ТОП бестселлеров РФ в июле: многие лидеры в «минусе», в список вошёл Geely Coolray

По итогам первых семи месяцев 2021 года на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей пока что по-прежнему наблюдается прирост: клиенты приобрели на 28,4% больше машин, чем в январе-июле «ковидного» 2020-го.

Согласно новому отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле заметный «плюс» сменился на «минус». Клиенты в России в прошлом месяце купили в общей сложности 132 640 новых автомобилей: этот результат на 6,5% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении результат сократился на 9284 экземпляра (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Несмотря на нынешний спад, стоит ответить, что на прошлогодние результаты частично наложили отпечаток последствия пандемии коронавируса, так что сравним результаты июля 2021 года с тем же месяцем «доковидного» 2019-го: здесь также наблюдается снижение (на 5,2%), тогда было реализовано 139 968 новых машин).



На фото: Lada Vesta SW Cross

На российском авторынке по итогам первых семи месяцев этого года было продано в общей сложности 953 760 новых машин, что соответствует приросту на 28,4% по сравнению с показателем января-июля прошлого года. Если же сравнивать с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то можно отметить спад на 1,5%. Ещё раз напомним, что в актуальной ежемесячной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал.

Лидером списка самых популярных марок в РФ по итогам июля остаётся Lada: в прошлом месяце её показатель оказался равен 32 013 шт. В дальнейшем бренд намерен выйти в более «дорогой» сегмент, а пока что лидером в ТОП-25 по-прежнему является бюджетная Granta. «Серебро» (в том числе и по России) всё так же у Vesta. На шестой строке списка самых востребованных автомобилей находится Niva: результаты версий с прибавкой Legend и бывшей «Шнивы», которая сейчас продаётся под именем Niva Travel, теперь плюсуются. Одиннадцатого места удостоился Largus, потерявший одну позицию по сравнению с июнем, а Xray в свою очередь просел на три строки вниз, с 14-ой на 17-ую.

Место Марка Продажи в июле 2021 года, шт. Продажи в июле 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada 32 013 31 180 +3 2 Kia 17 071 18 038 -5 3 Hyundai 13 383 14 319 -7 4 Renault 11 223 11 606 -3 5 Skoda 7921 12 329 -36 6 Toyota 7908 8897 -11 7 Volkswagen 7171 10 735 -33 8 ГАЗ 4640 3592 +29 9 Nissan 3599 5315 -32 10 Chery 3009 864 +248 11 Haval 2932 1832 +60 12 УАЗ 2891 1832 +10 13 Geely 2502 1338 +87 14 Mitsubishi 2350 2292 +3 15 Mazda 2052 2465 -17 16 Ford 1789 1703 +5 17 Audi 1558 1286 +21 18 Lexus 1531 2423 -37 19 Suzuki 862 651 +32 20 Peugeot 644 448 +44 21 Porsche 552 621 -11 22 Land Rover 525 367 +43 23 Volvo 507 773 -34 24 VW (ком.авт.) 474 465 +2 25 Changan 421 653 -36

На вторую строку в списке наиболее востребованных марок вернулась Kia с результатом 17 071 шт. (и прошлом месяце её сместил бренд Hyundai). Кроме того, бестселлер Киа – Rio – теперь снова замыкает первую тройку (в прошлом месяце оказался на пятой строке в ТОП-25). В первую десятку вошёл также бизнес-седан K5, который до смены генерации в РФ назывался Optima, причём годовой прирост у модели весьма солидный (почти 112%). С 21-ой на 18 строку за месяц перебрался кроссовер Sportage, следом за ним на «насиженном» 19 месте оказался паркетник Seltos.

Тройку лидеров среди брендов на этот раз замыкает Hyundai с результатом 13 383 шт. На этот раз паркетник Creta вернулся на своё привычное четвёртое место, причем с довольно заметным годовым спадом (-26,3%). За ним следует седан Solaris, а на 25 строку вернулся кроссовер Tucson (в последний раз попадал в ТОП-25 в январе), в последние несколько месяцев его «подменяла» другая модель бренда – Santa Fe, которая в июльском рейтинге отсутствует.



