На первый взгляд, новый Дастер мы ждали неоправданно долго – без малого 4 года. В Европе модель появилась в 2017-м, а до России доехала только сейчас. Однако если вспомнить первое поколение, то там лаг был примерно такой же: в 2009-м Дастер запустили на европейских рынках и только в 2012-м – на российском. И всё-таки процесс доработки и приведения модели к требованиям, которые предъявляют российские реалии, занял несколько больше времени, чем ожидалось.

О причинах этой задержки мы можем только догадываться, однако, несомненно, на последнем этапе сказалась разразившаяся пандемия, всеобщий локдаун и закрытие границ. В результате стало невозможно ни пригласить для проведения тех или иных работ зарубежных специалистов, ни отправить за границы страны инженеров Renault Russia, чтобы провести эти работы на мощностях европейских техцентров.

Тем не менее можно с удовлетворением подвести итог: огромный объем работ завершен, и московский завод Renault Russia начинает серийное производство второго поколения кроссовера, ставшего бестселлером и задавшего стандарты в своем сегменте.

Про дизайн

Перед разработчиками внешнего дизайна из Renault Technocentre и Renault Technologie Roumanie стояла конкретная задача: образ нового автомобиля должен был быть максимально похожим на старый, то есть автомобиль должен восприниматься именно как Duster. Исходя из этого дизайнеры сохранили и форм-фактор, и основные пропорции. Однако автомобиль однозначно стал современнее: головная светотехника хоть и осталась галогеновой, но обрела светодиодные дневные ходовые огни, появились LED-элементы и в задних фонарях.

В компании подчеркивают, что платформа претерпела серьезные изменения, и даже говорят о «новом поколении модульной SUV-платформы», таком же, на котором построена Arkana. Платформа действительно получила новый передний модуль с электроусилителем руля вместо ГУР, а колесная база выросла (правда, всего на 3 мм, и только в случае полноприводных версий). Система полного привода, тормозная система и архитектура подвесок остались точно такими же. И в любом случае, если сравнивать платформы нового и старого Дастера, то более половины деталей тут уже новые.

А вот кузов нового Duster, по словам представителей марки, несмотря на все внешнее сходство со старым, обновился на 100%, включая и силовую структуру, и внешние панели. Это подтверждает и увеличенный угол наклона передних стоек, и несколько поменявшееся соотношение высоты остекления и высоты боковины.

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При этом конструкторы постарались сохранить все достоинства первого поколения, прежде всего – связанные с проходимостью. Поэтому автомобиль сохранил очень большой (для класса) дорожный просвет, равный 210 мм, отличные показатели геометрической проходимости (угол въезда – 31 градус, угол съезда – 33 градуса). Кроме того, все автомобили российского производства получили стальную защиту двигателя и топливных магистралей. И ряд небольших усовершенствований. Например, нижняя накладка на бамперы Duster первого поколения была выполнена из окрашенной черной пластмассы, а сейчас она окрашена в массе, так что владельцы могут не опасаться царапин, полученных при контакте с грунтом: даже глубокую царапину можно выправить, просто нагрев деталь феном.

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Про технику

«Наш» новый Duster принципиально отличается от «не нашего» линейкой доступных двигателей. Старый Дастер имел такую линейку двигателей и трансмиссий: 1,6 2WD МКП5, 1,6 4WD МКП6 (с первой короткой), 2,0 4WD МКП6 (с первой короткой), 2,0 4WD АКП4 плюс 1,5d 4WD МКП6. В Европе ставка сделана на турбомоторы объемом 1,0 и 1,2 литра, а также на 1,5-литровый дизель. Специфика российского рынка внесла в эту линейку серьезные коррективы.

Что касается 1,6-литрового мотора H4M, то он остается в линейке – им будут оснащать как полноприводные, так и переднеприводные версии, причем на полноприводных версиях будет стоять модернизированный вариант с измененной геометрией впускного тракта и модифицированными форсунками. В пару к нему предусмотрена только механическая 6-ступенчатая коробка.

