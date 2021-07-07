ТОП бестселлеров РФ в июне: Creta пробилась в тройку лидеров, а Qashqai снова покинул список

На российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам первой половины текущего года был отмечен ощутимый прирост: дилеры продали почти на 37% больше машин, чем в январе-июне «ковидного» 2020-го.

Судя по новому отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне всё также сохраняется позитивная динамика, хотя она и не так высока, как в предыдущие два месяца. Клиенты в России в прошлом месяце купили в общей сложности 157 808 новых автомобилей: этот результат на 28,7% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат подрос на 35 186 машин (АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Значительная прибавка объясняется низкой базой – дело в том, что в июне прошлого года продажи новых машин оставались сравнительно низкими из-за последствий пандемии коронавируса. Если же сравнить результаты июня 2021 года с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то прирост составит 4,4% (тогда было продано 151 180 новых авто).



На фото: Lada Xray и Vesta

В свою очередь за первое полугодие 2021-го автодилеры в РФ реализовали 870 749 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 36,9% больше, чем в январе-июне прошлого года (количественный прирост составил 234 790 машин). Если сравнить с аналогичным периодом 2019 года, то прирост окажется равен 5,1% (тогда в стране было реализовано 828 750 экземпляров).



Место Марка Продажи в июне 2021 года, шт. Разница (к июню 2020 года), % 1 Lada 40 096 +43 2 Hyundai 19 204 +44 3 Kia 18 801 +11 4 Renault 13 265 +24 5 Volkswagen 10 220 +35 6 Skoda 10 063 +38 7 Toyota 7541 +2 8 ГАЗ 4637 +23 9 Nissan 4100 -11 10 Haval 3509 +143

В верхней части списка самых популярных автомобильных брендов в России в июне есть несколько изменений по сравнению с маем. Возглавляет список по-прежнему отечественная Lada, которая, напомним, в дальнейшем намерена выйти в более «дорогой» сегмент. Сейчас её самой продаваемой моделью остаётся «бюджетник» Granta, а на втором месте (в том числе и в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ) находится Vesta. Внедорожник Niva (Lada 4x4 теперь называется Niva Legend, а бывшая «Шнива» – Niva Travel) за прошлый месяц потерял пару позиций и сейчас занимает седьмую строку. Пассажирская версия Largus тоже потеряла два места и в июне замыкает первую десятку. Кроме того, в список вошёл фургон модели (на 25 строчку). В свою очередь Xray сумел подняться «на этаж» выше и теперь находится на 14 месте.



Место Марка Продажи в I половине 2021 года, шт Разница (к I половине 2020 года), % 1 Lada 200 219 +51 2 Kia 108 344 +33 3 Hyundai 91 070 +43 4 Renault 70 068 +36 5 Skoda 52 791 +54 6 VW 50 761 +33 7 Toyota 46 655 +12 8 Nissan 25 335 -2 9 Mercedes-Benz 23 807 +47 10 ГАЗ 23 802 +20

Следующий востребованный бренд – Hyundai, который сумел сместить Kia на третью строчку. Драйвером роста для Hyundai стали несколько моделей. Так, продажи заметно сумел нарастить компактный кроссовер Creta, который теперь замыкает первую тройку в рейтинге моделей, отправив Rio ниже по списку (в мае паркетник был на шестой строке). Судя по всему, продажи модели первого поколения подстегнул скорый выход на рынок «второй» Креты (он намечен на конец июля). Помог бренду улучшить показатели и Solaris: хоть он и остался на прежнем четвёртом месте, годовой прирост у седана весьма заметный. А вот кроссовер Santa Fe за месяц потерял пару мест и теперь располагается на 18-ом.



На фото: Kia K5

Несмотря на низкую базу (речь о том, что продажи в июне прошлого года на нашем рынке были невысокими), несколько моделей Kia показали отрицательную динамику. В их числе оказался бестселлер Rio, за прошлый месяц съехавший с третьего места на пятое; а также кроссовер Sportage, оказавшийся на строчку ниже (на 21-ую). «Плюс» демонстрируют бизнес-седан Kia K5 (до смены поколения модель называлась Optima), поднявшийся «на этаж выше», и компактный кроссовер Seltos, который за месяц переместился с 23-го на 19 место.

На четвёртом месте в рейтинге самых продаваемых марок располагается французский бренд Renault. Его бестселлером остаётся Duster, недавно сменивший поколение. Модель поднялась на строчку выше по сравнению с результатами мая. Несколько позиций за прошлый месяц потеряли Logan, Sandero и Kaptur (теперь на 16, 20 и 24 соответственно). А вот Arkana сумела улучшить свой результат на два пункта и теперь занимает 22 место.

