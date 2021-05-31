Kia показала Sportage нового поколения: засвечен экстерьер и интерьер, как у EV6

Мировая премьера глобальной новинки пройдёт в Южной Корее в начале июня текущего года, а европейский дебют, вероятно, состоится в сентябре.

Компания Kia выпускает кроссовер Sportage актуальной, четвёртой, генерации с 2015 года (его заводской индекс – QL). Паркетник остаётся одной из самых популярных моделей бренда на глобальном авторынке, хотя «ковидный» 2020-ый, конечно, «подкосил» и его показатели. К примеру, в Европе продажи просели сразу на 37,5% (до 69 016 шт.), а в США спад не такой заметный – всего 5,5% (клиенты купили 84 343 шт.). Теперь пришло время для смены генерации Kia Sportage.



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Ранее замаскированные прототипы «пятого» Sportage уже не раз попадались фотошпионам во время дорожных тестов. Предполагалось, что модели ощутимо поправят внешность и изменят салон. Теперь, в преддверии официальной премьеры, компания опубликовала официальные эскизы экстерьера и тизер интерьера будущей новинки с индексом NQ5. Судя по предоставленным изображениям, ожидания оправдаются.

За дизайн новинки отвечает нынешний главный дизайнер Kia Карим Хабиб. Отметим, на внешность паркетника оказал влияние новый флагманский электрокар бренда – кросс-хэтчбек EV6. Судя по эскизам, передняя часть нового Sportage получит довольно крупную решётку радиатора чёрного цвета, к ней будут примыкать фары со светодиодными «бумерангами» дневных ходовых огней. Боковые зеркала заднего вида крепятся к дверным панелям.



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Корму «пятого» кроссовера украсили новыми светодиодными задними фонарями, которые, вероятно, соединены между собой полосой, проходящей через всю ширину багажной двери. Сверху на этой двери располагается спойлер, визуально делающий крышу длиннее. Модель получит новый логотип марки Kia: впервые он показался ещё в 2019 году в рамках премьеры концепта Imagine.

Тизер интерьера будущей новинки демонстрирует большой изогнутый экран, который одновременно выполняет роль и виртуальной «приборки», и тачскрина информационно-развлекательной системы. Отметим, подобный салон можно встретить у полностью электрического Kia EV6, который был рассекречен в конце марта текущего года, но пока не поступил в продажу.



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Официальных данных о том, какой окажется «начинка» нового Kia Sportage, ещё нет: в компании пообещали поделиться информацией в течение ближайших нескольких недель. По предварительным сведениям, будущая модель может разделить «тележку» и моторную гамму с родственным Hyundai Tucson, который сменил поколение в сентябре 2020-го. Так что в Европе паркетник Kia могут оснастить бензиновой «турбочетвёркой» 1.6 T-GDI, турбодизелем 1.6 CRDi, а также «мягкогибридными» установками с 48-вольтовым стартер-генератором; кроме того, в гамме ожидаются «обычный» и подзаряжаемый гибриды. Не исключено, что у Sportage будет и полностью электрический вариант.

Известно, что мировая премьера глобальной новинки состоится в Южной Корее 8 июня текущего года, а европейский дебют намечен на сентябрь 2021-го. Информация о ценах «пятого» Kia Sportage появится позже. Отметим, в России актуальная модель весьма востребована: по итогам первой трети текущего года дилеры в РФ реализовали 10 367 машин, что на 29% больше, чем в январе-апреле 2020-го. Автомобиль занимает 14 строчку в списке самых продаваемых моделей на нашем рынке.