Также в линейке появляется новый для модели 1,3-литровый турбомотор ТСe-150 (он же H5H) мощностью 150 л.с., способный выдать 250 нм крутящего момента. Это тот же мотор, что используется и на моделях Arkana и Kaptur, где он работает исключительно в паре CVT, как с передним, так и полным приводом. В случае с Duster переднего привода с этим мотором не будет, предусмотрена лишь версия с CVT и полным приводом.

Специально для модели Duster вариатор Jatco JF016E получил специальную настройку: если в системе полного привода включен режим LOCK, то гидротрансформатор вариатора не будет блокироваться до скорости 45 км/час. Тут стоит напомнить, что и в случае с Arkana, и в случае с Kaptur гидротрансформатор блокируется на скорости 12 км/час. Изменения внесли для того, чтобы машина не боялась движения в сложных условиях, и можно было ползать с пробуксовкой сколько угодно. Кроме того, Duster станет первой моделью в гамме Renault, у которой этот мотор появляется с ручной трансмиссией, то есть будет версия ТСe-150 4WD МКП6 (с короткой первой передачей).

И, наконец, пара неожиданных сюрпризов! Обсуждая перспективы появления в России второго поколения Duster, большинство экспертов высказывали уверенность, что двухлитровый атмосферник F4R отправится в небытие вместе с четырехступенчатым автоматом DP8. Но двухлитровый мотор остается в линейке, правда, только в паре с 6-ступенчатой механикой. Сделано это по просьбам армии фанатов двухлитрового атмосферника, чтобы они могли обновить свою машину, но остаться при этом со старым и знакомым мотором. Те же, кто хочет идти вперед и получить больше тяги при существенно меньшем расходе топлива, могут выбрать турбомотор. Комплектации будут ровно те же самые. А вот версия с двухлитровым мотором и автоматом уходит, и из вариантов с двумя педалями в линейке Duster будет только версия с CVT с и турбомотором.

Кроме того, остается в линейке и дизель K9K, перспективы которого выглядели несколько сомнительно. Однако последние три года доля продаж Duster с этим двигателем постоянно росла и достигла 20%, так что дизель решено было не убирать. Он будет агрегатироваться все с той же шестиступенчатой механикой, поскольку, по словам инженеров Renault, сочетание дизеля и CVT не получается компоновочно. И в любом случае ставка делается именно на полноприводные версии, на которые пришелся 91% продаж Duster первого поколения. Не менее важно отметить, что все бензиновые моторы в линейке Duster, включая турбомотор TCe-150, адаптированы под работу на 92-м бензине.

Про интерьер

И, конечно же, самые радикальные изменения претерпел интерьер автомобиля. Множество его элементов перекочевали с модели Arkana: руль, панель приборов, медиасистема EasyLink с 8-дюймовым тачскрином, климатическая установка. Рулевая колонка, наконец, получила регулировку не только по углу, но и по вылету, появился регулируемый поясной подпор, длина подушки увеличилась на 20 мм, а диапазон вертикального перемещения водительского сиденья вырос с 40 до 60 мм. Появился регулируемый бокс-подлокотник, улучшилось качество отделочных материалов. Это, конечно, не превратило Duster в Bentayga или Cayenne, но, вне всякого сомнения, вывело комфорт в салоне на новый уровень. И здесь тоже можно найти массу принципиальных отличий от европейской модели. Например, Duster для Европы не оснащается подогревом лобового стекла, руля и заднего ряда сидений.