Место Модель Продажи в июне 2021 года, шт. Разница (к июню 2020 года), % Разница (к июню 2019 года), % 1 Lada Granta 14 133 +23,1 +21,7 2 Lada Vesta 11 932 +41,3 +33,4 3 Hyundai Creta 7315 +14,0 +22,8 4 Hyundai Solaris 7206 +89,1 +19,6 5 Kia Rio 6434 -18,3 -22,3 6 VW Polo 6080 +21,8 +12,3 7 Lada Niva 5399 +27,6 +40,3 8 Skoda Rapid 4922 +221,1 +84,6 9 Renault Duster 4875 +90,7 +37,4 10 Lada Largus 3982 +18,0 -9,1 11 VW Tiguan 3563 +65,6 +10,2 12 Kia K5 3343 +129,8 +52,6 13 Toyota Camry 3294 +58,1 +9,7 14 Lada Xray 2698 +52,3 +5,1 15 Toyota RAV4 2662 +1,0 +1,9 16 Renault Logan 2548 +15,4 -14,9 17 Skoda Karoq 2426 +39,7 - 18 Hyundai Santa Fe 2213 +152,6 +123,8 19 Kia Seltos 2100 +48,4 - 20 Renault Sandero 2068 -16,1 -16,1 21 Kia Sportage 1971 -6,3 -16,7 22 Renault Arkana 1889 +17,4 - 23 Skoda Kodiaq 1856 +24,0 -7,0 24 Renault Kaptur 1757 -2,6 -33,7 25 Lada Largus (фургон) 1700 +108,1 +112,8

Замыкает первую пятёрку брендов Volkswagen: его самым продаваемым автомобилем остаётся лифтбек Polo, который сменил седьмую строчку на шестую. По тому же принципу действовал и кроссовер Tiguan, сменивший 12 позицию на 11-ую.

Сразу следом располагается Skoda (кстати, эта чешская марка принадлежит немецкому концерну VW). Поднявшийся на строчку вверх (на восьмую) Rapid по-прежнему остаётся бестселлером Шкоды. У этой модели наиболее заметный процентный прирост из ТОП-25. Кроме того, в список входят переехавший с 19-го на 17 место компактный SUV Karoq, а также опустившийся на этаж ниже Kodiaq (теперь на 23-ем).



На седьмой строке в списке популярных марок находится Toyota. Её бизнес-седан Camry расположился на 13 строке (в мае был на 11-ой), а кроссовер RAV4 наоборот за прошлый месяц поднялся – с 18 места на 15-ое.



Место Модель Продажи в I половине 2021 года, шт. Разница (к I половине 2020 года), % Разница (к I половине 2019 года, % 1 Lada Granta 71 208 +42,6 +11,3 2 Lada Vesta 57 031 +33,8 +2,2 3 Kia Rio 44 750 +23,7 -5,7 4 Hyundai Creta 38 800 +31,3 +12,0 5 Hyundai Solaris 33 541 +81,9 +9,2 6 Lada Niva 30 108 +54,9 +17,6 7 VW Polo 28 527 +33,7 +2,6 8 Skoda Rapid 23 309 +166,8 +37,3 9 Lada Largus 21 053 +35,6 +1,9 10 Renault Duster 19 715 +63,1 +5,4 11 Toyota RAV4 19 103 +19,0 +43,9 12 VW Tiguan 18 938 +40,8 +16,2 13 Renault Logan 16 826 +38,3 +2,6 14 Kia K5 15 276 +104,7 +26,6 15 Toyota Camry 14 916 +31,2 -8,6 16 Kia Sportage 14 422 +32,7 - 7,5 17 Lada Xray 13 882 +60,5 +1,1 18 Renault Sandero 13 565 +24,1 -8,9 19 Skoda Karoq 11 347 +128,2 - 20 Skoda Kodiaq 11 251 +28,9 +6,2 21 Renault Kaptur 10 147 +18,9 -1,8 22 Nissan Qashqai 9654 -6,1 -14,3 23 Kia Seltos 9613 +139,7 - 24 Mazda CX-5 9610 +8,6 +4,1 25 Renault Arkana 9354 +29,3 -

Отметим, в первую десятку среди брендов также входят ГАЗ, Nissan и Haval. У Ниссана дела пока идут не очень: несмотря на всеобщую позитивную динамику, он единственный в первой десятке с «минусом». Кстати, паркетник Qashqai в июне покинул ТОП-25: в мае он занимал 25 место.

В АЕБ скорректировали свой прогноз на 2021 год. В ассоциации считают, что в текущем году дилеры сумеют продать примерно 1,756 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 9,8% больше по сравнению с показателем предыдущего года. Напомним, ранее предполагалось, что годовой прирост составит всего 2,1%.

