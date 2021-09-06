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  • ТОП бестселлеров РФ в августе: Lada Granta покинула тройку лидеров, в список вошёл Geely Atlas

ТОП бестселлеров РФ в августе: Lada Granta покинула тройку лидеров, в список вошёл Geely Atlas

06.09.2021 111 0 0

На российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам первых восьми месяцев этого года всё ещё фиксируется прирост показателей. За указанный период клиенты купили на 21,3% больше машин, чем за январь-август прошлого «ковидного» года.

 

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе динамика продаж новых машин в России остаётся со знаком «минус». За прошлый месяц дилеры в РФ продали в общей сложности 114 130 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (этот результат на 17% меньше, чем в августе 2020-го). В количественном выражении результат снизился на 23 387 экземпляров (стоит напомнить, что АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Если же сравнить актуальный показатель с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то падение окажется ещё более заметным: на 21,6% (тогда было реализовано 145 545 шт.).

На фото: Lada Granta

По словам представителей компаний, а также председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, нынешняя отрицательная динамика вызвана снижением объёмов производства из-за нехватки электронных компонентов на мировом рынке (по этой причине на многих заводах вводятся простои). Так как решения для этой проблемы пока не найдено, ожидается, что как минимум в ближайшие месяцы рынок продолжит падать, а продажи будут нестабильными.

В августе лидером списка самых популярных брендов в стране всё ещё является Lada: её показатель оказался равен 19 428 шт., что на 32% меньше, чем годом ранее. Из-за ранее обозначенной проблемы с поставкой комплектующих, у марки сменился лидер: бывшая обладательница первого места в ТОП-25 самых продаваемых машин в РФ – Granta – теперь находится лишь на четвёртом месте в списке, а на первое вышла Vesta (в июле была на второй строке). Lada Niva (включает в себя результаты продаж вариантов с приставками Legend и Travel) по итогам прошлого месяца находится на один «этаж» ниже, чем в июле – на седьмом месте. Largus теперь замыкает ТОП-15, хотя месяцем ранее находился на 11 строчке; кроме того, заметно «просел» и Xray, скатившийся с 17-ой на 24 позицию.

МестоМаркаПродажи в августе 2021 года, шт.Продажи в августе 2020 года, шт.Разница, %
1Lada19 42828 621-32
2Kia17 27719 818-13
3Hyundai14 10617 462-19
4Renault969910 906-11
5Toyota68487132-4
6Volkswagen675411 400-41
7Skoda54979001-39
8ГАЗ51613856+34
9Chery29561124+163
10Nissan27703852-28
11УАЗ27202910-7
12Haval23731730+37
13Geely21651726+25
14Lexus19571929+1
15Ford (ком. авт.)19141112+72
16Mazda19132098-9
17Audi16511248+32
18Mitsubishi15982624-39
19Volvo986822+20
20Suzuki918773+19
21Peugeot675437+54
22Subaru433604-28
23Land Rover428394+9
24Genesis418108+287
25Porsche359780-54

Среди марок «серебро» в августе 2021-го удерживает Kia с результатом 17 277 шт. Теперь бестселлер бренда – Rio – находится на строчку выше, на втором месте в списке самых популярных моделей. Также в первой десятке по-прежнему числится бизнес-седан K5 (до смены поколения назывался у нас Optima). Хоть в АЕБ динамику и не считают, мы её укажем: результат «четырёхдверки» в августе подрос на 79,1%. С 18-ой на 12 позицию переместился кроссовер Sportage; помимо этого, в список вошёл Sorento, угодивший сразу на 19 место. Ещё ТОП-25 по-прежнему не покинул компактный паркетник Seltos, хоть он и потерял три строки по сравнению с июлем текущего года.

Первую тройку августовского рейтинга брендов завершает Hyundai с показателем 14 106 шт. Его самая продаваемая модель – всё тот же паркетник Creta, который в прошлом месяце поднялся на один этаж повыше и теперь находится в ТОП-25 на третьем месте. В свою очередь Solaris положения не поменял и всё так же числится на пятом. Переехал повыше и кроссовер Tucson (в июле был на 25 строке, а теперь – на 18-ой).

