|9251
|- 24,5
|4
|Hyundai Solaris
|5323
|5271
|+ 1,0
|5
|Hyundai Creta
|5088
|6688
|- 23,9
|6
|Toyota RAV4
|3540
|3676
|- 3,7
|7
|Lada Largus VP
|3349
|3743
|- 10,5
|8
|Skoda Rapid
|3078
|3320
|- 7,3
|9
|Renault Duster
|2924
|3264
|- 10,4
|10
|Toyota Camry
|2860
|2435
|+ 17,5
|11
|VW Polo
|2766
|5642
|- 51,0
|12
|Lada Niva
|2634
|5660
|- 53,5
|13
|Renault Logan
|2307
|3926
|- 41,2
|14
|Kia K5
|2270
|2073
|+ 9,5
|15
|Nissan Qashqai
|2210
|2031
|+ 8,8
|16
|Nissan X-Trail
|2181
|2549
|- 14,4
|17
|Mitsubishi Outlander
|1950
|2518
|- 22,6
|18
|УАЗ Patriot
|1795
|1668
|+ 7,6
|19
|Chery Tiggo 7 Pro
|1795
|487
|+ 268,6
|20
|Renault Sandero
|1774
|2969
|- 40,2
|21
|Mazda CX-5
|1759
|1626
|+ 8,2
|22
|Chery Tiggo 4
|1699
|655
|+ 159,4
|23
|Kia Sportage
|1692
|2646
|- 36,1
|24
|Hyundai Tucson
|1542
|2564
|- 39,9
|25
|Haval Jolion
|1506
|-
|-
Затем в рейтинге марок расположился китайский бренд Haval. Его результат – 4803, что почти втрое превышает показатель октября 2020 года. Кстати, впервые модель Хавэйла вошла в ТОП-25 самых популярных машин в РФ: речь идёт о собираемом на заводе в Тульской области кроссовере Jolion (его продажи в РФ стартовали в мае текущего года).
Замыкает первую десятку марок Volkswagen с результатом 4714 машин (на 52% меньше). Сейчас в рейтинге самых продаваемых моделей в РФ остался только один автомобиль – лифтбек Polo, который за месяц переместился с четвёртой строчки сразу на 11-ую. А вот Volkswgen Tiguan список покинул, хотя в предыдущем месяце занимал 11 место.
Следом находится ещё один наращивающий популярность в РФ бренд из Поднебесной – Chery (показатель в октябре составил 4098 шт., что в 2,8 раза больше, чем годом ранее). В рейтинг моделей снова вошёл кроссовер Tiggo 7 Pro (в сентябре модель была указана без прибавки «Pro»), за месяц он потерял одно место и теперь находится на 19-ом. Ещё в ТОП-25 вошёл Tiggo 4 (занимает 22 позицию).
Место под номером 12 среди брендов в прошлом месяце осталось за УАЗом (результат – 3728, на 2% больше, чем в октябре 2020-го). Базирующаяся в Ульяновске компания поделилась с рейтингом моделей внедорожником Patriot: за месяц он поднялся с 23-ей на 18 строку.
Далее следует японская марка Mitsubishi с результатом 3016 единиц (было продано на восемь машин больше, чем в октябре 2020-го). Бестселлером бренда остаётся Outlander, поднявшийся за месяц с 20 на 17 строку. Следующую позицию в списке брендов занимает Geely с почти 50-процентным приростом, чьи модели на этот раз не дотянулись до рейтинга наиболее востребованных автомобилей. А завершает ТОП-15 марок Mazda с приростом в размере 2%. Её самая продаваемая модель – паркетник CX-5 – за месяц поднялась с 25 на 21 место.
В рейтинге наиболее востребованных коммерческих автомобилей лидирует модель отечественной марки ГАЗ. Также в первой десятке числятся машины брендов УАЗ, Lada, Ford, Peugeot, Volkswagen и Hyundai.
|Место
|Модель
|Продажи в октябре 2021 года, шт.
|Продажи в октябре 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|ГАЗ Gazelle
|4708
|4174
|+ 12,8
|2
|Ford Transit
|1605
|1647
|- 2,6
|3
|УАЗ Classic Commercial
|1193
|1299
|- 8,2
|4
|ГАЗ Sobol
|1173
|858
|+ 36,7
|5
|Lada Largus VU
|588
|1036
|- 43,2
|6
|УАЗ Profi
|478
|285
|+ 67,7
|7
|Peugeot Expert
|197
|81
|+ 143,2
|8
|Peugeot Traveller
|196
|146
|+ 34,2
|9
|VW Transporter / Caravelle
|175
|124
|+ 41,1
|10
|Hyundai H-1
|163
|164
|- 0,6
По итогам первых десяти месяцев текущего года на российском рынке было продано в общей сложности 1 313 579 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 10,5% больше по сравнению с показателем января-октября 2020-го. Если же сравнить актуальный результат с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то спад составит 7,7%. Стоит напомнить, что в статистике сейчас не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал.
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Да, "хавалы" народ хватает. В моей местности заметно невооруженным взяглядом.