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  • ТОП бестселлеров РФ: в список вернулись Seltos и Qashqai, а Creta потеряла лидерство среди SUV

ТОП бестселлеров РФ: в список вернулись Seltos и Qashqai, а Creta потеряла лидерство среди SUV

04.06.2021 221 0 0

По итогам первых пяти месяцев 2021-го на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей зафиксирован значительный прирост: клиенты купили на 38,7% больше машин, чем в январе-мае прошлого года.

 

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), май 2021 года продолжил «сверхпозитивную» тенденцию, заданную в предыдущем месяце. Так, в РФ в мае было продано в общей сложности 147 378 новых автомобилей: этот результат на 133,8% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат увеличился на 84 345 машин (напомним, при составлении отчёта АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Как и ранее, солидный прирост объясняется низкой базой – дело в том, что в мае прошлого года продолжали действовать ограничительные меры, призванные не допустить массового распространения коронавируса (продажи новых авто оставались низкими). Если же сравнить результаты мая 2021 года с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то прибавка будет менее ощутимой – 7,1% (тогда дилеры реализовали 137 624 машины).

На фото: Lada Niva Travel

По итогам первых пяти месяцев 2021-го на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей было продано в общей сложности 663 312 единиц, это говорит о приросте на 38,7% по сравнению с январём-маем прошлого года. Если же сравнивать с аналогичным периодом 2019-го, то можно отметить спад на 2,1%. Традиционно напомним, что в актуальной ежемесячной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал.

Во главе списка самых популярных в России марок по итогам мая всё тот же лидер – отечественная Lada. В прошлом месяце её показатель оказался равен 38 284 шт., из них на лидера ТОП-25 наиболее продаваемых автомобилей – Granta – пришлось 12 829 единиц. На втором месте рейтинга по-прежнему остаётся Vesta с показателем 10 050 экземпляров. Теперь на пятой строке списка моделей располагается Niva (напомним, результаты версий с прибавкой Legend и бывшей «Шнивы», которая сейчас продаётся под именем Niva Travel, теперь плюсуются). Показатель Нивы – 6 169 шт.

МестоМаркаПродажи в мае 2021 года, шт.Продажи в мае 2020 года, шт.Разница, %Продажи в мае 2019 года, шт.Разница, %
1Lada38 28415 580+14628 739+33,2
2Kia18 8188008+13519 461-3,3
3Hyundai16 2616477+15114 891+9,2
4Renault12 4825640+12110 595+17,8
5Skoda95612893+2306982+36,9
6Volkswagen91153621+1528704+4,7
7Toyota73494486+647880-6,7
8ГАЗ43812719+614309+1,7
9Nissan38272214+734076-6,1
10Haval3167747+324712+344,8

Отметим, этот автомобиль Лады не только остался в первой пятёрке, но и вытеснил с места лидера рейтинга самых востребованных SUV лидировавшую в течение долгого времени Крету: паркетнику Hyundai в мае пришлось довольствоваться шестой строчкой, хотя в апреле он занимал четвёртую (напомним, модель совсем скоро сменит поколение). Вернёмся к Lada: Ларгусу за месяц удалось подняться с 12 строки на восьмую, а Xray – с 17-ой на 15-ую. Кстати, у всех моделей бренда зафиксирован прирост в том числе и по отношению к 2019 году.

На второй строке списка брендов в РФ по-прежнему Kia с показателем 18 818 машин. Её бестселлером остаётся Rio, замыкающий тройку лидеров в ТОП-25. Если за прошлый год у автомобиля солидный «плюс», то по отношению к маю 2019-го продажи упали более, чем на 20%. Также в список на 13 место попал бизнес-седан K5 (до последней смены генерации автомобиль на нашем рынке назвался Optima), с апреля он поднялся на строчку вверх. А кроссовер Sportage, который в относительно в скором времени тоже поменяет поколение, скатился на пять позиций вниз – с 15-ой на 20-ую. Его «минус» по отношению к маю 2019 года составил более 27%. Ну, а на 23 строку рейтинга вернулся паркетник Seltos, который не появлялся в списке с января текущего года.

Тройку лидеров среди марок в мае по-прежнему замыкает Hyundai с результатом 16 261 шт. Самой продаваемой моделью на этот раз оказался Solaris: седан за месяц поднялся с седьмого места на четвёртое. Сразу с 22-ой на 16 строку перепрыгнул кроссовер Santa Fe, у которого прирост даже по отношению к 2019 году солидный – 141,5%.