Следом в списке марок находится Renault, показатель французского бренда – 9699 шт. У её бестселлера – кроссовера Duster, который не так давно сменил поколение, один из немногих «плюсов» в ТОП-25. Он располагается на шестом месте, что на четыре позиции выше, чем в июле 2021-го. Logan потерял три строчки и сейчас располагается на 16-ой; его «брат» Sandero и вовсе выбыл из списка самых продаваемых машин в прошлом месяце. Однако в список вернулся купеобразный SUV Arkana (на 17 место), с 23-ей на 20 позицию сумел подняться Kaptur.

На фото: Renault Arkana

На пятой строке рейтинга марок в августе находится Toyota: японский бренд сумел опередить часто гостящих на этом месте Skoda и Volkswagen. Результат Тойоты в прошлом месяце составил 6848 шт. Самой продаваемой моделью бренда остаётся спустившийся на этаж ниже (на 13-ый) бизнес-седан Camry. Не поменял своего местоположения (по-прежнему на 14 строке) кроссовер RAV4. Кроме того, в ТОП-25 самых продаваемых машин со значительной прибавкой почти в 100% вошёл Land Cruiser Prado (попал на 21 место).

Шестое место списка наипопулярнейших брендов в РФ у Volkswagen (6754 шт.). Бестселлер немецкой марки – лифтбек Polo – за прошлый месяц потерял одну строку (теперь находится на девятой), зато к нему поближе (на десятое место) перебрался кроссовер Tiguan, который в июле был на 15-ом.

Далее в списке востребованных брендов находится Skoda: августовский результат чешской марки составляет 5497 шт. Её самая продаваемая модель – лифтбек Rapid – выбыла из первой десятки, спустившись с седьмой строки сразу на 11-ую. Кроме того, ТОП-25 в прошлом месяце покинул паркетник Karoq (в июле был на 21 месте) и пока не вернулся популярный ранее кроссовер Kodiaq.

МестоМодельПродажи в августе 2021 года, шт.Продажи в августе 2020 года, шт.Разница, %
1Lada Vesta68828522-19,2
2Kia Rio61957664-19,2
3Hyundai Creta55027632-27,9
4Lada Granta500710 550-52,5
5Hyundai Solaris44494943-10,0
6Renault Duster35923101+15,8
7Lada Niva34383889-11,6
8Kia K53048--
9VW Polo27477426-63,0
10VW Tiguan23503334-29,5
11Skoda Rapid23264473-48,0
12Kia Sportage19672898-31,1
13Toyota Camry19502696-27,7
14Toyota RAV418882534-25,5
15Lada Largus18872831-33,3
16Renault Logan17302737-36,8
17Renault Arkana16961401+21,1
18Hyundai Tucson15842371-33,2
19Kia Sorento15591792-13,0
20Renault Kaptur15471785-13,3
21Toyota Land Cruiser Prado1392697+99,7
22Kia Seltos13581783-23,8
23Mazda CX-513141780-26,2
24Lada Xray12681445-12,2
25Geely Atlas1266785+61,3

Ещё в первой десятке марок числятся ГАЗ (5161 шт.), Chery (2956 шт.) и Nissan (2770 шт.). Стоит отметить, что на этот раз в рейтинг моделей не вошёл Qashqai (в предыдущем месяце был на 20 месте). Ещё в списке «выпавших» моделей по итогам августа числится Mitsubishi Outlander (был на 22-ом).

Оставшиеся строчки в ТОП-25 занимают довольно частый гость рейтинга – Mazda CX-5 (расположился на 23 строке), а также новичок китайского бренда – Geely Atlas (на 25-ой). Кстати, последний вытеснил из списка «брата» по модельному ряду – Geely Coolray, который попал к бестселлерам только в предыдущем месяце (был на 24 позиции).

На фото: Geely Atlas

Отметим, на российском рынке по итогам первых восьми месяцев нынешнего года было продано в общей сложности 1 067 890 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что соответствует приросту на 21,3% по сравнению с показателем января-августа прошлого года. Если же сравнивать с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то можно отметить спад на 4,2%. Напомним, в актуальной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, потому что компании подают сведения раз в квартал.

Пока что в АЕБ предполагают, что по итогам года прирост на российском авторынке составит 9,8%. Прогноз может быть уточнён после того, как станут известны результаты продаж новых автомобилей в РФ по итогам третьего квартала.

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