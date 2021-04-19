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Nissan X-Trail нового поколения: «турботройка», гибрид e-Power и задержка в Европе

19.04.2021 577 0 2

В плане дизайна кроссовер четвертой генерации почти полностью повторил своего американского брата, а вот техника другая. Также выяснилось, что новинку придется подождать не только россиянам.

 

В новое поколение кроссовер Nissan перешел еще в 2020-м, но то речь о версии для Северной Америки, которая зовется Rogue. Сегодня же в рамках Шанхайского автосалона состоялась премьера именно свежего X-Trail: в Китае продажи стартуют во второй половине текущего года. Вдобавок компания анонсировала выход модели новой генерации на «старосветский» рынок – там SUV появится лишь летом 2022-го. Nissan оказался скуп на подробности о версии для Европы, к ней мы вернемся чуть позже. Ну а пока рассмотрим SUV, предназначенный для КНР.

Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Итак, китайский X-Trail внешне скопировал американского брата, разница лишь в деталях – например, слегка подретушировали задний бампер. Но при этом если в Штатах Nissan Rogue слегка усох, то кросс для Поднебесной, напротив, стал немного крупнее: длина Икс-Трейла равна 4681 мм (+6 мм по сравнению с локальным предшественником), ширина – 1840 мм (+20 мм), высота – 1730 мм (+8 мм). А вот колесная база прежняя – 2706 мм. Заявленный дорожный просвет – 212 мм против 208 мм у Rogue. Напомним, в основе модели лежит новая версия «тележки» CMF-C/D.

Новый Nissan X-Trail для Китая

Салон почти такой же, как у кроссовера в Америке: передняя панель, рулевое колесо, селектор коробки и блок управления «климатом» — все это перешло с Rogue. А «почти», потому что материалы отделки у китайского X-Trail все же иные, кроме того, кросс получил другую мультимедийную систему – с экраном диагональю 12,3 дюйма, тогда как в Штатах топ-версии модели положен 9-дюймовый дисплей. Также в арсенале «поднебесного» Икс-Трейла имеются проекционный дисплей (10,8”, у Rogue такой тоже есть), виртуальная «приборка» (те же 12,3 дюйма), подогрев всех сидений, беспроводная зарядка для смартфона, трехзонный климат-контроль, система активного шумоподавления и комплекс ProPilot (полуавтопилот, работающий, в основном, на магистрали).

Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Новый Nissan X-Trail для Китая
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Китайцам новый кроссовер предложат с бензиновым трехцилиндровым турбомотором 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия (подобная технология есть, например, у моделей Infiniti и Nissan Altima, но у них четырехцилиндровые двигатели). Мотор выдает 204 л.с. и 300 Нм, степень сжатия может варьироваться от 8:1 до 14:1. Китайскому X-Trail положен вариатор, привод – передний или полный, есть система выбора режимов движения.  В Штатах у Nissan Rogue другой двигатель – 184-сильный «атмосферник» 2.5 с непосредственным впрыском, он тоже сочетается с CVT.

Новый Nissan X-Trail для Европы

Еще на Шанхайской выставке Nissan анонсировал появление в Китае гибридов с установкой e-Power, но, что любопытно, для местного X-Trail такая пока не заявлена: первой локальной моделью с этой системой, как ожидается, станет седан Sylphy – бестселлер марки на китайском рынке. Зато установка e-Power обещана европейскому Икс-Трейлу. Напомним, ее особенность заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. Характеристики гибридного X-Trail пока не раскрыты. Между тем версия с e-Power в Старом Свете также имеется у сменившего поколение паркетника Nissan Qashqai, в состав установки этой модели вошли 157-сильный турбомотор 1.5 также с переменной степенью сжатия и электродвигатель мощностью 190 л.с.

Что же касается России, то у нас новый Nissan X-Trail тоже обязательно появится, хотя и нам модель придется подождать. Как сообщили Колёсам в местном офисе марки, сроки будут отличаться от Европы, но даже примерные даты в компании не назвали. «Все продуктовые подробности пока тоже под грифом секретно», — отметили в российском подразделении Nissan.

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