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  • «Сверхпозитивный» апрель. В ТОП бестселлеров РФ вернулся Duster, а кроссоверы Nissan выбыли

«Сверхпозитивный» апрель. В ТОП бестселлеров РФ вернулся Duster, а кроссоверы Nissan выбыли

12.05.2021 30 0 0

По итогам первой трети 2021 года на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей зафиксирован прирост показателей: дилеры продали на 24,3% больше машин, чем в январе-апреле 2020-го.

 

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса, в апреле 2021 года в РФ было продано 151 964 новых автомобилей, этот показатель на внушительные 290,4% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат увеличился на 113 042 единицы (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Дело, конечно же, не в том, что россияне резко кинулись скупать новые машины оптом: солидный прирост объясняется низкой базой, ведь в апреле прошлого года начали действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, оттого продажи автомобилей значительно упали.

На фото: Lada Vesta SW Cross

По итогам первой трети 2021 года российские автомобильные дилеры в общей сложности продали 515 934 новых машины, что на 24,3% больше, чем в январе-апреле 2020-го. Традиционно напомним, что в актуальной ежемесячной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения не раз в квартал.

Возглавляет список самых востребованных марок на российском рынке в апреле бессменный отечественный лидер – Lada. В апреле результат бренда составил 37 931 экземпляр (годовая прибавка – 304%). Бестселлеры марки прежние: Granta и Vesta всё также возглавляют ТОП-25 самых популярных моделей. Niva (теперь здесь плюсуются результаты «легендарного» внедорожника и бывшей «Шнивы», которая сейчас продаётся под именем Niva Travel) находится там же, где и в марте 2021-го – замыкает первую пятёрку. Largus за месяц съехал на строчку ниже и теперь обитает на 12-ой. Lada Xray тоже переместился на этаж вниз, на 17 место.

МестоМаркаПродажи в апреле 2021 года, шт.Продажи в апреле 2020 года, шт.Разница, %
1Lada37 9319396+304
2Kia19 1014334+341
3Hyundai15 4832426+538
4Renault13 9573135+345
5Skoda10 3653041+241
6Volkswagen94493093+205
7Toyota85142565+232
8ГАЗ49112272+116
9Nissan36811039+254
10Haval3001425+606
11Chery2980236+1163
12УАЗ2546862+195
13Mazda2494739+237
14Mitsubishi2074168+1135
15Lexus2036677+201
16Geely1811511+254
17Audi1729650+166
18Ford (ком.авт.)1607526+206
19Suzuki893301+197
20Volvo89292+870
21Peugeot84379+967
22Porsche729204+257
23Subaru62296+548
24Land Rover603189+219
25VW (ком.авт.)590219+169

На втором месте в списке наиболее продаваемых брендов располагается Kia, её апрельский результат – 19 101 экземпляр, что на 341% больше, чем годом ранее. Её самой популярной моделью по-прежнему остаётся Rio (всё также замыкает тройку лидеров ТОП-25). Бизнес-седан Kia K5 также сохранил за собой с марта 14 строчку, а вот кроссоверу Sportage пришлось спуститься с 12-ой на 15 позицию. Паркетник Seltos в список пока не вернулся.

Тройку лидеров в рейтинге марок замыкает ещё один «кореец» – Hyundai – с результатом 15 483 единицы (больше на 538%). На всё той же четвёртой строке обитает бестселлер бренда – паркетник Creta, а «четырёхдверке» Solaris пришлось сместиться на одно место ниже (теперь она на 7-ом). На 22 позицию попал кроссовер Santa Fe, его годовой прирост составил почти 578% (это один из самых внушительных результатов среди всего ТОП-25).

