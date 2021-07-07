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  • ТОП бестселлеров РФ в июне: Creta пробилась в тройку лидеров, а Qashqai снова покинул список

ТОП бестселлеров РФ в июне: Creta пробилась в тройку лидеров, а Qashqai снова покинул список

07.07.2021 32 0 0

На российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам первой половины текущего года был отмечен ощутимый прирост: дилеры продали почти на 37% больше машин, чем в январе-июне «ковидного» 2020-го.

 

Судя по новому отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне всё также сохраняется позитивная динамика, хотя она и не так высока, как в предыдущие два месяца. Клиенты в России в прошлом месяце купили в общей сложности 157 808 новых автомобилей: этот результат на 28,7% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат подрос на 35 186 машин (АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Значительная прибавка объясняется низкой базой – дело в том, что в июне прошлого года продажи новых машин оставались сравнительно низкими из-за последствий пандемии коронавируса. Если же сравнить результаты июня 2021 года с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то прирост составит 4,4% (тогда было продано 151 180 новых авто).

На фото: Lada Xray и Vesta

В свою очередь за первое полугодие 2021-го автодилеры в РФ реализовали 870 749 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 36,9% больше, чем в январе-июне прошлого года (количественный прирост составил 234 790 машин). Если сравнить с аналогичным периодом 2019 года, то прирост окажется равен 5,1% (тогда в стране было реализовано 828 750 экземпляров).

МестоМаркаПродажи в июне 2021 года, шт.Разница (к июню 2020 года), %
1Lada40 096+43
2Hyundai19 204+44
3Kia18 801+11
4Renault13 265+24
5Volkswagen10 220+35
6Skoda10 063+38
7Toyota7541+2
8ГАЗ4637+23
9Nissan4100-11
10Haval3509+143

В верхней части списка самых популярных автомобильных брендов в России в июне есть несколько изменений по сравнению с маем. Возглавляет список по-прежнему отечественная Lada, которая, напомним, в дальнейшем намерена выйти в более «дорогой» сегмент. Сейчас её самой продаваемой моделью остаётся «бюджетник» Granta, а на втором месте (в том числе и в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ) находится Vesta. Внедорожник Niva (Lada 4x4 теперь называется Niva Legend, а бывшая «Шнива» – Niva Travel) за прошлый месяц потерял пару позиций и сейчас занимает седьмую строку. Пассажирская версия Largus тоже потеряла два места и в июне замыкает первую десятку. Кроме того, в список вошёл фургон модели (на 25 строчку). В свою очередь Xray сумел подняться «на этаж» выше и теперь находится на 14 месте.

МестоМаркаПродажи в I половине 2021 года, штРазница (к I половине 2020 года), %
1Lada200 219+51
2Kia108 344+33
3Hyundai91 070+43
4Renault70 068+36
5Skoda52 791+54
6VW50 761+33
7Toyota46 655+12
8Nissan25 335-2
9Mercedes-Benz23 807+47
10ГАЗ23 802+20

Следующий востребованный бренд – Hyundai, который сумел сместить Kia на третью строчку. Драйвером роста для Hyundai стали несколько моделей. Так, продажи заметно сумел нарастить компактный кроссовер Creta, который теперь замыкает первую тройку в рейтинге моделей, отправив Rio ниже по списку (в мае паркетник был на шестой строке). Судя по всему, продажи модели первого поколения подстегнул скорый выход на рынок «второй» Креты (он намечен на конец июля). Помог бренду улучшить показатели и Solaris: хоть он и остался на прежнем четвёртом месте, годовой прирост у седана весьма заметный. А вот кроссовер Santa Fe за месяц потерял пару мест и теперь располагается на 18-ом.

На фото: Kia K5

Несмотря на низкую базу (речь о том, что продажи в июне прошлого года на нашем рынке были невысокими), несколько моделей Kia показали отрицательную динамику. В их числе оказался бестселлер Rio, за прошлый месяц съехавший с третьего места на пятое; а также кроссовер Sportage, оказавшийся на строчку ниже (на 21-ую). «Плюс» демонстрируют бизнес-седан Kia K5 (до смены поколения модель называлась Optima), поднявшийся «на этаж выше», и компактный кроссовер Seltos, который за месяц переместился с 23-го на 19 место.

