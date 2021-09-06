ТОП бестселлеров РФ в августе: Lada Granta покинула тройку лидеров, в список вошёл Geely Atlas

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе динамика продаж новых машин в России остаётся со знаком «минус». За прошлый месяц дилеры в РФ продали в общей сложности 114 130 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (этот результат на 17% меньше, чем в августе 2020-го). В количественном выражении результат снизился на 23 387 экземпляров (стоит напомнить, что АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Если же сравнить актуальный показатель с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то падение окажется ещё более заметным: на 21,6% (тогда было реализовано 145 545 шт.).
По словам представителей компаний, а также председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, нынешняя отрицательная динамика вызвана снижением объёмов производства из-за нехватки электронных компонентов на мировом рынке (по этой причине на многих заводах вводятся простои). Так как решения для этой проблемы пока не найдено, ожидается, что как минимум в ближайшие месяцы рынок продолжит падать, а продажи будут нестабильными.
В августе лидером списка самых популярных брендов в стране всё ещё является Lada: её показатель оказался равен 19 428 шт., что на 32% меньше, чем годом ранее. Из-за ранее обозначенной проблемы с поставкой комплектующих, у марки сменился лидер: бывшая обладательница первого места в ТОП-25 самых продаваемых машин в РФ – Granta – теперь находится лишь на четвёртом месте в списке, а на первое вышла Vesta (в июле была на второй строке). Lada Niva (включает в себя результаты продаж вариантов с приставками Legend и Travel) по итогам прошлого месяца находится на один «этаж» ниже, чем в июле – на седьмом месте. Largus теперь замыкает ТОП-15, хотя месяцем ранее находился на 11 строчке; кроме того, заметно «просел» и Xray, скатившийся с 17-ой на 24 позицию.
|Место
|Марка
|Продажи в августе 2021 года, шт.
|Продажи в августе 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|19 428
|28 621
|-32
|2
|Kia
|17 277
|19 818
|-13
|3
|Hyundai
|14 106
|17 462
|-19
|4
|Renault
|9699
|10 906
|-11
|5
|Toyota
|6848
|7132
|-4
|6
|Volkswagen
|6754
|11 400
|-41
|7
|Skoda
|5497
|9001
|-39
|8
|ГАЗ
|5161
|3856
|+34
|9
|Chery
|2956
|1124
|+163
|10
|Nissan
|2770
|3852
|-28
|11
|УАЗ
|2720
|2910
|-7
|12
|Haval
|2373
|1730
|+37
|13
|Geely
|2165
|1726
|+25
|14
|Lexus
|1957
|1929
|+1
|15
|Ford (ком. авт.)
|1914
|1112
|+72
|16
|Mazda
|1913
|2098
|-9
|17
|Audi
|1651
|1248
|+32
|18
|Mitsubishi
|1598
|2624
|-39
|19
|Volvo
|986
|822
|+20
|20
|Suzuki
|918
|773
|+19
|21
|Peugeot
|675
|437
|+54
|22
|Subaru
|433
|604
|-28
|23
|Land Rover
|428
|394
|+9
|24
|Genesis
|418
|108
|+287
|25
|Porsche
|359
|780
|-54
Среди марок «серебро» в августе 2021-го удерживает Kia с результатом 17 277 шт. Теперь бестселлер бренда – Rio – находится на строчку выше, на втором месте в списке самых популярных моделей. Также в первой десятке по-прежнему числится бизнес-седан K5 (до смены поколения назывался у нас Optima). Хоть в АЕБ динамику и не считают, мы её укажем: результат «четырёхдверки» в августе подрос на 79,1%. С 18-ой на 12 позицию переместился кроссовер Sportage; помимо этого, в список вошёл Sorento, угодивший сразу на 19 место. Ещё ТОП-25 по-прежнему не покинул компактный паркетник Seltos, хоть он и потерял три строки по сравнению с июлем текущего года.
Первую тройку августовского рейтинга брендов завершает Hyundai с показателем 14 106 шт. Его самая продаваемая модель – всё тот же паркетник Creta, который в прошлом месяце поднялся на один этаж повыше и теперь находится в ТОП-25 на третьем месте. В свою очередь Solaris положения не поменял и всё так же числится на пятом. Переехал повыше и кроссовер Tucson (в июле был на 25 строке, а теперь – на 18-ой).
Следом в списке марок находится Renault, показатель французского бренда – 9699 шт. У её бестселлера – кроссовера Duster, который не так давно сменил поколение, один из немногих «плюсов» в ТОП-25. Он располагается на шестом месте, что на четыре позиции выше, чем в июле 2021-го. Logan потерял три строчки и сейчас располагается на 16-ой; его «брат» Sandero и вовсе выбыл из списка самых продаваемых машин в прошлом месяце. Однако в список вернулся купеобразный SUV Arkana (на 17 место), с 23-ей на 20 позицию сумел подняться Kaptur.
