Новый Renault Duster стартует в России в пяти комплектациях: названы цены

Одна из версий пока заявлена в качестве лимитированной, такой кросс отличается внедорожным декором и яркими акцентами в салоне. На нашем рынке модель второго поколения предлагается с четырьмя моторами на выбор.

Российская презентация нового Дастера состоялась неделю назад, кроме того, Kolesa.ru уже испытал кроссовер (все подробности – в нашем материале). Теперь же местный офис Renault раскрыл цены и комплектации модели, объявлен старт приема заказов – правда, забронировать машину пока можно лишь онлайн. Напомним, в России «второй» Renault Duster доступен с «атмосферниками» 1.6 (114 или 117 л.с.) и 2.0 (143 л.с.), новой бензиновой «турбочетверкой» 1.3 (150 л.с.), а также с турбодизелем 1.5 (109 л.с.). На данный момент кроссовер предлагается в пяти вариантах исполнения, цены лежат в диапазоне от 945 000 до 1 460 000 рублей.

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В базовой комплектации Access есть светодиодные ходовые огни, электроусилитель руля, центральный электрозамок с дистанционным управлением, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, пара подушек безопасности, розетка 12В для задних пассажиров и багажника, стальная защита картера и топливной системы. В версии Life появляются рейлинги на крыше, кондиционер, аудиосистема с USB и Bluetooth, регулировка руля по высоте и вылету, а у полноприводных машин еще имеются ESP, система контроля тяги, система помощи при трогании на подъеме/спуске.



Комплектация 1.6 (114 л.с.), 5МКП, 4х2 1.6 (117 л.с.), 6МКП, 4х4 2.0 (143 л.с.), 6МКП, 4х4 1.3T (150 л.с.), 6МКП, 4х4 1.3T (150 л.с.), CVT, 4х4 1.5 dCi (109 л.с.), 6МКП, 4х4 Access 945 000 руб. - - - - - Life 1 065 000 руб. 1 150 000 руб. 1 210 000 руб. - - 1 230 000 руб. Drive - 1 230 000 руб. 1 290 000 руб. 1 340 000 руб. 1 400 000 руб. 1 310 000 руб. Edition One - 1 270 000 руб. - 1 380 000 руб. 1 440 000 руб. 1 350 000 руб. Style - - 1 350 000 руб. 1 400 000 руб. 1 460 000 руб. 1 370 000 руб.

Duster Drive – это легкосплавные 16-дюймовые диски, светодиодные задние габаритные огни, боковые «эйрбэги», кресло водителя с поясничным подпором и регулировкой по высоте, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, круиз-контроль с ограничителем скорости, плюс дистанционный запуск двигателя.

Версия Edition One (она же на заглавном фото) объявлена лимитированной, то есть долго в гамме это исполнение, видимо, не продержится. У такого Дастера черные 16-дюймовые диски, такого же цвета радиаторная решетка, пластиковые расширители колесных арок и молдинги на дверях, сам кузов может быть окрашен в оранжевый (но доступны и другие цвета). В салоне – рыжие вставки. Еще в арсенале Renault Duster Edition One значатся климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого стекла и лобового стекла. За доплату можно заказать мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином.

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У топового Duster Style «мультимедиа» есть изначально, плюс то же оборудования, что и у Edition One (кроме «внедорожного» декора). Также самому дорогому варианту положены камера заднего вида, 17-дюймовые двухцветные колеса и задний парктроник. Опционально для Duster Style предусмотрены камеры кругового обзора (15 000 рублей), «кожаный» салон (включая подогрев задних кресел, за весь набор – 25 000 рублей) и шторки безопасности (14 000 рублей).



Renault Duster Edition One 1 / 3 Renault Duster Edition One 2 / 3 Renault Duster Edition One 3 / 3

«Живые» продажи кроссовера второго поколения стартуют в ближайшее время. Между тем предыдущий Дастер все еще в строю, у него три комплектации (Access, Life и Drive Plus), такой кросс сегодня стоит 912 000 – 1 277 000 рублей (2021 года выпуска).

