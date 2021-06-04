ТОП бестселлеров РФ: в список вернулись Seltos и Qashqai, а Creta потеряла лидерство среди SUV

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), май 2021 года продолжил «сверхпозитивную» тенденцию, заданную в предыдущем месяце. Так, в РФ в мае было продано в общей сложности 147 378 новых автомобилей: этот результат на 133,8% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат увеличился на 84 345 машин (напомним, при составлении отчёта АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Как и ранее, солидный прирост объясняется низкой базой – дело в том, что в мае прошлого года продолжали действовать ограничительные меры, призванные не допустить массового распространения коронавируса (продажи новых авто оставались низкими). Если же сравнить результаты мая 2021 года с тем же месяцем «доковидного» 2019-го, то прибавка будет менее ощутимой – 7,1% (тогда дилеры реализовали 137 624 машины).



На фото: Lada Niva Travel

По итогам первых пяти месяцев 2021-го на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей было продано в общей сложности 663 312 единиц, это говорит о приросте на 38,7% по сравнению с январём-маем прошлого года. Если же сравнивать с аналогичным периодом 2019-го, то можно отметить спад на 2,1%. Традиционно напомним, что в актуальной ежемесячной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал.

Во главе списка самых популярных в России марок по итогам мая всё тот же лидер – отечественная Lada. В прошлом месяце её показатель оказался равен 38 284 шт., из них на лидера ТОП-25 наиболее продаваемых автомобилей – Granta – пришлось 12 829 единиц. На втором месте рейтинга по-прежнему остаётся Vesta с показателем 10 050 экземпляров. Теперь на пятой строке списка моделей располагается Niva (напомним, результаты версий с прибавкой Legend и бывшей «Шнивы», которая сейчас продаётся под именем Niva Travel, теперь плюсуются). Показатель Нивы – 6 169 шт.

Место Марка Продажи в мае 2021 года, шт. Продажи в мае 2020 года, шт. Разница, % Продажи в мае 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada 38 284 15 580 +146 28 739 +33,2 2 Kia 18 818 8008 +135 19 461 -3,3 3 Hyundai 16 261 6477 +151 14 891 +9,2 4 Renault 12 482 5640 +121 10 595 +17,8 5 Skoda 9561 2893 +230 6982 +36,9 6 Volkswagen 9115 3621 +152 8704 +4,7 7 Toyota 7349 4486 +64 7880 -6,7 8 ГАЗ 4381 2719 +61 4309 +1,7 9 Nissan 3827 2214 +73 4076 -6,1 10 Haval 3167 747 +324 712 +344,8

Отметим, этот автомобиль Лады не только остался в первой пятёрке, но и вытеснил с места лидера рейтинга самых востребованных SUV лидировавшую в течение долгого времени Крету: паркетнику Hyundai в мае пришлось довольствоваться шестой строчкой, хотя в апреле он занимал четвёртую (напомним, модель совсем скоро сменит поколение). Вернёмся к Lada: Ларгусу за месяц удалось подняться с 12 строки на восьмую, а Xray – с 17-ой на 15-ую. Кстати, у всех моделей бренда зафиксирован прирост в том числе и по отношению к 2019 году.

На второй строке списка брендов в РФ по-прежнему Kia с показателем 18 818 машин. Её бестселлером остаётся Rio, замыкающий тройку лидеров в ТОП-25. Если за прошлый год у автомобиля солидный «плюс», то по отношению к маю 2019-го продажи упали более, чем на 20%. Также в список на 13 место попал бизнес-седан K5 (до последней смены генерации автомобиль на нашем рынке назвался Optima), с апреля он поднялся на строчку вверх. А кроссовер Sportage, который в относительно в скором времени тоже поменяет поколение, скатился на пять позиций вниз – с 15-ой на 20-ую. Его «минус» по отношению к маю 2019 года составил более 27%. Ну, а на 23 строку рейтинга вернулся паркетник Seltos, который не появлялся в списке с января текущего года.



Тройку лидеров среди марок в мае по-прежнему замыкает Hyundai с результатом 16 261 шт. Самой продаваемой моделью на этот раз оказался Solaris: седан за месяц поднялся с седьмого места на четвёртое. Сразу с 22-ой на 16 строку перепрыгнул кроссовер Santa Fe, у которого прирост даже по отношению к 2019 году солидный – 141,5%.



