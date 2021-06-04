ТОП бестселлеров РФ: в список вернулись Seltos и Qashqai, а Creta потеряла лидерство среди SUV

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), май 2021 года продолжил «сверхпозитивную» тенденцию, заданную в предыдущем месяце. Так, в РФ в мае было продано в общей сложности 147 378 новых автомобилей: этот результат на 133,8% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат увеличился на 84 345 машин (напомним, при составлении отчёта АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Как и ранее, солидный прирост объясняется низкой базой – дело в том, что в мае прошлого года продолжали действовать ограничительные меры, призванные не допустить массового распространения коронавируса (продажи новых авто оставались низкими). Если же сравнить результаты мая 2021 года с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то прибавка будет менее ощутимой – 7,1% (тогда дилеры реализовали 137 624 машины).
По итогам первых пяти месяцев 2021-го на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей было продано в общей сложности 663 312 единиц, это говорит о приросте на 38,7% по сравнению с январём-маем прошлого года. Если же сравнивать с аналогичным периодом 2019-го, то можно отметить спад на 2,1%. Традиционно напомним, что в актуальной ежемесячной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал.
Во главе списка самых популярных в России марок по итогам мая всё тот же лидер – отечественная Lada. В прошлом месяце её показатель оказался равен 38 284 шт., из них на лидера ТОП-25 наиболее продаваемых автомобилей – Granta – пришлось 12 829 единиц. На втором месте рейтинга по-прежнему остаётся Vesta с показателем 10 050 экземпляров. Теперь на пятой строке списка моделей располагается Niva (напомним, результаты версий с прибавкой Legend и бывшей «Шнивы», которая сейчас продаётся под именем Niva Travel, теперь плюсуются). Показатель Нивы – 6 169 шт.
|Место
|Марка
|Продажи в мае 2021 года, шт.
|Продажи в мае 2020 года, шт.
|Разница, %
|Продажи в мае 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|38 284
|15 580
|+146
|28 739
|+33,2
|2
|Kia
|18 818
|8008
|+135
|19 461
|-3,3
|3
|Hyundai
|16 261
|6477
|+151
|14 891
|+9,2
|4
|Renault
|12 482
|5640
|+121
|10 595
|+17,8
|5
|Skoda
|9561
|2893
|+230
|6982
|+36,9
|6
|Volkswagen
|9115
|3621
|+152
|8704
|+4,7
|7
|Toyota
|7349
|4486
|+64
|7880
|-6,7
|8
|ГАЗ
|4381
|2719
|+61
|4309
|+1,7
|9
|Nissan
|3827
|2214
|+73
|4076
|-6,1
|10
|Haval
|3167
|747
|+324
|712
|+344,8
Отметим, этот автомобиль Лады не только остался в первой пятёрке, но и вытеснил с места лидера рейтинга самых востребованных SUV лидировавшую в течение долгого времени Крету: паркетнику Hyundai в мае пришлось довольствоваться шестой строчкой, хотя в апреле он занимал четвёртую (напомним, модель совсем скоро сменит поколение). Вернёмся к Lada: Ларгусу за месяц удалось подняться с 12 строки на восьмую, а Xray – с 17-ой на 15-ую. Кстати, у всех моделей бренда зафиксирован прирост в том числе и по отношению к 2019 году.
На второй строке списка брендов в РФ по-прежнему Kia с показателем 18 818 машин. Её бестселлером остаётся Rio, замыкающий тройку лидеров в ТОП-25. Если за прошлый год у автомобиля солидный «плюс», то по отношению к маю 2019-го продажи упали более, чем на 20%. Также в список на 13 место попал бизнес-седан K5 (до последней смены генерации автомобиль на нашем рынке назвался Optima), с апреля он поднялся на строчку вверх. А кроссовер Sportage, который в относительно в скором времени тоже поменяет поколение, скатился на пять позиций вниз – с 15-ой на 20-ую. Его «минус» по отношению к маю 2019 года составил более 27%. Ну, а на 23 строку рейтинга вернулся паркетник Seltos, который не появлялся в списке с января текущего года.
Тройку лидеров среди марок в мае по-прежнему замыкает Hyundai с результатом 16 261 шт. Самой продаваемой моделью на этот раз оказался Solaris: седан за месяц поднялся с седьмого места на четвёртое. Сразу с 22-ой на 16 строку перепрыгнул кроссовер Santa Fe, у которого прирост даже по отношению к 2019 году солидный – 141,5%.
На четвёртом месте списка наиболее востребованных брендов располагается Renault с показателем 12 482 шт. Её бестселлер – кроссовер Duster – за месяц остался на своей позиции: замыкает первую десятку (модель недавно сменила поколение). На 14-ое с 11 место переместился Logan, а Sandero за прошлый месяц поднялся на строчку вверх (теперь на 17-ой). Паркетник Kaptur своё 21 место так и не изменил, а вот Arkana оказалась на строчку ниже (сейчас на 24-ой).