На фото: Hyundai Creta

На четвёртом месте списка самых востребованных брендов в апреле находится французская марка Renault, её результат – 13 957 реализованных машин (на 345% больше). В прошлом месяце в список вернулся бестселлер – кроссовер Duster теперь снова замыкает первую десятку, напомним, в марте его не было из-за смены поколения модели. Следом, на 11 строке находится Logan, который поднялся с мартовской 13 позиции, а Sandero наоборот пришлось спуститься с 15-го на 18 место. В ТОП-25 также вошли паркетники Kaptur и Arkana.

Следом в списке марок находится Skoda, её показатель в прошлом месяце составил 10 365 экземпляров (на 241% больше, чем годом ранее). На строчку вверх – на восьмую – поднялся Rapid. Кроссовер Kodiaq по итогам апреля находится на прежней 19 позиции, а Karoq за месяц спустился с 17-го на 20 место. Отметим, Octavia в список пока так и не вернулась.

МестоМодельПродажи в апреле 2021 года, шт.Продажи в апреле 2020 года, шт.Разница, %
1Lada Granta14 0503058+359,5
2Lada Vesta11 1782913+283,7
3Kia Rio69961737+302,8
4Hyundai Creta64451079+497,3
5Lada Niva53461752+205,1
6Volkswagen Polo51641372+276,4
7Hyundai Solaris5163603+756,2
8Skoda Rapid4378--
9Volkswagen Tiguan37091332+178,5
10Renault Duster3696975+279,1
11Renault Logan3617760+375,9
12Lada Largus34741286+170,1
13Toyota Camry3231649+397,8
14Kia K52977--
15Kia Sportage2952762+287,4
16Toyota RAV42941601+389,4
17Lada Xray2773615+350,9
18Renault Sandero2683578+364,2
19Skoda Kodiaq2394810+195,6
20Skoda Karoq2327754+208,6
21Renault Kaptur1995428+366,1
22Hyundai Santa Fe1993294+577,9
23Renault Arkana1882360+422,8
24Mitsubishi Outlander154181+1802,5
25Mazda CX-51536581+164,4

На шестом месте рейтинга популярных марок находится Volkswagen с 9449 проданными экземплярами, что на 205% больше, чем в «чёрном» апреле 2020-го. Его бестселлером остаётся Polo, который за месяц поднялся с восьмой строчки на шестую. Также в первую десятку входит кроссовер Tiguan, переехавший на этаж повыше (на девятое место).

Далее в списке автомобильных брендов – Toyota. Её показатель равен 8514 шт., что на 232% больше, чем годом ранее. В прошлом месяце самой популярной моделью оказался бизнес-седан Camry, который в прошлом месяце поднялся с 22-ой на 13 строчку. Напомним, в начале апреля 2021-го в России стартовали продажи обновлённой «четырёхдверки» японской марки. А вот кроссовер RAV4 наоборот потерял девять позиций: вместо мартовского седьмого места он занимает 16-ое.

На фото: Toyota Camry

В первую десятку рейтинга марок также входят ГАЗ, Nissan и Haval, причём у китайского бренда самый внушительный прирост в этом ТОП-10 (606%). Стоит отметить и результаты Ниссана: в апрельский список наиболее продаваемых автомобилей не смогли пробиться кроссоверы марки, напомним, относительно скоро на российский рынок должны выйти новые Qashqai и X-Trail.

В ТОП-25 бестселлеров в апреле входит ещё пара кроссоверов: замыкает список Mazda CX-5 (в марте автомобиль занимал 20 строку), а на 24 позиции располагается Mitsubishi Outlander с самым ощутимым приростом из всего списка – продажи за год выросли в 19 раз! В прошлом месяце модель в рейтинге не числилась, а в феврале 2021-го занимала 15 место.

Если не брать в расчёт «ковидный» апрель 2020 года и сравнить нынешние результаты первой трети года с показателями января-апреля 2019-го, то получится, что авторынок сократился на 4,5%. По предположениям АЕБ, к концу года рынок РФ может вырасти на 2,1% (по отношению к 2020-му). Вероятно, прогноз будет скорректирован в июле, после подведения итогов первого полугодия.

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