«Сверхпозитивный» апрель. В ТОП бестселлеров РФ вернулся Duster, а кроссоверы Nissan выбыли

По итогам первой трети 2021 года на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей зафиксирован прирост показателей: дилеры продали на 24,3% больше машин, чем в январе-апреле 2020-го.

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса, в апреле 2021 года в РФ было продано 151 964 новых автомобилей, этот показатель на внушительные 290,4% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат увеличился на 113 042 единицы (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Дело, конечно же, не в том, что россияне резко кинулись скупать новые машины оптом: солидный прирост объясняется низкой базой, ведь в апреле прошлого года начали действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, оттого продажи автомобилей значительно упали.



На фото: Lada Vesta SW Cross

По итогам первой трети 2021 года российские автомобильные дилеры в общей сложности продали 515 934 новых машины, что на 24,3% больше, чем в январе-апреле 2020-го. Традиционно напомним, что в актуальной ежемесячной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения не раз в квартал.

Возглавляет список самых востребованных марок на российском рынке в апреле бессменный отечественный лидер – Lada. В апреле результат бренда составил 37 931 экземпляр (годовая прибавка – 304%). Бестселлеры марки прежние: Granta и Vesta всё также возглавляют ТОП-25 самых популярных моделей. Niva (теперь здесь плюсуются результаты «легендарного» внедорожника и бывшей «Шнивы», которая сейчас продаётся под именем Niva Travel) находится там же, где и в марте 2021-го – замыкает первую пятёрку. Largus за месяц съехал на строчку ниже и теперь обитает на 12-ой. Lada Xray тоже переместился на этаж вниз, на 17 место.

Место Марка Продажи в апреле 2021 года, шт. Продажи в апреле 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada 37 931 9396 +304 2 Kia 19 101 4334 +341 3 Hyundai 15 483 2426 +538 4 Renault 13 957 3135 +345 5 Skoda 10 365 3041 +241 6 Volkswagen 9449 3093 +205 7 Toyota 8514 2565 +232 8 ГАЗ 4911 2272 +116 9 Nissan 3681 1039 +254 10 Haval 3001 425 +606 11 Chery 2980 236 +1163 12 УАЗ 2546 862 +195 13 Mazda 2494 739 +237 14 Mitsubishi 2074 168 +1135 15 Lexus 2036 677 +201 16 Geely 1811 511 +254 17 Audi 1729 650 +166 18 Ford (ком.авт.) 1607 526 +206 19 Suzuki 893 301 +197 20 Volvo 892 92 +870 21 Peugeot 843 79 +967 22 Porsche 729 204 +257 23 Subaru 622 96 +548 24 Land Rover 603 189 +219 25 VW (ком.авт.) 590 219 +169

На втором месте в списке наиболее продаваемых брендов располагается Kia, её апрельский результат – 19 101 экземпляр, что на 341% больше, чем годом ранее. Её самой популярной моделью по-прежнему остаётся Rio (всё также замыкает тройку лидеров ТОП-25). Бизнес-седан Kia K5 также сохранил за собой с марта 14 строчку, а вот кроссоверу Sportage пришлось спуститься с 12-ой на 15 позицию. Паркетник Seltos в список пока не вернулся.

Тройку лидеров в рейтинге марок замыкает ещё один «кореец» – Hyundai – с результатом 15 483 единицы (больше на 538%). На всё той же четвёртой строке обитает бестселлер бренда – паркетник Creta, а «четырёхдверке» Solaris пришлось сместиться на одно место ниже (теперь она на 7-ом). На 22 позицию попал кроссовер Santa Fe, его годовой прирост составил почти 578% (это один из самых внушительных результатов среди всего ТОП-25).



На фото: Hyundai Creta

На четвёртом месте списка самых востребованных брендов в апреле находится французская марка Renault, её результат – 13 957 реализованных машин (на 345% больше). В прошлом месяце в список вернулся бестселлер – кроссовер Duster теперь снова замыкает первую десятку, напомним, в марте его не было из-за смены поколения модели. Следом, на 11 строке находится Logan, который поднялся с мартовской 13 позиции, а Sandero наоборот пришлось спуститься с 15-го на 18 место. В ТОП-25 также вошли паркетники Kaptur и Arkana.