На фото: Renault Duster

На четвёртом месте списка наиболее востребованных брендов располагается Renault с показателем 12 482 шт. Её бестселлер – кроссовер Duster – за месяц остался на своей позиции: замыкает первую десятку (модель недавно сменила поколение). На 14-ое с 11 место переместился Logan, а Sandero за прошлый месяц поднялся на строчку вверх (теперь на 17-ой). Паркетник Kaptur своё 21 место так и не изменил, а вот Arkana оказалась на строчку ниже (сейчас на 24-ой).

Следом в списке марок располагается Skoda, её результат – 9561 шт. Самая продаваемая модель по-прежнему Rapid, за месяц лифтбек переехал на этаж ниже: с восьмого на девятый. На строчке выше (на 19-ой) теперь располагается кроссовер Karoq, а Kodiaq наоборот переместился ниже в ТОП-25 – теперь он не на 19 месте, а на 22-ом.



Далее в рейтинге марок находится Volkswagen с показателем 9115 машин, проданных в РФ в мае. Бестселлер немецкого бренда всё тот же – Polo. С апреля он потерял одну строчку и сейчас находится на седьмой. Кроссовер Tiguan тоже переместился ниже – с девятой на 12 позицию в рейтинге моделей.

Место Модель Продажи в мае 2021 года, шт. Продажи в мае 2020 года, шт. Разница, % Продажи в мае 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 12 829 5726 +124,0 11 095 +15,6 2 Lada Vesta 10 050 4475 +124,6 8818 +14,0 3 Kia Rio 6682 3655 +82,8 8365 -20,1 4 Hyundai Solaris 6232 1924 +223,9 5296 +17,7 5 Lada Niva 6169 2747 +124,6 3835 +60,9 6 Hyundai Creta 5717 3243 +76,3 5781 -1,1 7 VW Polo 5102 2158 +136,6 4929 +3,5 8 Lada Largus 4864 1981 +145,5 3204 +51,8 9 Skoga Rapid 4469 227 +1868,7 3088 +44,7 10 Renault Duster 3784 1470 +157,4 3278 +15,4 11 Toyota Camry 3363 1103 +204,9 2454 +37,0 12 VW Tiguan 3123 1199 +160,5 2915 +7,1 13 Kia K5 3090 697 +343,3 2009 +53,8 14 Renault Logan 2905 1396 +108,1 2305 +26,0 15 Lada Xray 2636 1094 +141,0 2427 +8,6 16 Hyundai Santa Fe 2265 416 +444,8 938 +141,5 17 Renault Sandero 2257 1256 +79,7 2588 -12,8 18 Toyota RAV4 2252 1226 +83,7 2519 -10,6 19 Skoda Karoq 2205 579 +280,8 - - 20 Kia Sportage 2084 745 +179,7 2860 -27,1 21 Renault Kaptur 1785 815 +119,0 2190 -18,5 22 Skoda Kodiaq 1785 678 +163,3 1907 -6,4 23 Kia Seltos 1733 809 +114,2 - - 24 Renault Arkana 1678 666 +152,0 - - 25 Nissan Qashqai 1532 792 +93,4 1664 -6,8

На седьмом месте среди самых популярных брендов – Toyota с показателем 7349 машин. Наиболее продаваемой моделью японской марки является бизнес-седан Camry. Он, кстати, сумел нарастить продажи (на 37%) и по отношению к маю 2019-го, а также за месяц поднялся на пару позиций вверх (сейчас на 11-ой). Кроссоверу RAV4 повезло меньше: он, напротив, спустился на пару строк вниз (теперь на 18-ой), а по отношению к маю 2019-го спад составил около 10%.

В первую десятку среди брендов входят также отечественная марка ГАЗ, японская – Nissan, а также китайская Haval. Отметим, в рейтинг моделей в этом месяце вернулся кроссовер Qashqai, на 25 строчку. До этого модель была в списке в марте текущего года. Из ТОП-25 в мае (по сравнению) с апрелем 2021-го выпали Mazda CX-5 (кроссовер был на 25 позиции) и Mitsubishi Outlander (на 24-ой).



В АЕБ считают, что в июне пока сохранится текущая ситуация с большими «плюсами», но после июля показатели динамики продаж станут более реалистичными (при сравнении с прошлым годом). Предполагается, что в летние месяцы на результаты повлияют последствия сокращения предложения из-за нехватки электронных компонентов во всем мире. Так что, вероятно объём продаж у большинства производителей снизится по сравнению с текущим высоким спросом. Обновлённый прогноз АЕБ на 2021 год появится в следующем отчёте.

