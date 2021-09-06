ТОП бестселлеров РФ в августе: Lada Granta покинула тройку лидеров, в список вошёл Geely Atlas

На российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам первых восьми месяцев этого года всё ещё фиксируется прирост показателей. За указанный период клиенты купили на 21,3% больше машин, чем за январь-август прошлого «ковидного» года.

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе динамика продаж новых машин в России остаётся со знаком «минус». За прошлый месяц дилеры в РФ продали в общей сложности 114 130 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (этот результат на 17% меньше, чем в августе 2020-го). В количественном выражении результат снизился на 23 387 экземпляров (стоит напомнить, что АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Если же сравнить актуальный показатель с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то падение окажется ещё более заметным: на 21,6% (тогда было реализовано 145 545 шт.).



На фото: Lada Granta

По словам представителей компаний, а также председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, нынешняя отрицательная динамика вызвана снижением объёмов производства из-за нехватки электронных компонентов на мировом рынке (по этой причине на многих заводах вводятся простои). Так как решения для этой проблемы пока не найдено, ожидается, что как минимум в ближайшие месяцы рынок продолжит падать, а продажи будут нестабильными.

В августе лидером списка самых популярных брендов в стране всё ещё является Lada: её показатель оказался равен 19 428 шт., что на 32% меньше, чем годом ранее. Из-за ранее обозначенной проблемы с поставкой комплектующих, у марки сменился лидер: бывшая обладательница первого места в ТОП-25 самых продаваемых машин в РФ – Granta – теперь находится лишь на четвёртом месте в списке, а на первое вышла Vesta (в июле была на второй строке). Lada Niva (включает в себя результаты продаж вариантов с приставками Legend и Travel) по итогам прошлого месяца находится на один «этаж» ниже, чем в июле – на седьмом месте. Largus теперь замыкает ТОП-15, хотя месяцем ранее находился на 11 строчке; кроме того, заметно «просел» и Xray, скатившийся с 17-ой на 24 позицию.

Место Марка Продажи в августе 2021 года, шт. Продажи в августе 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada 19 428 28 621 -32 2 Kia 17 277 19 818 -13 3 Hyundai 14 106 17 462 -19 4 Renault 9699 10 906 -11 5 Toyota 6848 7132 -4 6 Volkswagen 6754 11 400 -41 7 Skoda 5497 9001 -39 8 ГАЗ 5161 3856 +34 9 Chery 2956 1124 +163 10 Nissan 2770 3852 -28 11 УАЗ 2720 2910 -7 12 Haval 2373 1730 +37 13 Geely 2165 1726 +25 14 Lexus 1957 1929 +1 15 Ford (ком. авт.) 1914 1112 +72 16 Mazda 1913 2098 -9 17 Audi 1651 1248 +32 18 Mitsubishi 1598 2624 -39 19 Volvo 986 822 +20 20 Suzuki 918 773 +19 21 Peugeot 675 437 +54 22 Subaru 433 604 -28 23 Land Rover 428 394 +9 24 Genesis 418 108 +287 25 Porsche 359 780 -54

Среди марок «серебро» в августе 2021-го удерживает Kia с результатом 17 277 шт. Теперь бестселлер бренда – Rio – находится на строчку выше, на втором месте в списке самых популярных моделей. Также в первой десятке по-прежнему числится бизнес-седан K5 (до смены поколения назывался у нас Optima). Хоть в АЕБ динамику и не считают, мы её укажем: результат «четырёхдверки» в августе подрос на 79,1%. С 18-ой на 12 позицию переместился кроссовер Sportage; помимо этого, в список вошёл Sorento, угодивший сразу на 19 место. Ещё ТОП-25 по-прежнему не покинул компактный паркетник Seltos, хоть он и потерял три строки по сравнению с июлем текущего года.



Первую тройку августовского рейтинга брендов завершает Hyundai с показателем 14 106 шт. Его самая продаваемая модель – всё тот же паркетник Creta, который в прошлом месяце поднялся на один этаж повыше и теперь находится в ТОП-25 на третьем месте. В свою очередь Solaris положения не поменял и всё так же числится на пятом. Переехал повыше и кроссовер Tucson (в июле был на 25 строке, а теперь – на 18-ой).