Следом в списке марок находится Skoda, её показатель в прошлом месяце составил 10 365 экземпляров (на 241% больше, чем годом ранее). На строчку вверх – на восьмую – поднялся Rapid. Кроссовер Kodiaq по итогам апреля находится на прежней 19 позиции, а Karoq за месяц спустился с 17-го на 20 место. Отметим, Octavia в список пока так и не вернулась.

Место Модель Продажи в апреле 2021 года, шт. Продажи в апреле 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 14 050 3058 +359,5 2 Lada Vesta 11 178 2913 +283,7 3 Kia Rio 6996 1737 +302,8 4 Hyundai Creta 6445 1079 +497,3 5 Lada Niva 5346 1752 +205,1 6 Volkswagen Polo 5164 1372 +276,4 7 Hyundai Solaris 5163 603 +756,2 8 Skoda Rapid 4378 - - 9 Volkswagen Tiguan 3709 1332 +178,5 10 Renault Duster 3696 975 +279,1 11 Renault Logan 3617 760 +375,9 12 Lada Largus 3474 1286 +170,1 13 Toyota Camry 3231 649 +397,8 14 Kia K5 2977 - - 15 Kia Sportage 2952 762 +287,4 16 Toyota RAV4 2941 601 +389,4 17 Lada Xray 2773 615 +350,9 18 Renault Sandero 2683 578 +364,2 19 Skoda Kodiaq 2394 810 +195,6 20 Skoda Karoq 2327 754 +208,6 21 Renault Kaptur 1995 428 +366,1 22 Hyundai Santa Fe 1993 294 +577,9 23 Renault Arkana 1882 360 +422,8 24 Mitsubishi Outlander 1541 81 +1802,5 25 Mazda CX-5 1536 581 +164,4

На шестом месте рейтинга популярных марок находится Volkswagen с 9449 проданными экземплярами, что на 205% больше, чем в «чёрном» апреле 2020-го. Его бестселлером остаётся Polo, который за месяц поднялся с восьмой строчки на шестую. Также в первую десятку входит кроссовер Tiguan, переехавший на этаж повыше (на девятое место).

Далее в списке автомобильных брендов – Toyota. Её показатель равен 8514 шт., что на 232% больше, чем годом ранее. В прошлом месяце самой популярной моделью оказался бизнес-седан Camry, который в прошлом месяце поднялся с 22-ой на 13 строчку. Напомним, в начале апреля 2021-го в России стартовали продажи обновлённой «четырёхдверки» японской марки. А вот кроссовер RAV4 наоборот потерял девять позиций: вместо мартовского седьмого места он занимает 16-ое.



На фото: Toyota Camry

В первую десятку рейтинга марок также входят ГАЗ, Nissan и Haval, причём у китайского бренда самый внушительный прирост в этом ТОП-10 (606%). Стоит отметить и результаты Ниссана: в апрельский список наиболее продаваемых автомобилей не смогли пробиться кроссоверы марки, напомним, относительно скоро на российский рынок должны выйти новые Qashqai и X-Trail.

В ТОП-25 бестселлеров в апреле входит ещё пара кроссоверов: замыкает список Mazda CX-5 (в марте автомобиль занимал 20 строку), а на 24 позиции располагается Mitsubishi Outlander с самым ощутимым приростом из всего списка – продажи за год выросли в 19 раз! В прошлом месяце модель в рейтинге не числилась, а в феврале 2021-го занимала 15 место.



Если не брать в расчёт «ковидный» апрель 2020 года и сравнить нынешние результаты первой трети года с показателями января-апреля 2019-го, то получится, что авторынок сократился на 4,5%. По предположениям АЕБ, к концу года рынок РФ может вырасти на 2,1% (по отношению к 2020-му). Вероятно, прогноз будет скорректирован в июле, после подведения итогов первого полугодия.

