Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборки! Мы уже рассказали о том, что представляет собой второе поколение бестселлера марки Renault . Но одно дело – прочитать релиз и послушать, что скажут о новинке специалисты компании, и другое – увидеть ее своими глазами и попробовать, так сказать, на вкус, цвет и запах. И вот – знакомые трассы Дмитровского автополигона и новенький, причем во всех смыслах, Renault Duster.

Первое впечатление: а официальные релизы не обманывают. Перед разработчиками внешнего облика, похоже, действительно стояла задача сделать так, чтобы новый автомобиль однозначно опознавался именно как Duster и ничто иное, причем с любого ракурса.

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При этом автомобиль однозначно стал более современным: облицовка радиатора с ячеистой 3D-структурой, фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями, появившиеся на стыке передних арок с дверным проемом вертикальные пластиковые накладки, на которые вынесены решеточки воздухозаборников и куда перекочевали повторители указателей поворотов, задняя светотехника в виде этаких квадратов со скругленными углами, новые грани на мускулистых «пузырях» передних и задних крыльев… Словом, в облике нового Дастера хватает и свежих решений, и новых элементов. Другое дело, что они не слишном заметны: и различие в очертаниях фар можно увидеть, только внимательно к ним присмотревшись, и другое оформление противотуманных фар тоже в глаза не бросается, а о том, что серебристые накладки на бамперы теперь окрашены «в массе», а не поверх черного пластика, ты не узнаешь, пока не поцарапаешь накладку о какой-нибудь жесткий бугор.

Старый и новый Duster настолько похожи, что я даже засомневался: а не лукавят ли инженеры Renault, утверждая, что новинка получила на стопроцентно новую силовую структуру кузова, и что у нового и старого Duster нет ни одной одинаковой кузовной панели? Но, похоже, все так и есть. В пользу этого утверждения говорит чуть увеличившийся угол наклона передних стоек и тот факт, что отношение высоты остекления к высоте борта у старого Duster было 1:1.6, а у нового стало 1:2. Специально замерил по изображению…

Но бог с ней, с внешностью. Duster покупают, чтобы на нем ездить, причем нередко – не по самым лучшим дорогам. Именно за способность автомобиля справляться с нашими направлениями владельцы были готовы прощать ему очень многое. Многое, но не все… Так что главные приятные открытия ждали меня в салоне.

Если старый Duster унаследовал салон от первого поколения Logan, то новый имеет много общего с Renault Arkana. Конечно, есть и различия, однако четырехспицевый мультируль, форма дефлекторов вентиляции, выступающий вперед экран медиасистемы, блок управления климатом – все выглядит точно так же, как у кросс-купе. Главное, что органы управления электроприводами боковых зеркал и подогревом передних сидений расположены вполне логично, на передней панели, да и кнопки стеклоподъемников обнаруживаются именно там, где ты ожидаешь их увидеть – на двери, а не где-то еще.

В целом эргономика нового Renault Duster меня порадовала. Да, к некоторым вещам все-таки нужно привыкать, например, к традиционной «фишке» Renault – спрятанному за рулем джойстику управления медиасистемой. Но те, кто научился пользоваться этим органом управления вслепую, считают, что на самом деле все очень удобно.

С огромным удовлетворением я обнаружил в блоке кнопок, размещенных слева от руля, кнопку, включающую систему помощи при спуске со склона. В свое время обледенелые спуски в горах Грузии заставляли меня изрядно напрячься, поскольку водителю первого Дастера в таких условиях приходилось полагаться исключительно на торможение двигателем. Рядом – кнопки отключения ESP (ну, на бездорожье без этого никак), а также клавиши включения обогрева руля и лобового стекла. Тоже вещи очень нужные в нашем климате!