На четвёртом месте в рейтинге самых продаваемых марок располагается французский бренд Renault. Его бестселлером остаётся Duster, недавно сменивший поколение. Модель поднялась на строчку выше по сравнению с результатами мая. Несколько позиций за прошлый месяц потеряли Logan, Sandero и Kaptur (теперь на 16, 20 и 24 соответственно). А вот Arkana сумела улучшить свой результат на два пункта и теперь занимает 22 место.

МестоМодельПродажи в июне 2021 года, шт.Разница (к июню 2020 года), %Разница (к июню 2019 года), % 
1Lada Granta14 133+23,1+21,7
2Lada Vesta11 932+41,3+33,4
3Hyundai Creta7315+14,0+22,8
4Hyundai Solaris7206+89,1+19,6
5Kia Rio6434-18,3-22,3
6VW Polo6080+21,8+12,3
7Lada Niva5399+27,6+40,3
8Skoda Rapid4922+221,1+84,6
9Renault Duster4875+90,7+37,4
10Lada Largus3982+18,0-9,1
11VW Tiguan3563+65,6+10,2
12Kia K53343+129,8+52,6
13Toyota Camry3294+58,1+9,7
14Lada Xray2698+52,3+5,1
15Toyota RAV42662+1,0+1,9
16Renault Logan2548+15,4-14,9
17Skoda Karoq2426+39,7-
18Hyundai Santa Fe2213+152,6+123,8
19Kia Seltos2100+48,4-
20Renault Sandero2068-16,1-16,1
21Kia Sportage1971-6,3-16,7
22Renault Arkana1889+17,4-
23Skoda Kodiaq1856+24,0-7,0
24Renault Kaptur1757-2,6-33,7
25Lada Largus (фургон)1700+108,1+112,8

Замыкает первую пятёрку брендов Volkswagen: его самым продаваемым автомобилем остаётся лифтбек Polo, который сменил седьмую строчку на шестую. По тому же принципу действовал и кроссовер Tiguan, сменивший 12 позицию на 11-ую.

Сразу следом располагается Skoda (кстати, эта чешская марка принадлежит немецкому концерну VW). Поднявшийся на строчку вверх (на восьмую) Rapid по-прежнему остаётся бестселлером Шкоды. У этой модели наиболее заметный процентный прирост из ТОП-25. Кроме того, в список входят переехавший с 19-го на 17 место компактный SUV Karoq, а также опустившийся на этаж ниже Kodiaq (теперь на 23-ем).

На седьмой строке в списке популярных марок находится Toyota. Её бизнес-седан Camry расположился на 13 строке (в мае был на 11-ой), а кроссовер RAV4 наоборот за прошлый месяц поднялся – с 18 места на 15-ое.

МестоМодельПродажи в I половине 2021 года, шт.Разница (к I половине 2020 года), %Разница (к I половине 2019 года, %
1Lada Granta71 208+42,6+11,3
2Lada Vesta57 031+33,8+2,2
3Kia Rio44 750+23,7-5,7
4Hyundai Creta38 800+31,3+12,0
5Hyundai Solaris33 541+81,9+9,2
6Lada Niva30 108+54,9+17,6
7VW Polo28 527+33,7+2,6
8Skoda Rapid23 309+166,8+37,3
9Lada Largus21 053+35,6+1,9
10Renault Duster19 715+63,1+5,4
11Toyota RAV419 103+19,0+43,9
12VW Tiguan18 938+40,8+16,2
13Renault Logan16 826+38,3+2,6
14Kia K515 276+104,7+26,6
15Toyota Camry14 916+31,2-8,6
16Kia Sportage14 422+32,7- 7,5
17Lada Xray13 882+60,5+1,1
18Renault Sandero13 565+24,1-8,9
19Skoda Karoq11 347+128,2-
20Skoda Kodiaq11 251+28,9+6,2
21Renault Kaptur10 147+18,9-1,8
22Nissan Qashqai9654-6,1-14,3
23Kia Seltos9613+139,7-
24Mazda CX-59610+8,6+4,1
25Renault Arkana9354+29,3-

Отметим, в первую десятку среди брендов также входят ГАЗ, Nissan и Haval. У Ниссана дела пока идут не очень: несмотря на всеобщую позитивную динамику, он единственный в первой десятке с «минусом». Кстати, паркетник Qashqai в июне покинул ТОП-25: в мае он занимал 25 место.

В АЕБ скорректировали свой прогноз на 2021 год. В ассоциации считают, что в текущем году дилеры сумеют продать примерно 1,756 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 9,8% больше по сравнению с показателем предыдущего года. Напомним, ранее предполагалось, что годовой прирост составит всего 2,1%.

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