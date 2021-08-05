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  • ТОП бестселлеров РФ в июле: многие лидеры в «минусе», в список вошёл Geely Coolray

ТОП бестселлеров РФ в июле: многие лидеры в «минусе», в список вошёл Geely Coolray

05.08.2021 21 0 0

По итогам первых семи месяцев 2021 года на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей пока что по-прежнему наблюдается прирост: клиенты приобрели на 28,4% больше машин, чем в январе-июле «ковидного» 2020-го.

 

Согласно новому отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле заметный «плюс» сменился на «минус». Клиенты в России в прошлом месяце купили в общей сложности 132 640 новых автомобилей: этот результат на 6,5% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении результат сократился на 9284 экземпляра (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Несмотря на нынешний спад, стоит ответить, что на прошлогодние результаты частично наложили отпечаток последствия пандемии коронавируса, так что сравним результаты июля 2021 года с тем же месяцем «доковидного» 2019-го: здесь также наблюдается снижение (на 5,2%), тогда было реализовано 139 968 новых машин).

На фото: Lada Vesta SW Cross

На российском авторынке по итогам первых семи месяцев этого года было продано в общей сложности 953 760 новых машин, что соответствует приросту на 28,4% по сравнению с показателем января-июля прошлого года. Если же сравнивать с аналогичным периодом «докризисного» 2019-го, то можно отметить спад на 1,5%. Ещё раз напомним, что в актуальной ежемесячной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал.

Лидером списка самых популярных марок в РФ по итогам июля остаётся Lada: в прошлом месяце её показатель оказался равен 32 013 шт. В дальнейшем бренд намерен выйти в более «дорогой» сегмент, а пока что лидером в ТОП-25 по-прежнему является бюджетная Granta. «Серебро» (в том числе и по России) всё так же у Vesta. На шестой строке списка самых востребованных автомобилей находится Niva: результаты версий с прибавкой Legend и бывшей «Шнивы», которая сейчас продаётся под именем Niva Travel, теперь плюсуются. Одиннадцатого места удостоился Largus, потерявший одну позицию по сравнению с июнем, а Xray в свою очередь просел на три строки вниз, с 14-ой на 17-ую.

МестоМаркаПродажи в июле 2021 года, шт.Продажи в июле 2020 года, шт.Разница, %
1Lada32 01331 180+3
2Kia17 07118 038-5
3Hyundai13 38314 319-7
4Renault11 22311 606-3
5Skoda792112 329-36
6Toyota79088897-11
7Volkswagen717110 735-33
8ГАЗ46403592+29
9Nissan35995315-32
10Chery3009864+248
11Haval29321832+60
12УАЗ28911832+10
13Geely25021338+87
14Mitsubishi23502292+3
15Mazda20522465-17
16Ford17891703+5
17Audi15581286+21
18Lexus15312423-37
19Suzuki862651+32
20Peugeot644448+44
21Porsche552621-11
22Land Rover525367+43
23Volvo507773-34
24VW (ком.авт.)474465+2
25Changan421653-36

На вторую строку в списке наиболее востребованных марок вернулась Kia с результатом 17 071 шт. (и прошлом месяце её сместил бренд Hyundai). Кроме того, бестселлер Киа – Rio – теперь снова замыкает первую тройку (в прошлом месяце оказался на пятой строке в ТОП-25). В первую десятку вошёл также бизнес-седан K5, который до смены генерации в РФ назывался Optima, причём годовой прирост у модели весьма солидный (почти 112%). С 21-ой на 18 строку за месяц перебрался кроссовер Sportage, следом за ним на «насиженном» 19 месте оказался паркетник Seltos.

Тройку лидеров среди брендов на этот раз замыкает Hyundai с результатом 13 383 шт. На этот раз паркетник Creta вернулся на своё привычное четвёртое место, причем с довольно заметным годовым спадом (-26,3%). За ним следует седан Solaris, а на 25 строку вернулся кроссовер Tucson (в последний раз попадал в ТОП-25 в январе), в последние несколько месяцев его «подменяла» другая модель бренда – Santa Fe, которая в июльском рейтинге отсутствует.