Ещё важнее, что новый Duster предлагает будущим владельцам изрядный «зимний пакет», в который входят и уже упомянутый обогрев руля и лобового стекла, и подогрев сидений не только первого, но и второго ряда. Ну и радует количество слотов USB. Их в автомобиле целых пять, два из них – в распоряжении задних пассажиров. А еще я с удовольствием отметил отсутствие в салоне фенольного запаха, на который часто сетовали владельцы новеньких автомобилей первого поколения.

Наконец, багажник. Его объем на 20 литров больше, чем у предшественника, а если сложить задний диван, то мы получим 1720 литров полезного объема. Солидно! Единственное, что мне не понравилось: для того, чтобы захлопнуть пятую дверь, нужно выворачивать кисть, да и предназначенные для этого ниши-ручки расположены довольно далеко от края. В итоге сначала приходится с силой тянуть дверь вниз, а потом быстренько убирать руку. Дверь при этом, как сами понимаете, адски хлопает. Закрыть ее аккуратно, при этом не испачкав руки о наружные поверхности, практически невозможно.

Ну а теперь можно перейти и к главному вопросу: а как, собственно, едет новый Duster? Это тем более интересно, поскольку мне довелось попробовать на ходу версию, которой раньше точно не было. Под капотом автомобиля – знакомый по Renault Arkana 1,3-литровый турбомотор H5H (он же – TCe-150). Но в случае с Arkana этот мотор сочетается исключительно с вариатором, а здесь в паре с турбомотором работает 6-ступенчатая механика.

Ну что могу сказать? Сочетание получилось действительно очень интересным! С ним автомобиль демонстрирует весьма зажигательный характер. Но самое приятное, что тяговая характеристика мотора, у которого пик крутящего момента (и, заметьте, совсем немалого, 250 нм) достигается уже при 1700 об/мин, позволяет по желанию переключаться между манерами вождения. Можно ездить «по-бензиновому», выкручивая двигатель на каждой передаче «до отсечки». В таком режиме машина демонстрирует вполне пристойную динамику, которой никак не ожидаешь, ведь мы привыкли, что Duster – автомобиль достаточно неторопливый, не отличающийся особым темпераментом. Более того, высокая тяга на относительно низких оборотах позволяет резко ускоряться при движении на высших передачах, не переключаясь вниз!

Можно ездить «по-дизельному», последовательно перебирая передачи и переключая где-то в районе 2000-2500 оборотов. Можно трогаться со 2-й передачи, затем сразу перейти на 4-ю, а потом и на 6-ю. Такой режим позволит сэкономить немало горючего в городском цикле.

Наконец, внедорожный режим. Тут мы в полной мере можем использовать те самые достоинства «ползучей» первой передачи, которая имеет передаточное число 4.454 и обеспечивает уверенное движение автомобиля со скоростью всего 5,7 км/час. А на бездорожье ведь как: если тебе не кажется, что ты едешь слишком медленно, значит, ты едешь слишком быстро… Кроме того, переключая трансмиссию в режим LOCK, мы не только замыкаем муфту и задействуем задний мост в постоянном режиме, но и меняем характер реакции двигателя на нажатие педали газа. Реакции становятся более растянутыми, зависимость оборотов от нажатия на педаль – более плавной, а значит, вы можете точнее дозировать тяговое усилие, избегая ненужной пробуксовки.

В том, что все это работает, я убедился, попробовав проехать по пробитой в снежной целине колее, причем колея эта шла в небольшой подъем. В какой-то момент автомобиль слегка повело в сторону, и он улегся защитой на снежный бугор. В данном случае все обошлось: сдал назад, потом в два-три приема накатал в снегу плотную «дорожку» и все-таки выскочил сначала в уже пробитую колею, а потом и на нормальную дорогу. Впрочем, даже если бы я застрял, ничего страшного бы не произошло: под пластмассовыми заглушками в накладке бампера прячутся мощные буксирные проушины, и чтобы до них добраться, вам не придется ложиться в снег или в грязь.