На пятой строке рейтинга марок в августе находится Toyota: японский бренд сумел опередить часто гостящих на этом месте Skoda и Volkswagen. Результат Тойоты в прошлом месяце составил 6848 шт. Самой продаваемой моделью бренда остаётся спустившийся на этаж ниже (на 13-ый) бизнес-седан Camry. Не поменял своего местоположения (по-прежнему на 14 строке) кроссовер RAV4. Кроме того, в ТОП-25 самых продаваемых машин со значительной прибавкой почти в 100% вошёл Land Cruiser Prado (попал на 21 место).
Шестое место списка наипопулярнейших брендов в РФ у Volkswagen (6754 шт.). Бестселлер немецкой марки – лифтбек Polo – за прошлый месяц потерял одну строку (теперь находится на девятой), зато к нему поближе (на десятое место) перебрался кроссовер Tiguan, который в июле был на 15-ом.
Далее в списке востребованных брендов находится Skoda: августовский результат чешской марки составляет 5497 шт. Её самая продаваемая модель – лифтбек Rapid – выбыла из первой десятки, спустившись с седьмой строки сразу на 11-ую. Кроме того, ТОП-25 в прошлом месяце покинул паркетник Karoq (в июле был на 21 месте) и пока не вернулся популярный ранее кроссовер Kodiaq.
|Место
|Модель
|Продажи в августе 2021 года, шт.
|Продажи в августе 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Vesta
|6882
|8522
|-19,2
|2
|Kia Rio
|6195
|7664
|-19,2
|3
|Hyundai Creta
|5502
|7632
|-27,9
|4
|Lada Granta
|5007
|10 550
|-52,5
|5
|Hyundai Solaris
|4449
|4943
|-10,0
|6
|Renault Duster
|3592
|3101
|+15,8
|7
|Lada Niva
|3438
|3889
|-11,6
|8
|Kia K5
|3048
|-
|-
|9
|VW Polo
|2747
|7426
|-63,0
|10
|VW Tiguan
|2350
|3334
|-29,5
|11
|Skoda Rapid
|2326
|4473
|-48,0
|12
|Kia Sportage
|1967
|2898
|-31,1
|13
|Toyota Camry
|1950
|2696
|-27,7
|14
|Toyota RAV4
|1888
|2534
|-25,5
|15
|Lada Largus
|1887
|2831
|-33,3
|16
|Renault Logan
|1730
|2737
|-36,8
|17
|Renault Arkana
|1696
|1401
|+21,1
|18
|Hyundai Tucson
|1584
|2371
|-33,2
|19
|Kia Sorento
|1559
|1792
|-13,0
|20
|Renault Kaptur
|1547
|1785
|-13,3
|21
|Toyota Land Cruiser Prado
|1392
|697
|+99,7
|22
|Kia Seltos
|1358
|1783
|-23,8
|23
|Mazda CX-5
|1314
|1780
|-26,2
|24
|Lada Xray
|1268
|1445
|-12,2
|25
|Geely Atlas
|1266
|785
|+61,3
Ещё в первой десятке марок числятся ГАЗ (5161 шт.), Chery (2956 шт.) и Nissan (2770 шт.). Стоит отметить, что на этот раз в рейтинг моделей не вошёл Qashqai (в предыдущем месяце был на 20 месте). Ещё в списке «выпавших» моделей по итогам августа числится Mitsubishi Outlander (был на 22-ом).
Оставшиеся строчки в ТОП-25 занимают довольно частый гость рейтинга – Mazda CX-5 (расположился на 23 строке), а также новичок китайского бренда – Geely Atlas (на 25-ой). Кстати, последний вытеснил из списка «брата» по модельному ряду – Geely Coolray, который попал к бестселлерам только в предыдущем месяце (был на 24 позиции).
Отметим, на российском рынке по итогам первых восьми месяцев нынешнего года было продано в общей сложности 1 067 890 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что соответствует приросту на 21,3% по сравнению с показателем января-августа прошлого года. Если же сравнивать с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то можно отметить спад на 4,2%. Напомним, в актуальной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, потому что компании подают сведения раз в квартал.
Пока что в АЕБ предполагают, что по итогам года прирост на российском авторынке составит 9,8%. Прогноз может быть уточнён после того, как станут известны результаты продаж новых автомобилей в РФ по итогам третьего квартала.
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