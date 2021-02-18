Новый Renault Duster стартует в России в пяти комплектациях: названы цены

Российская презентация нового Дастера состоялась неделю назад, кроме того, Kolesa.ru уже испытал кроссовер (все подробности – в нашем материале). Теперь же местный офис Renault раскрыл цены и комплектации модели, объявлен старт приема заказов – правда, забронировать машину пока можно лишь онлайн. Напомним, в России «второй» Renault Duster доступен с «атмосферниками» 1.6 (114 или 117 л.с.) и 2.0 (143 л.с.), новой бензиновой «турбочетверкой» 1.3 (150 л.с.), а также с турбодизелем 1.5 (109 л.с.). На данный момент кроссовер предлагается в пяти вариантах исполнения, цены лежат в диапазоне от 945 000 до 1 460 000 рублей.
В базовой комплектации Access есть светодиодные ходовые огни, электроусилитель руля, центральный электрозамок с дистанционным управлением, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, пара подушек безопасности, розетка 12В для задних пассажиров и багажника, стальная защита картера и топливной системы. В версии Life появляются рейлинги на крыше, кондиционер, аудиосистема с USB и Bluetooth, регулировка руля по высоте и вылету, а у полноприводных машин еще имеются ESP, система контроля тяги, система помощи при трогании на подъеме/спуске.
|
Комплектация
|
1.6 (114 л.с.), 5МКП, 4х2
|
1.6 (117 л.с.), 6МКП, 4х4
|
2.0 (143 л.с.), 6МКП, 4х4
|
1.3T (150 л.с.), 6МКП, 4х4
|
1.3T (150 л.с.), CVT, 4х4
|
1.5 dCi (109 л.с.), 6МКП, 4х4
|
Access
|
945 000 руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|-
|
Life
|
1 065 000 руб.
|
1 150 000 руб.
|
1 210 000 руб.
|
-
|
-
|
1 230 000 руб.
|
Drive
|
-
|
1 230 000 руб.
|
1 290 000 руб.
|
1 340 000 руб.
|
1 400 000 руб.
|
1 310 000 руб.
|
Edition One
|
-
|
1 270 000 руб.
|
-
|
1 380 000 руб.
|
1 440 000 руб.
|
1 350 000 руб.
|
Style
|
-
|
-
|
1 350 000 руб.
|
1 400 000 руб.
|
1 460 000 руб.
|
1 370 000 руб.
Duster Drive – это легкосплавные 16-дюймовые диски, светодиодные задние габаритные огни, боковые «эйрбэги», кресло водителя с поясничным подпором и регулировкой по высоте, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, круиз-контроль с ограничителем скорости, плюс дистанционный запуск двигателя.
Версия Edition One (она же на заглавном фото) объявлена лимитированной, то есть долго в гамме это исполнение, видимо, не продержится. У такого Дастера черные 16-дюймовые диски, такого же цвета радиаторная решетка, пластиковые расширители колесных арок и молдинги на дверях, сам кузов может быть окрашен в оранжевый (но доступны и другие цвета). В салоне – рыжие вставки. Еще в арсенале Renault Duster Edition One значатся климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого стекла и лобового стекла. За доплату можно заказать мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином.
У топового Duster Style «мультимедиа» есть изначально, плюс то же оборудования, что и у Edition One (кроме «внедорожного» декора). Также самому дорогому варианту положены камера заднего вида, 17-дюймовые двухцветные колеса и задний парктроник. Опционально для Duster Style предусмотрены камеры кругового обзора (15 000 рублей), «кожаный» салон (включая подогрев задних кресел, за весь набор – 25 000 рублей) и шторки безопасности (14 000 рублей).
«Живые» продажи кроссовера второго поколения стартуют в ближайшее время. Между тем предыдущий Дастер все еще в строю, у него три комплектации (Access, Life и Drive Plus), такой кросс сегодня стоит 912 000 – 1 277 000 рублей (2021 года выпуска).
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