На фото: Renault Duster

На четвёртом месте списка наиболее востребованных брендов располагается Renault с показателем 12 482 шт. Её бестселлер – кроссовер Duster – за месяц остался на своей позиции: замыкает первую десятку (модель недавно сменила поколение). На 14-ое с 11 место переместился Logan, а Sandero за прошлый месяц поднялся на строчку вверх (теперь на 17-ой). Паркетник Kaptur своё 21 место так и не изменил, а вот Arkana оказалась на строчку ниже (сейчас на 24-ой).

Следом в списке марок располагается Skoda, её результат – 9561 шт. Самая продаваемая модель по-прежнему Rapid, за месяц лифтбек переехал на этаж ниже: с восьмого на девятый. На строчке выше (на 19-ой) теперь располагается кроссовер Karoq, а Kodiaq наоборот переместился ниже в ТОП-25 – теперь он не на 19 месте, а на 22-ом.

Далее в рейтинге марок находится Volkswagen с показателем 9115 машин, проданных в РФ в мае. Бестселлер немецкого бренда всё тот же – Polo. С апреля он потерял одну строчку и сейчас находится на седьмой. Кроссовер Tiguan тоже переместился ниже – с девятой на 12 позицию в рейтинге моделей.

МестоМодельПродажи в мае 2021 года, шт.Продажи в мае 2020 года, шт.Разница, %Продажи в мае 2019 года, шт.Разница, %
1Lada Granta12 8295726+124,011 095+15,6
2Lada Vesta10 0504475+124,68818+14,0
3Kia Rio66823655+82,88365-20,1
4Hyundai Solaris62321924+223,95296+17,7
5Lada Niva61692747+124,63835+60,9
6Hyundai Creta57173243+76,35781-1,1
7VW Polo51022158+136,64929+3,5
8Lada Largus48641981+145,53204+51,8
9Skoga Rapid4469227+1868,73088+44,7
10Renault Duster37841470+157,43278+15,4
11Toyota Camry33631103+204,92454+37,0
12VW Tiguan31231199+160,52915+7,1
13Kia K53090697+343,32009+53,8
14Renault Logan29051396+108,12305+26,0
15Lada Xray26361094+141,02427+8,6
16Hyundai Santa Fe2265416+444,8938+141,5
17Renault Sandero22571256+79,72588-12,8
18Toyota RAV422521226+83,72519-10,6
19Skoda Karoq2205579+280,8--
20Kia Sportage2084745+179,72860-27,1
21Renault Kaptur1785815+119,02190-18,5
22Skoda Kodiaq1785678+163,31907-6,4
23Kia Seltos1733809+114,2--
24Renault Arkana1678666+152,0--
25Nissan Qashqai1532792+93,41664-6,8

На седьмом месте среди самых популярных брендов – Toyota с показателем 7349 машин. Наиболее продаваемой моделью японской марки является бизнес-седан Camry. Он, кстати, сумел нарастить продажи (на 37%) и по отношению к маю 2019-го, а также за месяц поднялся на пару позиций вверх (сейчас на 11-ой). Кроссоверу RAV4 повезло меньше: он, напротив, спустился на пару строк вниз (теперь на 18-ой), а по отношению к маю 2019-го спад составил около 10%.

В первую десятку среди брендов входят также отечественная марка ГАЗ, японская – Nissan, а также китайская Haval. Отметим, в рейтинг моделей в этом месяце вернулся кроссовер Qashqai, на 25 строчку. До этого модель была в списке в марте текущего года. Из ТОП-25 в мае (по сравнению) с апрелем 2021-го выпали Mazda CX-5 (кроссовер был на 25 позиции) и Mitsubishi Outlander (на 24-ой).

В АЕБ считают, что в июне пока сохранится текущая ситуация с большими «плюсами», но после июля показатели динамики продаж станут более реалистичными (при сравнении с прошлым годом). Предполагается, что в летние месяцы на результаты повлияют последствия сокращения предложения из-за нехватки электронных компонентов во всем мире. Так что, вероятно объём продаж у большинства производителей снизится по сравнению с текущим высоким спросом. Обновлённый прогноз АЕБ на 2021 год появится в следующем отчёте.

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