«Сверхпозитивный» апрель. В ТОП бестселлеров РФ вернулся Duster, а кроссоверы Nissan выбыли

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса, в апреле 2021 года в РФ было продано 151 964 новых автомобилей, этот показатель на внушительные 290,4% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат увеличился на 113 042 единицы (напомним, АЕБ использует данные по отгрузкам дилеров). Дело, конечно же, не в том, что россияне резко кинулись скупать новые машины оптом: солидный прирост объясняется низкой базой, ведь в апреле прошлого года начали действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, оттого продажи автомобилей значительно упали.
По итогам первой трети 2021 года российские автомобильные дилеры в общей сложности продали 515 934 новых машины, что на 24,3% больше, чем в январе-апреле 2020-го. Традиционно напомним, что в актуальной ежемесячной статистике не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения не раз в квартал.
Возглавляет список самых востребованных марок на российском рынке в апреле бессменный отечественный лидер – Lada. В апреле результат бренда составил 37 931 экземпляр (годовая прибавка – 304%). Бестселлеры марки прежние: Granta и Vesta всё также возглавляют ТОП-25 самых популярных моделей. Niva (теперь здесь плюсуются результаты «легендарного» внедорожника и бывшей «Шнивы», которая сейчас продаётся под именем Niva Travel) находится там же, где и в марте 2021-го – замыкает первую пятёрку. Largus за месяц съехал на строчку ниже и теперь обитает на 12-ой. Lada Xray тоже переместился на этаж вниз, на 17 место.
|Место
|Марка
|Продажи в апреле 2021 года, шт.
|Продажи в апреле 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|37 931
|9396
|+304
|2
|Kia
|19 101
|4334
|+341
|3
|Hyundai
|15 483
|2426
|+538
|4
|Renault
|13 957
|3135
|+345
|5
|Skoda
|10 365
|3041
|+241
|6
|Volkswagen
|9449
|3093
|+205
|7
|Toyota
|8514
|2565
|+232
|8
|ГАЗ
|4911
|2272
|+116
|9
|Nissan
|3681
|1039
|+254
|10
|Haval
|3001
|425
|+606
|11
|Chery
|2980
|236
|+1163
|12
|УАЗ
|2546
|862
|+195
|13
|Mazda
|2494
|739
|+237
|14
|Mitsubishi
|2074
|168
|+1135
|15
|Lexus
|2036
|677
|+201
|16
|Geely
|1811
|511
|+254
|17
|Audi
|1729
|650
|+166
|18
|Ford (ком.авт.)
|1607
|526
|+206
|19
|Suzuki
|893
|301
|+197
|20
|Volvo
|892
|92
|+870
|21
|Peugeot
|843
|79
|+967
|22
|Porsche
|729
|204
|+257
|23
|Subaru
|622
|96
|+548
|24
|Land Rover
|603
|189
|+219
|25
|VW (ком.авт.)
|590
|219
|+169
На втором месте в списке наиболее продаваемых брендов располагается Kia, её апрельский результат – 19 101 экземпляр, что на 341% больше, чем годом ранее. Её самой популярной моделью по-прежнему остаётся Rio (всё также замыкает тройку лидеров ТОП-25). Бизнес-седан Kia K5 также сохранил за собой с марта 14 строчку, а вот кроссоверу Sportage пришлось спуститься с 12-ой на 15 позицию. Паркетник Seltos в список пока не вернулся.
Тройку лидеров в рейтинге марок замыкает ещё один «кореец» – Hyundai – с результатом 15 483 единицы (больше на 538%). На всё той же четвёртой строке обитает бестселлер бренда – паркетник Creta, а «четырёхдверке» Solaris пришлось сместиться на одно место ниже (теперь она на 7-ом). На 22 позицию попал кроссовер Santa Fe, его годовой прирост составил почти 578% (это один из самых внушительных результатов среди всего ТОП-25).
На четвёртом месте списка самых востребованных брендов в апреле находится французская марка Renault, её результат – 13 957 реализованных машин (на 345% больше). В прошлом месяце в список вернулся бестселлер – кроссовер Duster теперь снова замыкает первую десятку, напомним, в марте его не было из-за смены поколения модели. Следом, на 11 строке находится Logan, который поднялся с мартовской 13 позиции, а Sandero наоборот пришлось спуститься с 15-го на 18 место. В ТОП-25 также вошли паркетники Kaptur и Arkana.