Следом в списке марок находится Renault, показатель французского бренда – 9699 шт. У её бестселлера – кроссовера Duster, который не так давно сменил поколение, один из немногих «плюсов» в ТОП-25. Он располагается на шестом месте, что на четыре позиции выше, чем в июле 2021-го. Logan потерял три строчки и сейчас располагается на 16-ой; его «брат» Sandero и вовсе выбыл из списка самых продаваемых машин в прошлом месяце. Однако в список вернулся купеобразный SUV Arkana (на 17 место), с 23-ей на 20 позицию сумел подняться Kaptur.



На фото: Renault Arkana

На пятой строке рейтинга марок в августе находится Toyota: японский бренд сумел опередить часто гостящих на этом месте Skoda и Volkswagen. Результат Тойоты в прошлом месяце составил 6848 шт. Самой продаваемой моделью бренда остаётся спустившийся на этаж ниже (на 13-ый) бизнес-седан Camry. Не поменял своего местоположения (по-прежнему на 14 строке) кроссовер RAV4. Кроме того, в ТОП-25 самых продаваемых машин со значительной прибавкой почти в 100% вошёл Land Cruiser Prado (попал на 21 место).

Шестое место списка наипопулярнейших брендов в РФ у Volkswagen (6754 шт.). Бестселлер немецкой марки – лифтбек Polo – за прошлый месяц потерял одну строку (теперь находится на девятой), зато к нему поближе (на десятое место) перебрался кроссовер Tiguan, который в июле был на 15-ом.



Далее в списке востребованных брендов находится Skoda: августовский результат чешской марки составляет 5497 шт. Её самая продаваемая модель – лифтбек Rapid – выбыла из первой десятки, спустившись с седьмой строки сразу на 11-ую. Кроме того, ТОП-25 в прошлом месяце покинул паркетник Karoq (в июле был на 21 месте) и пока не вернулся популярный ранее кроссовер Kodiaq.

Место Модель Продажи в августе 2021 года, шт. Продажи в августе 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada Vesta 6882 8522 -19,2 2 Kia Rio 6195 7664 -19,2 3 Hyundai Creta 5502 7632 -27,9 4 Lada Granta 5007 10 550 -52,5 5 Hyundai Solaris 4449 4943 -10,0 6 Renault Duster 3592 3101 +15,8 7 Lada Niva 3438 3889 -11,6 8 Kia K5 3048 - - 9 VW Polo 2747 7426 -63,0 10 VW Tiguan 2350 3334 -29,5 11 Skoda Rapid 2326 4473 -48,0 12 Kia Sportage 1967 2898 -31,1 13 Toyota Camry 1950 2696 -27,7 14 Toyota RAV4 1888 2534 -25,5 15 Lada Largus 1887 2831 -33,3 16 Renault Logan 1730 2737 -36,8 17 Renault Arkana 1696 1401 +21,1 18 Hyundai Tucson 1584 2371 -33,2 19 Kia Sorento 1559 1792 -13,0 20 Renault Kaptur 1547 1785 -13,3 21 Toyota Land Cruiser Prado 1392 697 +99,7 22 Kia Seltos 1358 1783 -23,8 23 Mazda CX-5 1314 1780 -26,2 24 Lada Xray 1268 1445 -12,2 25 Geely Atlas 1266 785 +61,3

Ещё в первой десятке марок числятся ГАЗ (5161 шт.), Chery (2956 шт.) и Nissan (2770 шт.). Стоит отметить, что на этот раз в рейтинг моделей не вошёл Qashqai (в предыдущем месяце был на 20 месте). Ещё в списке «выпавших» моделей по итогам августа числится Mitsubishi Outlander (был на 22-ом).

Оставшиеся строчки в ТОП-25 занимают довольно частый гость рейтинга – Mazda CX-5 (расположился на 23 строке), а также новичок китайского бренда – Geely Atlas (на 25-ой). Кстати, последний вытеснил из списка «брата» по модельному ряду – Geely Coolray, который попал к бестселлерам только в предыдущем месяце (был на 24 позиции).



На фото: Geely Atlas

Отметим, на российском рынке по итогам первых восьми месяцев нынешнего года было продано в общей сложности 1 067 890 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что соответствует приросту на 21,3% по сравнению с показателем января-августа прошлого года. Если же сравнивать с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то можно отметить спад на 4,2%. Напомним, в актуальной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, потому что компании подают сведения раз в квартал.

Пока что в АЕБ предполагают, что по итогам года прирост на российском авторынке составит 9,8%. Прогноз может быть уточнён после того, как станут известны результаты продаж новых автомобилей в РФ по итогам третьего квартала.