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Про пассивную безопасность

При подготовке к запуску в серию нового автомобиля Renault Russia уделила самое серьезное внимание вопросам безопасности. Помимо стандартных сертификационных краш-тестов (фронтальный удар на скорости 56 км/ч с 50-процентным перекрытием и боковой удар со сминаемым барьером), в Renault провели и тест по методике ODB65/ARCAP, где испытание проводится с перекрытием 40%, более нагруженном и более критичном для автомобиля, и на скорости 65 км/час. Тест сознательно проводился на самом уязвимом варианте автомобиля, с самым тяжелым и объемным сочетанием двигателя и коробки, занимающем большой объем в подкапотном пространстве. При ударе именно такое сочетание способно к максимальному смещению и воздействию на конструкцию. Результаты теста показали, что ни водитель, ни пассажир не получили бы при таком ударе никаких серьезных травм, а проверка силового каркаса выявила отсутствие повреждений стойки А и порогов. Тут стоит учесть, что системы начисления баллов при фронтальном ударе в сериях ODB65/ARCAP и EuroNCAP идентичны, однако финальный рейтинг в звездах у данных серий разный: по методике ODB65 звезды не присуждаются, в рейтинге ARCAP учитывается результат только фронтального удара, а в рейтинге EuroNCAP – как фронтального удара, так и других испытаний и критериев. Так что напрямую сравнивать показатели рейтингов, полученных по отечественной и европейской системе, довольно сложно. Но новый Renault Duster – автомобиль российского производства, а ARCAP – единственная в России независимая серия краш-тестов. Поэтому четыре звезды, заработанные именно по этой методике, подтверждают достаточно высокий уровень безопасности автомобиля.

Вообще, при подготовке к запуску нового Renault Duster была проделана огромная работа. Так, более 25 недель было посвящено изучению шумов и вибраций, устранению проблем и повышению акустического комфорта. Я, например, не знал, что российские эксперты в области шумов и вибраций считаются одними из лучших в мире, и именно эти эксперты консультируют все подразделения группы Renault и альянса в других странах.

Про испытания

Еще большее внимание было уделено вопросам выносливости и надежности. В программе испытаний участвовало 20 автомобилей, каждый из которых проехал от 20 до 50 тысяч километров в самых разных условиях. Эти натурные испытания дополнили испытания на стендах, позволяющие относительно быстро «состарить» кузов и убедиться, что при этом в его структуре не происходит никаких критических изменений. Схема этих испытаний такова: сначала автомобиль с аппаратурой, записывающей все перемещения подвески и все воздействия на кузов, отправляется по некоему типовому маршруту – скажем, по дороге, которой владелец автомобиля может ездить на рыбалку. Далее эта запись трансформируется в программу стенда, и имитация проезда по этой дороге повторяется множество раз, будто в течении 10 лет интенсивного использования машины. В итоге выявляются слабые места, отрыв сварочных точек или треснувшие кронштейны. Все недочеты устраняются, в конструкцию вносятся изменения, и цикл повторяется.

Например, в автомобиле есть абсорбер, уловитель паров бензина. Это достаточно большая деталь, которая крепится на кронштейне. К концу испытаний, что эквивалентно восьмому году эксплуатации, на нем появилась небольшая трещина. Конструкторам пришлось изменить форму и увеличить толщину этой детали, чтобы в будущем избежать такого рода проблем.

Сколько он будет стоить?

Реальные продажи нового Renault Duster должны начаться в самое ближайшее время. Уже в конце февраля будут объявлены рекомендованные цены и доступные комплектации, причем начнутся продажи именно с онлайн-заказов. Коммерческий директор Renault Russia Филипп Тьер уверен в самом светлом рыночном будущем новинки и совершенно не опасается «каннибализации» или внутренней конкуренции с другими моделями Renault сегмента SUV. По его словам, каждая из трех моделей (Duster, Kaptur и Arkana) ориентированы на собственную и достаточно уникальную аудиторию. Это подтверждает целый ряд фактов: например, 91% продаж Duster пришелся на версии 4x4, а в случае с Kaptur полноприводные варианты выбрали не более 20% покупателей. Кроме того, 85% покупателей Duster предпочли автомобили с механической коробкой, в то время как доля купленных Kaptur с АКП составила 75%. В компании считают, что эти пропорции останутся и в случае с новым Duster.

В компании надеются, что автомобиль останется одним из лидеров сегмента, причем покупать его будут не только физические лица, но и корпоративные клиенты. Этому должны поспособствовать и поставки в страны СНГ, прежде всего – в Казахстан и Беларусь, которые начнутся во II квартале этого года. Автомобиль должен сохранить свою популярность и в какой-то мере повторить успех первого поколения, главным образом, благодаря уникальному для сегмента диапазону доступных вариантов. Должен этому способствовать и очень высокий уровень локализации, такой же, как у первого поколения Duster. Остается дождаться официального объявления цен и комплектаций…