Следом в списке марок находится Skoda, её показатель в прошлом месяце составил 10 365 экземпляров (на 241% больше, чем годом ранее). На строчку вверх – на восьмую – поднялся Rapid. Кроссовер Kodiaq по итогам апреля находится на прежней 19 позиции, а Karoq за месяц спустился с 17-го на 20 место. Отметим, Octavia в список пока так и не вернулась.
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2021 года, шт.
|Продажи в апреле 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|14 050
|3058
|+359,5
|2
|Lada Vesta
|11 178
|2913
|+283,7
|3
|Kia Rio
|6996
|1737
|+302,8
|4
|Hyundai Creta
|6445
|1079
|+497,3
|5
|Lada Niva
|5346
|1752
|+205,1
|6
|Volkswagen Polo
|5164
|1372
|+276,4
|7
|Hyundai Solaris
|5163
|603
|+756,2
|8
|Skoda Rapid
|4378
|-
|-
|9
|Volkswagen Tiguan
|3709
|1332
|+178,5
|10
|Renault Duster
|3696
|975
|+279,1
|11
|Renault Logan
|3617
|760
|+375,9
|12
|Lada Largus
|3474
|1286
|+170,1
|13
|Toyota Camry
|3231
|649
|+397,8
|14
|Kia K5
|2977
|-
|-
|15
|Kia Sportage
|2952
|762
|+287,4
|16
|Toyota RAV4
|2941
|601
|+389,4
|17
|Lada Xray
|2773
|615
|+350,9
|18
|Renault Sandero
|2683
|578
|+364,2
|19
|Skoda Kodiaq
|2394
|810
|+195,6
|20
|Skoda Karoq
|2327
|754
|+208,6
|21
|Renault Kaptur
|1995
|428
|+366,1
|22
|Hyundai Santa Fe
|1993
|294
|+577,9
|23
|Renault Arkana
|1882
|360
|+422,8
|24
|Mitsubishi Outlander
|1541
|81
|+1802,5
|25
|Mazda CX-5
|1536
|581
|+164,4
На шестом месте рейтинга популярных марок находится Volkswagen с 9449 проданными экземплярами, что на 205% больше, чем в «чёрном» апреле 2020-го. Его бестселлером остаётся Polo, который за месяц поднялся с восьмой строчки на шестую. Также в первую десятку входит кроссовер Tiguan, переехавший на этаж повыше (на девятое место).
Далее в списке автомобильных брендов – Toyota. Её показатель равен 8514 шт., что на 232% больше, чем годом ранее. В прошлом месяце самой популярной моделью оказался бизнес-седан Camry, который в прошлом месяце поднялся с 22-ой на 13 строчку. Напомним, в начале апреля 2021-го в России стартовали продажи обновлённой «четырёхдверки» японской марки. А вот кроссовер RAV4 наоборот потерял девять позиций: вместо мартовского седьмого места он занимает 16-ое.
В первую десятку рейтинга марок также входят ГАЗ, Nissan и Haval, причём у китайского бренда самый внушительный прирост в этом ТОП-10 (606%). Стоит отметить и результаты Ниссана: в апрельский список наиболее продаваемых автомобилей не смогли пробиться кроссоверы марки, напомним, относительно скоро на российский рынок должны выйти новые Qashqai и X-Trail.
В ТОП-25 бестселлеров в апреле входит ещё пара кроссоверов: замыкает список Mazda CX-5 (в марте автомобиль занимал 20 строку), а на 24 позиции располагается Mitsubishi Outlander с самым ощутимым приростом из всего списка – продажи за год выросли в 19 раз! В прошлом месяце модель в рейтинге не числилась, а в феврале 2021-го занимала 15 место.
Если не брать в расчёт «ковидный» апрель 2020 года и сравнить нынешние результаты первой трети года с показателями января-апреля 2019-го, то получится, что авторынок сократился на 4,5%. По предположениям АЕБ, к концу года рынок РФ может вырасти на 2,1% (по отношению к 2020-му). Вероятно, прогноз будет скорректирован в июле, после подведения итогов первого полугодия.
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