Кстати, очень серьезным подспорьем на бездорожье могут оказаться камеры бокового обзора. Новый Duster, вне всякого сомнения, останется одним из лидеров класса по проходимости. Но даже кроссовер с вполне серьезным арсеналом (короткая первая передача, дорожный просвет – 210 мм, угол въезда – 31 градус, угол съезда – 33) требует весьма тщательного подхода к выбору траектории движения. Но если то, что происходит около левого колеса, вы можете рассмотреть, просто выглянув в окно, то ситуацию под правым передним колесом с водительского места не видно. Посадка в Duster достаточно низкая… Но если ваш автомобиль оснащен системой видеообзора, вы можете включить боковую камеру, объектив которой расположен в нижней части корпуса правого зеркала, и рассмотреть все в малейших деталях: и что там перед вами, и на правильный ли угол повернуты колеса.

Наконец, вопрос работы подвески и управляемости. Конструкторы внесли определенные изменения в структуру кузова и ходовую часть: так, колесная база увеличилась на 3 мм, а вместо ГУР применен электрический усилитель. Скорее всего, и пружины были использованы с чуть другой жесткостью, и с характеристиками амортизаторов они слегка поколдовали. Но сохранили главное: новый Duster, как и старый, не боится плохих дорог и относится к числу автомобилей, на которых даже по бугристому грейдеру можно «дубасить на все деньги», исходя из нехитрого принципа «больше газу – меньше ям».

Собственно говоря, энергоемкость подвески я проверил в первую очередь, благо условия Дмитровского полигона дают для этих проверок неограниченные возможности. Вот участок дороги с крупной брусчаткой: 80 км/ч, 100, 110 – все нормально, автомобиль устойчив, траекторию держит, как летящий лом. Вот на 70 км/ч я влетаю на участок со знакопеременными препятствиями. Их, конечно, слегка сгладил нападавший снег, но все-таки… И вновь – ну да, потряхивает, но вполне терпимо, позвоночник не высыпается, и ни одного намека на пробой подвески! И, что еще более приятно, руль не вибрирует и не бьет по рукам. Тут в радикальных изменениях сомневаться не приходится: вместо гидроусилителя в новом Renault Duster установлен электроусилитель.

В свое время один из авторов нашего издания так описал работу рулевого управления Duster: «Рука у водителя должна быть крепкая, мужицкая. Работа гидроусилителя скорее подстраховывающая: на низких скоростях руль вращаешь с усилием, а на парковках складывается ощущение, что гидроусилителя нет вовсе. Кроме того, на руль передаются все изъяны дороги: хорошая колдобина в повороте и вовсе выбивает "баранку" из рук». Теперь все изменилось самым радикальным образом. Руль легкий, очень легкий. Вращать его можно буквально одним пальцем. В быстрых поворотах какое-то реактивное усилие на нем все же есть, но подозреваю, что многие найдут его недостаточным. Но в условиях бездорожья легкий руль, безусловно – это достоинство, а не недостаток.

При этом автомобиль очень четко держит траекторию, а на свободной заснеженной площадке вполне можно и пошалить, отправив автомобиль в управляемый занос. Кстати, мне показалось, что эти упражнения Duster со 150-сильным мотором и механикой выполняет куда лучше, четче и проще, чем Arkana с таким же мотором и вариатором: год назад мне довелось покрутиться на ледовых площадках за рулем Арканы, и что при этом происходит, я описал довольно подробно. Но в случае сочетания того же турбомотора с механикой вы можете с легкостью держать нужные вам обороты, без вмешательства живущего своей собственной жизнью вариатора.

Увы, первая встреча с новинкой оказалась исключительно быстротечной. Она дала ответы на какие-то вопросы, но очень многое еще предстоит выяснить. Например, как поведет себя на бездорожье новый Duster с вариатором? Насколько удобными покажутся сидения после нескольких часов за рулем? Но я очень надеюсь, что новая встреча с автомобилем, которому явно суждено остаться в числе бестселлеров, уже не за горами.