Следом в списке марок располагается Skoda, её результат – 9561 шт. Самая продаваемая модель по-прежнему Rapid, за месяц лифтбек переехал на этаж ниже: с восьмого на девятый. На строчке выше (на 19-ой) теперь располагается кроссовер Karoq, а Kodiaq наоборот переместился ниже в ТОП-25 – теперь он не на 19 месте, а на 22-ом.
Далее в рейтинге марок находится Volkswagen с показателем 9115 машин, проданных в РФ в мае. Бестселлер немецкого бренда всё тот же – Polo. С апреля он потерял одну строчку и сейчас находится на седьмой. Кроссовер Tiguan тоже переместился ниже – с девятой на 12 позицию в рейтинге моделей.
|Место
|Модель
|Продажи в мае 2021 года, шт.
|Продажи в мае 2020 года, шт.
|Разница, %
|Продажи в мае 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|12 829
|5726
|+124,0
|11 095
|+15,6
|2
|Lada Vesta
|10 050
|4475
|+124,6
|8818
|+14,0
|3
|Kia Rio
|6682
|3655
|+82,8
|8365
|-20,1
|4
|Hyundai Solaris
|6232
|1924
|+223,9
|5296
|+17,7
|5
|Lada Niva
|6169
|2747
|+124,6
|3835
|+60,9
|6
|Hyundai Creta
|5717
|3243
|+76,3
|5781
|-1,1
|7
|VW Polo
|5102
|2158
|+136,6
|4929
|+3,5
|8
|Lada Largus
|4864
|1981
|+145,5
|3204
|+51,8
|9
|Skoga Rapid
|4469
|227
|+1868,7
|3088
|+44,7
|10
|Renault Duster
|3784
|1470
|+157,4
|3278
|+15,4
|11
|Toyota Camry
|3363
|1103
|+204,9
|2454
|+37,0
|12
|VW Tiguan
|3123
|1199
|+160,5
|2915
|+7,1
|13
|Kia K5
|3090
|697
|+343,3
|2009
|+53,8
|14
|Renault Logan
|2905
|1396
|+108,1
|2305
|+26,0
|15
|Lada Xray
|2636
|1094
|+141,0
|2427
|+8,6
|16
|Hyundai Santa Fe
|2265
|416
|+444,8
|938
|+141,5
|17
|Renault Sandero
|2257
|1256
|+79,7
|2588
|-12,8
|18
|Toyota RAV4
|2252
|1226
|+83,7
|2519
|-10,6
|19
|Skoda Karoq
|2205
|579
|+280,8
|-
|-
|20
|Kia Sportage
|2084
|745
|+179,7
|2860
|-27,1
|21
|Renault Kaptur
|1785
|815
|+119,0
|2190
|-18,5
|22
|Skoda Kodiaq
|1785
|678
|+163,3
|1907
|-6,4
|23
|Kia Seltos
|1733
|809
|+114,2
|-
|-
|24
|Renault Arkana
|1678
|666
|+152,0
|-
|-
|25
|Nissan Qashqai
|1532
|792
|+93,4
|1664
|-6,8
На седьмом месте среди самых популярных брендов – Toyota с показателем 7349 машин. Наиболее продаваемой моделью японской марки является бизнес-седан Camry. Он, кстати, сумел нарастить продажи (на 37%) и по отношению к маю 2019-го, а также за месяц поднялся на пару позиций вверх (сейчас на 11-ой). Кроссоверу RAV4 повезло меньше: он, напротив, спустился на пару строк вниз (теперь на 18-ой), а по отношению к маю 2019-го спад составил около 10%.
В первую десятку среди брендов входят также отечественная марка ГАЗ, японская – Nissan, а также китайская Haval. Отметим, в рейтинг моделей в этом месяце вернулся кроссовер Qashqai, на 25 строчку. До этого модель была в списке в марте текущего года. Из ТОП-25 в мае (по сравнению) с апрелем 2021-го выпали Mazda CX-5 (кроссовер был на 25 позиции) и Mitsubishi Outlander (на 24-ой).
В АЕБ считают, что в июне пока сохранится текущая ситуация с большими «плюсами», но после июля показатели динамики продаж станут более реалистичными (при сравнении с прошлым годом). Предполагается, что в летние месяцы на результаты повлияют последствия сокращения предложения из-за нехватки электронных компонентов во всем мире. Так что, вероятно объём продаж у большинства производителей снизится по сравнению с текущим высоким спросом. Обновлённый прогноз АЕБ на 2021 год появится в следующем отчёте.
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