На фото: Kia Rio

Четвёртую строку среди брендов традиционно занимает Renault с результатом 11 223 шт. Бестселлер бренда – кроссовер Duster, недавно сменивший поколение – за прошедший месяц опустила на одну строчку вниз и теперь замыкает первую десятку ТОП-25 наиболее востребованных автомобилей в РФ. С 16-го на 13 место перебрался Logan, а Sandero подскочил с 20-го на 16-ое. Паркетник Kaptur тоже сумел улучшить результат на одну позицию и теперь находится на 23-ей. А вот Arkana в июле 2021-го не пробилась в рейтинг самых популярных моделей (в июне была на 22 строке).

Первую пятёрку на этот раз замыкает Skoda, которая несмотря на заметный годовой спад (-36%) сумела подвинуть Volkswagen. Результат Шкоды в июле – 7921 шт. Самая популярная модель бренда – Rapid – за месяц поднялась с 8 строки на 7-ую. Паркетник Karoq по сравнению с июнем потерял четыре позиции и теперь находится на 21-ой; кроме того, ТОП-25 в прошлом месяце покинул кроссовер Kodiaq (ранее был на 23 месте).

МестоМодельПродажи в июле 2021 года, шт.Разница по сравнению с июлем 2020 года, %Разница по сравнению с июлем 2019 года, %
1Lada Granta10 885-4,9+2,2
2Lada Vesta10 223+4,2+14,4
3Kia Rio5640-19,8-21,3
4Hyundai Creta5246-26,3-3,0
5Hyundai Solaris4592+12,7-1,9
6Lada Niva4555+28,8+9,3
7Skoda Rapid4311-18,2+43,0
8VW Polo4229-38,2-7,9
9Kia K53528+111,8+50,4
10Renault Duster3408+16,9+26,7
11Lada Largus3345-10,0-10,0
12Toyota Camry3105+4,9+7,6
13Renault Logan2972+3,6+8,0
14Toyota RAV42797-15,5-16,8
15VW Tiguan2302-31,0-18,4
16Renault Sandero2163-19,30
17Lada Xray2035+8,6-23,2
18Kia Sportage1900-49,3-46,7
19Kia Seltos1817+227,4-
20Nissan Qashqai1547-28,3-6,8
21Skoda Karoq1483-41,0-
22Mitsubishi Outlander1403+22,3-34,6
23Renault Kaptur1401-21,0-37,1
24Geely Coolray1387+200,2-
25Hyundai Tucson1372+6,9-16,4

Шестую строку в рейтинге марок занимает Toyota с результатом 7908 шт. Её бизнес-седан Camry расположился на 12 строке, поднявшись за месяц на строчку вверх. Несмотря на спад, также одной позицией выше оказался и кроссовер RAV4 – теперь на 14-ой.

Далее в списке марок располагается Volkswagen, его июльский показатель оказался равен 7171 шт. В прошлом месяце весьма заметен спад у бестселлера бренда – Polo («минус» составил более 38%). За месяц модель переехала на пару этажей ниже и теперь «обитает» на восьмой строке. А кроссовер Tiguan тоже с заметным годовым падением (-31%), спустился с 11-ой на 15 позицию в ТОП-25.

На фото: Geely Coolray

Кроме того, в первую десятку среди брендов вошли ГАЗ (4640 шт.), Nissan (3599 шт.) и Chery (3009 шт.). Отметим, в список наиболее продаваемых в РФ машин на этот раз вошёл Nissan Qashqai, несмотря на ощутимый годовой спад (-28,3%). Ещё в ТОП-25 вернулся Mitsubishi Outlander, но у него заметная годовая прибавка (+22,3%). А абсолютным новичком рейтинга стал паркетник китайского бренда – Geely Coolray, его результат за год вырос сразу втрое. Сама марка из Поднебесной занимает в июльском рейтинге 13 строчку с результатом 2502 шт.

Напомним, ранее АЕБ скорректировал прогноз, касающийся продаж новых автомобилей в 2021 году. В ассоциации считают, что в текущем году дилеры продадут около 1,756 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат окажется на 9,8% больше по сравнению с показателем предыдущего года. Изначально предполагалось, что годовой прирост составит всего 2,1%.

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