На фото: Kia Rio

Четвёртую строку среди брендов традиционно занимает Renault с результатом 11 223 шт. Бестселлер бренда – кроссовер Duster, недавно сменивший поколение – за прошедший месяц опустила на одну строчку вниз и теперь замыкает первую десятку ТОП-25 наиболее востребованных автомобилей в РФ. С 16-го на 13 место перебрался Logan, а Sandero подскочил с 20-го на 16-ое. Паркетник Kaptur тоже сумел улучшить результат на одну позицию и теперь находится на 23-ей. А вот Arkana в июле 2021-го не пробилась в рейтинг самых популярных моделей (в июне была на 22 строке).

Первую пятёрку на этот раз замыкает Skoda, которая несмотря на заметный годовой спад (-36%) сумела подвинуть Volkswagen. Результат Шкоды в июле – 7921 шт. Самая популярная модель бренда – Rapid – за месяц поднялась с 8 строки на 7-ую. Паркетник Karoq по сравнению с июнем потерял четыре позиции и теперь находится на 21-ой; кроме того, ТОП-25 в прошлом месяце покинул кроссовер Kodiaq (ранее был на 23 месте).

Место Модель Продажи в июле 2021 года, шт. Разница по сравнению с июлем 2020 года, % Разница по сравнению с июлем 2019 года, % 1 Lada Granta 10 885 -4,9 +2,2 2 Lada Vesta 10 223 +4,2 +14,4 3 Kia Rio 5640 -19,8 -21,3 4 Hyundai Creta 5246 -26,3 -3,0 5 Hyundai Solaris 4592 +12,7 -1,9 6 Lada Niva 4555 +28,8 +9,3 7 Skoda Rapid 4311 -18,2 +43,0 8 VW Polo 4229 -38,2 -7,9 9 Kia K5 3528 +111,8 +50,4 10 Renault Duster 3408 +16,9 +26,7 11 Lada Largus 3345 -10,0 -10,0 12 Toyota Camry 3105 +4,9 +7,6 13 Renault Logan 2972 +3,6 +8,0 14 Toyota RAV4 2797 -15,5 -16,8 15 VW Tiguan 2302 -31,0 -18,4 16 Renault Sandero 2163 -19,3 0 17 Lada Xray 2035 +8,6 -23,2 18 Kia Sportage 1900 -49,3 -46,7 19 Kia Seltos 1817 +227,4 - 20 Nissan Qashqai 1547 -28,3 -6,8 21 Skoda Karoq 1483 -41,0 - 22 Mitsubishi Outlander 1403 +22,3 -34,6 23 Renault Kaptur 1401 -21,0 -37,1 24 Geely Coolray 1387 +200,2 - 25 Hyundai Tucson 1372 +6,9 -16,4

Шестую строку в рейтинге марок занимает Toyota с результатом 7908 шт. Её бизнес-седан Camry расположился на 12 строке, поднявшись за месяц на строчку вверх. Несмотря на спад, также одной позицией выше оказался и кроссовер RAV4 – теперь на 14-ой.

Далее в списке марок располагается Volkswagen, его июльский показатель оказался равен 7171 шт. В прошлом месяце весьма заметен спад у бестселлера бренда – Polo («минус» составил более 38%). За месяц модель переехала на пару этажей ниже и теперь «обитает» на восьмой строке. А кроссовер Tiguan тоже с заметным годовым падением (-31%), спустился с 11-ой на 15 позицию в ТОП-25.



На фото: Geely Coolray

Кроме того, в первую десятку среди брендов вошли ГАЗ (4640 шт.), Nissan (3599 шт.) и Chery (3009 шт.). Отметим, в список наиболее продаваемых в РФ машин на этот раз вошёл Nissan Qashqai, несмотря на ощутимый годовой спад (-28,3%). Ещё в ТОП-25 вернулся Mitsubishi Outlander, но у него заметная годовая прибавка (+22,3%). А абсолютным новичком рейтинга стал паркетник китайского бренда – Geely Coolray, его результат за год вырос сразу втрое. Сама марка из Поднебесной занимает в июльском рейтинге 13 строчку с результатом 2502 шт.

Напомним, ранее АЕБ скорректировал прогноз, касающийся продаж новых автомобилей в 2021 году. В ассоциации считают, что в текущем году дилеры продадут около 1,756 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат окажется на 9,8% больше по сравнению с показателем предыдущего года. Изначально предполагалось, что годовой прирост составит всего 2,1%.

